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"Obcy: Romulus 2" w tarapatach? Winny Ridley Scott

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ridley+Scott+chce+nakr%C4%99ci%C4%87+nowego+%22Obcego%22%2C+dlatego+%22Romulus+2%22+wci%C4%85%C5%BC+nie+powsta%C5%82-167130
&quot;Obcy: Romulus 2&quot; w tarapatach? Winny Ridley Scott
Wygląda na to, że problemy wokół "Obcy: Romulus 2" wcale się nie skończyły. Jak donosi Jeff Sneider, projekt może w ogóle nie powstać. A wszystko przez Ridleya Scotta.

Ridley Scott blokuje sequel filmu "Obcy: Romulus"



Czym zawinił reżyser oryginalnego "Obcego"? Jeśli wierzyć Sneiderowi, Scott podobno myśli nad powrotem do serii. Chce ponoć nakręcić nowy film. A to oznacza, że studio 20th Century nie będzie równolegle rozwijać dwóch projektów w tym samym uniwersum. W związku z tym plany dotyczące "Obcy: Romulus 2" są zamrożone aż do czasu, kiedy sytuacja ze Scottem ulegnie wyjaśnieniu.

01.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to Ridley Scott blokuje realizację filmu z uniwersum Obcego. Najsłynniejszy miał miejsce już dość dawno temu, kiedy Neill Blomkamp próbował doprowadzić do realizacji "Obcego 5". Projekt miał wsparcie gwiazdy cyklu Sigourney Weaver, a mimo to nigdy nie powstał.

Sam "Obcy: Romulus 2" zresztą też już raz został zablokowany przez Scotta. Pierwotnie bowiem za film miał odpowiadać reżyser jedynki Fede Álvarez. Reżyser chciał jednak, by w dwójce pojawił się David, postać grana przez Michaela Fassbendera w filmach Ridleya Scotta. Scott jednak odmówił mu użyczenia postaci twierdząc, że być może kiedyś wróci do tego uniwersum i chce mieć wtedy możliwość wykorzystania postaci Davida.

W efekcie Álvarez zrezygnował ze stanowiska reżysera, które od tamtej pory oficjalnie pozostaje nieobsadzone. Co prawda w marcu pojawiły się doniesienia o tym, że kandydatem na stanowisko reżysera jest Michael Sarnoski, autor filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", jednak do dziś nie zostało to potwierdzone.

Zwiastun filmu "Obcy: Romulus"




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