"Obcy: Romulus 2" w tarapatach? Winny Ridley Scott

Wygląda na to, że problemy wokół "Obcy: Romulus 2" wcale się nie skończyły. Jak donosi Jeff Sneider, projekt może w ogóle nie powstać. A wszystko przez Ridleya Scotta.
Ridley Scott blokuje sequel filmu "Obcy: Romulus"
Czym zawinił reżyser oryginalnego "Obcego
"? Jeśli wierzyć Sneiderowi, Scott podobno myśli nad powrotem do serii.
Chce ponoć nakręcić nowy film. A to oznacza, że studio 20th Century nie będzie równolegle rozwijać dwóch projektów w tym samym uniwersum. W związku z tym plany dotyczące "Obcy: Romulus 2" są zamrożone aż do czasu, kiedy sytuacja ze Scottem ulegnie wyjaśnieniu.
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Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to Ridley Scott
blokuje realizację filmu z uniwersum Obcego
. Najsłynniejszy miał miejsce już dość dawno temu, kiedy Neill Blomkamp
próbował doprowadzić do realizacji "Obcego 5". Projekt miał wsparcie gwiazdy cyklu Sigourney Weaver
, a mimo to nigdy nie powstał.
Sam "Obcy: Romulus 2"
zresztą też już raz został zablokowany przez Scotta
. Pierwotnie bowiem za film miał odpowiadać reżyser jedynki Fede Álvarez
. Reżyser chciał jednak, by w dwójce pojawił się David, postać grana przez Michaela Fassbendera
w filmach Ridleya Scotta
. Scott
jednak odmówił mu użyczenia postaci twierdząc, że być może kiedyś wróci do tego uniwersum i chce mieć wtedy możliwość wykorzystania postaci Davida.
W efekcie Álvarez
zrezygnował ze stanowiska reżysera, które od tamtej pory oficjalnie pozostaje nieobsadzone. Co prawda w marcu pojawiły się doniesienia o tym, że kandydatem na stanowisko reżysera jest Michael Sarnoski
, autor filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy
", jednak do dziś nie zostało to potwierdzone.
Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"