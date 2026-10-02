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Rob Lowe, Emile Hirsch, Hans Petter Moland i Huang Bo goścmi 42. WMFF

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Rob Lowe, Emile Hirsch, Hans Petter Moland i Huang Bo goścmi 42. WMFF
Hollywoodzkie gwiazdy, jedna z najważniejszych postaci chińskiego kina oraz twórcy nagradzani w Cannes, Berlinie, Wenecji, Sundance i Karlowych Warach spotkają się w Warszawie podczas 42. WMFF

Rob Lowe i Emile Hirsch wezmą udział w światowej premierze „Wyznania”, Huang Bo zaprezentuje „Suzhou Quartet”, Hans Petter MolandBłogosławieństwo ziemi”, a widzowie spotkają się również z ekipami filmów „Tuż przed światłem”, „Frieda”, „Nepela”, „Błogosławieństwo ziemi”, „Czarna kasa, białe noce” i „Jak wziąć rozwód podczas wojny”. Festiwal odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.

Tegoroczny WMFF będzie nie tylko okazją do zobaczenia 190 filmów z całego świata, lecz także do spotkania osób stojących po obu stronach kamery. Po wybranych seansach zaplanowano rozmowy Q&A, podczas których publiczność pozna kulisy powstawania filmów i będzie mogła bezpośrednio porozmawiać z ich twórcami. Do Warszawy przyjadą zarówno gwiazdy światowego kina i autorzy nagradzani na najważniejszych festiwalach, jak i twórcy rozpoczynający międzynarodową drogę.


Światowa premiera „Wyznania

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń 42. WMFF będzie światowa premiera filmu „Wyznanie” w reżyserii Václava Marhoula, twórcy „Malowanego ptaka”. Filmowi będą towarzyszyć w Warszawie odtwórcy głównych ról – Rob Lowe i Emile Hirsch.

Rozgrywająca się na moskiewskiej Łubiance w 1938 roku opowieść przedstawia starcie człowieka ze stalinowskim aparatem represji oraz konfrontację odmiennych światopoglądów i wartości. Po premierowym pokazie publiczność będzie mogła spotkać się z twórcami filmu.

Huang Bo z filmem „Suzhou Quartet

Jedną z największych gwiazd tegorocznej edycji będzie Huang Bo, który przyjedzie do Warszawy z chińskim filmem „Suzhou Quartet” w reżyserii Caia Chengjie. Huang Bo jest aktorem i producentem wykonawczym filmu, a zarazem jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego chińskiego kina. Międzynarodowa publiczność zna go m.in. z produkcji „The Island”, „Dearest” i „Across the Furious Sea”.

Tuż przed światłem” z Klausem Härö i Laurą Birn

Międzynarodowej premierze filmu „Tuż przed światłem” będzie towarzyszyć reżyser Klaus Härö, mający w dorobku nominowanego do Złotego Globu „Szermierza”, „Listy do ojca Jakuba” oraz „My Sailor, My Love”.

Do Warszawy przyjedzie również odtwórczyni głównej roli Laura Birn, znana z „Oczyszczenia”, „Fundacji” i „Kruka”. Filmowi towarzyszyć będą także scenarzyści Kirsi Vikman i Jimmy Karlsson oraz przedstawiciele producenta Making Movies.

Tuż przed światłem” opowiada o pielęgniarce pracującej w coraz trudniejszych warunkach oraz młodych rodzicach, których nowo narodzone dziecko trafia na oddział intensywnej terapii.

Międzynarodowa ekipa filmu „Frieda

Liczna ekipa będzie towarzyszyć pokazowi filmu „Frieda”. Z publicznością spotka się Naila Schuberth, znana z serialu „Ukochane dziecko” oraz filmów „Bird Box: Barcelona” i „Delicious”.

Do Warszawy przyjedzie także Rafael Stachowiak, występujący wcześniej m.in. w nominowanym do Oscara „Pokoju nauczycielskim”, „Białej odwadze” i serialu „Wzgórze psów”. Film zaprezentują również Judith Altenberger, Markus Hering, Heike Hanold-Lynch i Anne Weinknecht.

Twórcy filmu „Nepela” w Warszawie

Film „Nepela” zaprezentują reżyser Gregor Valentovič oraz aktorzy Zuzana Mauréry i František Beleš.
Do Warszawy przyjadą również członkowie polskiej ekipy filmu: operator Adam Suzin, Adam Jedynak i Maciej Tomków oraz autorzy muzyki Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz, mający w dorobku ścieżki dźwiękowe do takich produkcji jak „Szarlatan”, „Treasure” i „Kajtek Czarodziej”.

