Rob Reiner, reżyser "Misery" i "Kiedy Harry poznał Sally", nie żyje. Miał 78 lat. Szokujące szczegóły tragedii

Szokujące wiadomości dotarły do nas z Los Angeles. Jak donoszą amerykańskie media, Rob Reiner, reżyser takich filmów jak "Misery" i "Kiedy Harry poznał Sally", nie żyje. Miał 78 lat.
Śmierć od ciosów nożem. Co wydarzyło się w domu Roba Reinera?
Według doniesień medialnych siły ratunkowe dostały zgłoszenie o zdarzeniu o 15:30. Po dotarciu na miejsce znaleziono ciała starszego mężczyzny i kobiety. Oboje zginęli od ciosów nożem. Ofiary zostały zidentyfikowane jako reżyser Rob Reiner i jego żona fotografka Michele Singer Reiner.
Dodatkowych szczegółów dostarczył portal People. Według jego źródeł sprawcą morderstwa jest 32-letni syn Roba Reinera Nick Reiner.
Mężczyzna jest przesłuchiwany przez policję, ale na razie nie został aresztowany. Policja Los Angeles nie potwierdza tych doniesień. Nick Reiner
w przeszłości publicznie opowiadał o swoich zmaganiach z nałogiem narkotykowym, który rozpoczął się, gdy był jeszcze nastolatkiem. Bazując na swoich doświadczeniach napisał scenariusz filmu "Jestem Charlie"
, który wyreżyserował jego ojciec.
Miliony fanów kina kochają jego filmy. Kim jest Rob Reiner? Rob Reiner
był amerykańskim reżyserem i producentem filmowym. Często też pojawiał się przed kamerą jako aktor.
Pochodził z nowojorskiej żydowskiej rodziny. Urodził się 6 marca 1947 roku. O kinie marzył już od dziecka. Sztukę filmową studiował na Uniwersytecie Kalifornii.
Jako aktor debiutował w latach 60. rolami w serialach telewizyjnych. Wystąpił m.in. w "Batmanie"
. To właśnie w telewizji zagrał pierwszą swoją ważną rolę - Meatheada z serialu "All in the Family"
. Dostał za nią statuetkę Emmy oraz 5 nominacji do Złotych Globów.
W latach 80. Rob Reiner zaczął spełniać się twórczo jako reżyser. Już jego pierwszy film zapewnił mu na stałe miejsce w sercach widzów. Był to bowiem kultowy "Oto Spinal Tap"
z 1984 roku. Trzy lata później nakręcił kolejny ponadczasowy hit - "Narzeczoną dla księcia"
.
Film ten rozpoczął całą serię reżyserskich sukcesów. Kolejnymi jego filmami były bowiem: "Kiedy Harry poznał Sally", "Misery" i "Ludzie honoru"
. Potem były jeszcze: "Prezydent - miłość w Białym Domu" i "Duchy Mississippi"
. W jego filmografii są również: "Stań przy mnie"
(uważane za jedną z lepszych adaptacji prozy Stephena Kinga
), "Tylko miłość", "Alex i Emma", "Choć goni nas czas"
. Rob Reiner
pozostał do końca aktywny zawodowo. Jego ostatnim filmem jest wprowadzony w 2025 roku "Spinal Tap II: To nie koniec"
.
Zwiastun filmu "Misery"