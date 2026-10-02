Rob Lowe, Emile Hirsch, Hans Petter Moland i Huang Bo goścmi 42. WMFF

Hollywoodzkie gwiazdy, jedna z najważniejszych postaci chińskiego kina oraz twórcy nagradzani w Cannes, Berlinie, Wenecji, Sundance i Karlowych Warach spotkają się w Warszawie podczas 42. WMFF. Rob Lowe
i Emile Hirsch
wezmą udział w światowej premierze „Wyznania
”, Huang Bo
zaprezentuje „Suzhou Quartet
”, Hans Petter Moland
„Błogosławieństwo ziemi
”, a widzowie spotkają się również z ekipami filmów „Tuż przed światłem
”, „Frieda
”, „Nepela
”, „Błogosławieństwo ziemi
”, „Czarna kasa, białe noce
” i „Jak wziąć rozwód podczas wojny
”. Festiwal odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.
Tegoroczny WMFF będzie nie tylko okazją do zobaczenia 190 filmów z całego świata, lecz także do spotkania osób stojących po obu stronach kamery. Po wybranych seansach zaplanowano rozmowy Q&A, podczas których publiczność pozna kulisy powstawania filmów i będzie mogła bezpośrednio porozmawiać z ich twórcami. Do Warszawy przyjadą zarówno gwiazdy światowego kina i autorzy nagradzani na najważniejszych festiwalach, jak i twórcy rozpoczynający międzynarodową drogę. Światowa premiera „Wyznania”
Jednym z najgłośniejszych wydarzeń 42. WMFF będzie światowa premiera filmu „Wyznanie
” w reżyserii Václava Marhoula
, twórcy „Malowanego ptaka
”. Filmowi będą towarzyszyć w Warszawie odtwórcy głównych ról – Rob Lowe
i Emile Hirsch
.
Rozgrywająca się na moskiewskiej Łubiance w 1938 roku opowieść przedstawia starcie człowieka ze stalinowskim aparatem represji oraz konfrontację odmiennych światopoglądów i wartości. Po premierowym pokazie publiczność będzie mogła spotkać się z twórcami filmu. Huang Bo z filmem „Suzhou Quartet”
Jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji będzie Huang Bo
, który przyjedzie do Warszawy z chińskim filmem „Suzhou Quartet
” w reżyserii Caia Chengjie
. Huang Bo
jest aktorem i producentem wykonawczym filmu, a zarazem jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego chińskiego kina. Międzynarodowa publiczność zna go m.in. z produkcji „The Island”, „Dearest” i „Across the Furious Sea”. „Tuż przed światłem” z Klausem Härö i Laurą Birn
Międzynarodowej premierze filmu „Tuż przed światłem
” będzie towarzyszyć reżyser Klaus Härö
, mający w dorobku nominowanego do Złotego Globu „Szermierza
”, „Listy do ojca Jakuba
” oraz „My Sailor, My Love
”.
Do Warszawy przyjedzie również odtwórczyni głównej roli Laura Birn
, znana z „Oczyszczenia”, „Fundacji” i „Kruka”. Filmowi towarzyszyć będą także scenarzyści Kirsi Vikman
i Jimmy Karlsson
oraz przedstawiciele producenta Making Movies.
„Tuż przed światłem
” opowiada o pielęgniarce pracującej w coraz trudniejszych warunkach oraz młodych rodzicach, których nowo narodzone dziecko trafia na oddział intensywnej terapii. Międzynarodowa ekipa filmu „Frieda”
Liczna ekipa będzie towarzyszyć pokazowi filmu „Frieda
”. Z publicznością spotka się Naila Schuberth, znana z serialu „Ukochane dziecko” oraz filmów „Bird Box: Barcelona” i „Delicious”.
Do Warszawy przyjedzie także Rafael Stachowiak
, występujący wcześniej m.in. w nominowanym do Oscara „Pokoju nauczycielskim
”, „Białej odwadze
” i serialu „Wzgórze psów
”. Film zaprezentują również Judith Altenberger
, Markus Hering
, Heike Hanold-Lynch
i Anne Weinknecht
. Twórcy filmu „Nepela” w Warszawie
Film „Nepela
” zaprezentują reżyser Gregor Valentovič
oraz aktorzy Zuzana Mauréry
i František Beleš
.