Hans Petter Moland z „Błogosławieństwem ziemi

Z filmem „Błogosławieństwo ziemi” przyjedzie Hans Petter Moland, ceniony norweski reżyser znany z „Aberdeen”, „Pewnego dżentelmena”, „W kolejności znikania”, „Kradnąc konie” i „Przykładnego obywatela”.

Jego najnowszy film jest adaptacją powieści Knuta Hamsuna i opowieścią o człowieku próbującym zbudować własne życie z dala od cywilizacji. Produkcja łączy klasyczny rozmach europejskiego kina z historią o naturze, pracy i cenie niezależności.

Twórcy sekcji „Animus. Kino Wartości”

Swoje filmy zaprezentują również twórcy sekcji „Animus. Kino Wartości”. Andrius Blaževičius przyjedzie z filmem „Jak wziąć rozwód podczas wojny”, prezentowanym wcześniej na Sundance. Osobisty kryzys małżeństwa splata się w nim z rzeczywistością pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Petar Valchanov zaprezentuje „Czarną kasę, białe noce”, zrealizowaną wspólnie z Kristiną Grozevą tragikomedię o bułgarskim małżeństwie, którego plany i moralne kompromisy zostają wystawione na próbę po wybuchu wojny w Ukrainie. Duet ma w dorobku nagradzane filmy „Lekcja”, „Sława” i „Ojciec”.

Z publicznością spotkają się także Sara Robin, reżyserka dokumentu „Proszę o uwagę”, oraz Luca Salmaso, twórca filmu „Carlo Acutis. Święty milenialsów”. Światowa premiera dokumentu o Carlu Acutisie odbędzie się 12 października – dokładnie w 20. rocznicę jego śmierci.

Michał Grzybowski przyjedzie z filmem „Swornegacie”, których światowa premiera odbędzie się podczas WMFF, a Dzintars Dreibergs zaprezentuje oparty na prawdziwych wydarzeniach film „Rzut o wolność” o narodzinach legendarnej drużyny koszykarskiej TTT Ryga.

Premiery i spotkania

Łotewski reżyser Viesturs Kairišs przyjedzie do Warszawy z filmem „Uļa”. Towarzyszyć mu będzie scenografka i kostiumografka Ieva Jurjāne. Kairišs ma w dorobku m.in. „Kroniki Melanie” oraz nagradzany na międzynarodowych festiwalach film „January”.

Dokument „Martha”, poświęcony jednej z najwybitniejszych pianistek współczesności, Marcie Argerich, zaprezentują reżyser Martin Mirabel i producentka Chantal Bernheim.

Z publicznością spotkają się także Sam McConnell i Brock Yurich, twórcy filmu „Test”; Augusto i Matías Sinay, autorzy „The Trumpeter and the Ghost”; oraz Beppe Tufarulo, reżyser „Fachu”.

Film „Kochanek, nie wojownik” zaprezentują odtwórca głównej roli Adam Kubala i František Beleš. Z kolei wśród gości związanych z polskimi produkcjami znajdą się scenarzystka i reżyserka Justyna Bilik oraz producentka Patrycja Strzyżewska.

Warszawa miejscem międzynarodowych spotkań

Równolegle z pokazami odbędą się Warsaw Industry Days, skupiające producentów, agentów sprzedaży, programerów i przedstawicieli instytucji filmowych.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Frédéric Boyer z Tribeca Enterprises, Triin Tramberg z Tallinn Black Nights, Daniela Persico związana z festiwalem w Locarno, a także przedstawiciele Eurimages, EAVE, Gaumont, MUBI, festiwalu w Karlowych Warach, Odeskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego oraz międzynarodowych firm sprzedażowych.

Dzięki temu WMFF staje się nie tylko miejscem premier i spotkań z publicznością, lecz także przestrzenią, w której nawiązywane są nowe kontakty, rozwijane przyszłe koprodukcje i rozpoczynają się międzynarodowe kariery filmów.

Pełny harmonogram spotkań z twórcami dostępny jest na stronie Festiwalu. Rozmowy Q&A będą się odbywać po wybranych pokazach przez wszystkie dziesięć dni wydarzenia.

O Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy należy do grona międzynarodowych festiwali filmowych akredytowanych przez FIAPF. Jego 42. edycja odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku.

W programie znalazło się 190 tytułów – 132 filmy pełnometrażowe i 58 krótkometrażowych – prezentowanych podczas 330 seansów. Pełny program, harmonogram spotkań, informacje o festiwalowych lokalizacjach oraz bilety dostępne są na stronie wff.pl.

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