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Ridley Scott nie odbierze honorowego Oscara. Znamy powód

People / autor: /
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Ridley Scott nie odbierze honorowego Oscara. Znamy powód
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Ridley Scott nie pojawi się na tegorocznej gali Nagród Gubernatora, podczas której zostanie mu przyznany honorowy Oscar za całokształt twórczości. Jak poinformował przedstawiciel reżysera, 88-letni twórca przeszedł niedawno niegroźny zabieg medyczny i na czas rekonwalescencji nie może podróżować samolotem.

Nagrody Gubernatora bez Ridleya Scotta



Scott przygotował wcześniej nagranie z przemówieniem, które zostanie odtworzone podczas uroczystości. Do Los Angeles wybierze się natomiast jego żona - aktorka i producentka Giannina Facio, a także dzieci i wnuki reżysera.

Tegoroczna 17. gala Nagród Gubernatora odbędzie się 15 listopada. Honorowe statuetki otrzymają podczas niej również Glenn Close, autor animacji Floyd Norman oraz producentki Christine Vachon i Pamela Koffler. Akademia ogłosiła laureatów w czerwcu. - Sir Ridley Scott jest prawdziwym wizjonerem, którego wieloletnia twórczość wywarła nieoceniony wpływ na światowe kino i kulturę - powiedziała wówczas prezeska Akademii Lynette Howell Taylor.

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Scott ma na koncie cztery nominacje do Oscara. Trzy z nich otrzymał za reżyserię filmów "Thelma i Louise", "Gladiator" oraz "Helikopter w ogniu". Czwartą nominację otrzymał jako producent "Marsjanina", którego również wyreżyserował.

Po sierpniowej premierze filmu "Gwiazdozbiór psa" kolejnym projektem reżysera ma być adaptacja "Wyspy skarbów", której debiut w kinach zaplanowano na listopad 2027 roku. Zdjęcia do filmu miały rozpocząć się 1 listopada, ale z powodu zabiegu zostały opóźnione. 

Zwiastun filmu "Gwiazdozbiór psa"



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