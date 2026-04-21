Nie żyje Rif Hutton. Aktor znany m.in. z "Doogiego Howsera" miał 73 lata

The Hollywood Reporter / autor: /
autor: Nick Argo
Do sieci trafiła informacja, że nie żyje Rif Hutton, charakterystyczny aktor znany m.in. z seriali "Doogie Howser, lekarz medycyny", "Szpital miejski" i "JAG - Wojskowe Biuro Śledcze". Zmarł w wieku 73 lat po walce z glejakiem wielopostaciowym. Wieści o jego śmierci przekazała Bridget Hoffman.

Hutton urodził się w San Antonio w Teksasie. Dorastał w różnych częściach USA, ponieważ jego ojciec służył w siłach powietrznych. Już jako nastolatek zainteresował się aktorstwem - po tym, jak wygrał konkurs oratorski, recytując słynne przemówienie Martina Luthera Kinga Jr. Po ukończeniu Seton Hall University i służbie w marynarce wojennej w latach 80. rozpoczął karierę aktorską, pojawiając się w licznych serialach, takich jak m.in. "Seinfeld", "Ostry dyżur" czy "Buffy: Postrach wampirów". Większą rolę miał okazję zagrać w we wspomnianym "Doogiem Howserze, lekarzu medycyny", gdzie przez cztery sezony występował u boku Neila Patricka Harrisa

Hutton miał także bogatą karierę jako aktor głosowy i specjalista od dubbingu, który odgrywał postacie drugoplanowe i epizodyczne. Pracował przy takich hitach jak "Spider-Man Uniwersum", "Shrek", "Kung Fu Panda", "Jak wytresować smoka" czy "Epoka lodowcowa". 

Występował również w filmach, np. w "Na złej drodze". Ostatnią produkcją w jego dorobku jest "Let's Call the Whole Thing Off"