Do Warszawy przyjadą również członkowie polskiej ekipy filmu: operator Adam Suzin
, Adam Jedynak
i Maciej Tomków
oraz autorzy muzyki Mary Komasa
i Antoni Komasa-Łazarkiewicz, mający w dorobku ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak „Szarlatan”, „Treasure” i „Kajtek Czarodziej”. Hans Petter Moland z „Błogosławieństwem ziemi”
Z filmem „Błogosławieństwo ziemi
” przyjedzie Hans Petter Moland
, ceniony norweski reżyser znany z „Aberdeen”, „Pewnego dżentelmena”, „W kolejności znikania”, „Kradnąc konie” i „Przykładnego obywatela”.
Jego najnowszy film jest adaptacją powieści Knuta Hamsuna i opowieścią o człowieku próbującym zbudować własne życie z dala od cywilizacji. Produkcja łączy klasyczny rozmach europejskiego kina z historią o naturze, pracy i cenie niezależności. Twórcy sekcji „Animus. Kino Wartości”
Swoje filmy zaprezentują również twórcy sekcji „Animus. Kino Wartości”. Andrius Blaževičius
przyjedzie z filmem „Jak wziąć rozwód podczas wojny
”, prezentowanym wcześniej na Sundance. Osobisty kryzys małżeństwa splata się w nim z rzeczywistością pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Petar Valchanov
zaprezentuje „Czarną kasę, białe noce
”, zrealizowaną wspólnie z Kristiną Grozevą
tragikomedię o bułgarskim małżeństwie, którego plany i moralne kompromisy zostają wystawione na próbę po wybuchu wojny w Ukrainie. Duet ma w dorobku nagradzane filmy „Lekcja”, „Sława” i „Ojciec”.
Z publicznością spotkają się także Sara Robin
, reżyserka dokumentu „Proszę o uwagę
”, oraz Luca Salmaso
, twórca filmu „Carlo Acutis. Święty milenialsów
”. Światowa premiera dokumentu o Carlu Acutisie odbędzie się 12 października – dokładnie w 20. rocznicę jego śmierci. Michał Grzybowski
przyjedzie z filmem „Swornegacie
”, których światowa premiera odbędzie się podczas WMFF, a Dzintars Dreibergs
zaprezentuje oparty na prawdziwych wydarzeniach film „Rzut o wolność” o narodzinach legendarnej drużyny koszykarskiej TTT Ryga. Premiery i spotkania
Łotewski reżyser Viesturs Kairišs
przyjedzie do Warszawy z filmem „Uļa
”. Towarzyszyć mu będzie scenografka i kostiumografka Ieva Jurjāne. Kairišs ma w dorobku m.in. „Kroniki Melanie” oraz nagradzany na międzynarodowych festiwalach film „January”.
Dokument „Martha
”, poświęcony jednej z najwybitniejszych pianistek współczesności, Marcie Argerich
, zaprezentują reżyser Martin Mirabel
i producentka Chantal Bernheim
.
Z publicznością spotkają się także Sam McConnell
i Brock Yurich
, twórcy filmu „Test”; Augusto
i Matías Sinay
, autorzy „The Trumpeter and the Ghost
”; oraz Beppe Tufarulo
, reżyser „Fachu
”.
Film „Kochanek, nie wojownik
” zaprezentują odtwórca głównej roli Adam Kubala
i František Beleš
. Z kolei wśród gości związanych z polskimi produkcjami znajdą się scenarzystka i reżyserka Justyna Bilik
oraz producentka Patrycja Strzyżewska
. Warszawa miejscem międzynarodowych spotkań
Równolegle z pokazami odbędą się Warsaw Industry Days, skupiające producentów, agentów sprzedaży, programerów i przedstawicieli instytucji filmowych.
W wydarzeniu wezmą udział m.in. Frédéric Boyer z Tribeca Enterprises, Triin Tramberg z Tallinn Black Nights, Daniela Persico związana z festiwalem w Locarno, a także przedstawiciele Eurimages, EAVE, Gaumont, MUBI, festiwalu w Karlowych Warach, Odeskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz międzynarodowych firm sprzedażowych.
Dzięki temu WMFF staje się nie tylko miejscem premier i spotkań z publicznością, lecz także przestrzenią, w której nawiązywane są nowe kontakty, rozwijane przyszłe koprodukcje i rozpoczynają się międzynarodowe kariery filmów.
Pełny harmonogram spotkań z twórcami dostępny jest na stronie Festiwalu. Rozmowy Q&A będą się odbywać po wybranych pokazach przez wszystkie dziesięć dni wydarzenia. O Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy należy do grona międzynarodowych festiwali filmowych akredytowanych przez FIAPF. Jego 42. edycja odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.
W programie znalazło się 190 tytułów – 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych – prezentowanych podczas 330 seansów. Pełny program, harmonogram spotkań, informacje o festiwalowych lokalizacjach oraz bilety dostępne są na stronie wff.pl
.