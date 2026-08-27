Ridley Scott pracuje nad sequelem "Obcego: Przymierza". Chce skupić się na Davidzie

Ridley Scott jednak nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kwestii "Obcego". Reżyser ujawnił, że pracuje nad sequelem "Obcego: Przymierza", który ma skupić się na Davidzie, androidzie granym przez Michaela Fassbendera.
David powróci na ekrany? Scott
powiedział w rozmowie z Los Angeles Times, że historia będzie kontynuowana od momentu, w którym David
zaczyna tworzyć dla siebie "nowy, wspaniały świat". Reżyser od dawna jest zafascynowany tą postacią, którą określa jako wadliwie działającą sztuczną inteligencję (a ta, jak zauważył Scott
, może być "jak bomba"). Scott
wyreżyserował pierwszego "Obcego
" z 1979 roku, a następnie powrócił do tego świata przy okazji filmów "Prometeusz
" z 2012 roku i "Obcy: Przymierze
" z 2017 roku. To właśnie prequele wprowadziły do cyklu postać Davida
. Jeszcze stosunkowo niedawno reżyser sugerował, iż jego przygoda z cyklem dobiegła końca. W rozmowie ze ScreenRantem powiedział, że zrobił już wystarczająco dużo dla serii i ma nadzieję, że będzie ona rozwijana dalej.
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Nowe informacje rzucają również światło na niedawne zamieszanie wokół kontynuacji "Obcego: Romulusa
". Fede Álvarez
, reżyser filmu z 2024 roku, przez pewien czas pracował nad sequelem, ale ostatecznie niespodziewanie odszedł od projektu. Według doniesień Scott
miał sprzeciwić się pomysłowi Álvareza
na wykorzystanie Davida
w sequelu, ponieważ sam chciał zachować możliwość kontynuowania historii tej postaci. Po odejściu Álvareza
20th Century Studios zwróciło się do Sébastiena Vanička
, jednak według pogłosek jego ewentualne zaangażowanie miałoby dotyczyć "Obcego" niezwiązanego z kontynuacją "Romulusa
".
"Obcy: Przymierze" - zwiastun