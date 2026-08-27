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Ridley Scott pracuje nad sequelem "Obcego: Przymierza". Chce skupić się na Davidzie

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Ridley Scott pracuje nad sequelem &quot;Obcego: Przymierza&quot;. Chce skupić się na Davidzie
Ridley Scott jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii "Obcego". Reżyser ujawnił, że pracuje nad sequelem "Obcego: Przymierza", który ma skupić się na Davidzie, androidzie granym przez Michaela Fassbendera.

David powróci na ekrany?




Scott powiedział w rozmowie z Los Angeles Times, że historia będzie kontynuowana od momentu, w którym David zaczyna tworzyć dla siebie "nowy, wspaniały świat". Reżyser od dawna jest zafascynowany tą postacią, którą określa jako wadliwie działającą sztuczną inteligencję (a ta, jak zauważył Scott, może być "jak bomba").

Scott wyreżyserował pierwszego "Obcego" z 1979 roku, a następnie powrócił do tego świata przy okazji filmów "Prometeusz" z 2012 roku i "Obcy: Przymierze" z 2017 roku. To właśnie prequele wprowadziły do cyklu postać Davida. Jeszcze stosunkowo niedawno reżyser sugerował, iż jego przygoda z cyklem dobiegła końca. W rozmowie ze ScreenRantem powiedział, że zrobił już wystarczająco dużo dla serii i ma nadzieję, że będzie ona rozwijana dalej. 

GettyImages-2166566417.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Nowe informacje rzucają również światło na niedawne zamieszanie wokół kontynuacji "Obcego: Romulusa". Fede Álvarez, reżyser filmu z 2024 roku, przez pewien czas pracował nad sequelem, ale ostatecznie niespodziewanie odszedł od projektu. Według doniesień Scott miał sprzeciwić się pomysłowi Álvareza na wykorzystanie Davida w sequelu, ponieważ sam chciał zachować możliwość kontynuowania historii tej postaci. Po odejściu Álvareza 20th Century Studios zwróciło się do Sébastiena Vanička, jednak według pogłosek jego ewentualne zaangażowanie miałoby dotyczyć "Obcego" niezwiązanego z kontynuacją "Romulusa".

"Obcy: Przymierze" - zwiastun



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