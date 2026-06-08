Ridley Scott kręci nową "Wyspę skarbów". Hugh Jackman na pokładzie

Ridley Scott przygotowuje nową ekranizację "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona. Główną rolę legendarnego pirata Długiego Johna Silvera zagra Hugh Jackman, a za scenariusz odpowiada Jack Thorne, twórca serialu "Dojrzewanie".
Nowa "Wyspa skarbów" ma być świeżym spojrzeniem na jedną z najbardziej znanych historii przygodowych wszech czasów. Fabuła opowiada o młodym chłopcu Jimie Hawkinsie, który odkrywa mapę prowadzącą do legendarnego skarbu. Wyrusza następnie w niebezpieczną podróż morską, by zdobyć ukrytą fortunę, lecz szybko zostaje wciągnięty w śmiertelną rozgrywkę z charyzmatycznym i bezwzględnym piratem Długim Johnem Silverem.
"Wyspa skarbów", 1990
Opublikowana po raz pierwszy w 1883 roku "Wyspa skarbów" sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na przeszło 50 języków. Do dziś pozostaje jedną z najczęściej adaptowanych powieści przygodowych w historii.
"Wyspa skarbów" – wcześniejsze ekranizacje
Jedną z najgłośniejszych ekranizacji "Wyspy skarbów" była animowana "Planeta skarbów
" z 2002 roku w reżyserii Johna Muskera
i Rona Clementsa
. Film przeniósł akcję w kosmos. Głosu Jimowi Hawkinsowi użyczył Joseph Gordon-Levitt
, a w obsadzie znaleźli się również Brian Murray
jako Długi John Silver, Martin Short
jako robot Ben oraz Emma Thompson
jako kapitan Amelia.
Inny znany film na podstawie "Wyspy skarbów" nakręcił Fraser C. Heston
, a w głównych rolach wystąpili Christian Bale
i Charlton Heston
.