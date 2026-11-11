Ridley Scott nie odbierze honorowego Oscara. Znamy powód

Ridley Scott nie pojawi się na tegorocznej gali Nagród Gubernatora, podczas której zostanie mu przyznany honorowy Oscar za całokształt twórczości. Jak poinformował przedstawiciel reżysera, 88-letni twórca przeszedł niedawno niegroźny zabieg medyczny i na czas rekonwalescencji nie może podróżować samolotem.
Nagrody Gubernatora bez Ridleya Scotta Scott
przygotował wcześniej nagranie z przemówieniem, które zostanie odtworzone podczas uroczystości. Do Los Angeles wybierze się natomiast jego żona - aktorka i producentka Giannina Facio
, a także dzieci i wnuki reżysera.
Tegoroczna 17. gala Nagród Gubernatora odbędzie się 15 listopada. Honorowe statuetki otrzymają podczas niej również Glenn Close
, autor animacji Floyd Norman
oraz producentki Christine Vachon
i Pamela Koffler
. Akademia ogłosiła laureatów w czerwcu. - Sir Ridley Scott
jest prawdziwym wizjonerem, którego wieloletnia twórczość wywarła nieoceniony wpływ na światowe kino i kulturę - powiedziała wówczas prezeska Akademii Lynette Howell Taylor.
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Scott ma na koncie cztery nominacje do Oscara. Trzy z nich otrzymał za reżyserię filmów "Thelma i Louise
", "Gladiator
" oraz "Helikopter w ogniu
". Czwartą nominację otrzymał jako producent "Marsjanina
", którego również wyreżyserował.
Po sierpniowej premierze filmu "Gwiazdozbiór psa
" kolejnym projektem reżysera ma być adaptacja "Wyspy skarbów", której debiut w kinach zaplanowano na listopad 2027 roku. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się 1 listopada, ale z powodu zabiegu zostały opóźnione.
Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór psa"