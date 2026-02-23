Newsy Filmy Inne Robert Aramayo pokonał Chalameta i DiCaprio na BAFTA. Skąd go znamy?
Robert Aramayo pokonał Chalameta i DiCaprio na BAFTA. Skąd go znamy?

źródło: Getty Images
autor: Samir Hussein
Wielką niespodzianką tegorocznego rozdania nagród BAFTA był wybór zwycięzcy w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego - statuetkę odebrał bowiem nie Timothée Chalamet czy Leonardo DiCaprio, lecz Robert Aramayo za występ w filmie "I Swear". To nie wszystko - Aramayo zdobył też nagrodę publiczności przyznawaną dla wschodzącej gwiazdy. Na ekranie pojawia się jednak już od dekady. Przybliżmy jego sylwetkę.

Edukacja i role Roberta Aramayo



Aramayo urodził się 6 listopada 1992 roku. Aktorstwem zainteresował się już jako siedmiolatek, gdy zagrał w szkolnej inscenizacji "Bugsy Malone". Występował w Hull Truck Youth Theatre, z którym był związany przez kilka lat. Ukończył Wyke College w Hull, a w 2011 roku dostał się do prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku. Rola Alexa w scenicznej adaptacji „Mechanicznej pomarańczy” otworzyła mu drogę do filmu "Lato we Florencji", który zadebiutował w 2017 roku. 


Na ekranie mogliśmy go jednak zobaczyć już rok wcześniej i to przy kilku okazjach. To właśnie on zagrał rolę młodego Eddarda Starka w kilku odcinkach "Gry o tron" (w scenach retrospekcji), a do tego pojawił się w filmie "Zwierzęta nocy" Toma Forda oraz w miniserialu "Harley and the Davidsons". 

W kolejnych latach zagrał m.in. w serialach "Co kryją jej oczy" i "Mindhunter" oraz filmach "Pusty człowiek" i "King’s Man: Pierwsza misja". "Gra o tron" nie była jego jedyną przygodą z fantasy - od 2022 roku wciela się w rolę Elronda w serialu Prime Video pt. "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" opowiadającym o wydarzeniach z Drugiej Ery Śródziemia.


W zeszłym roku debiutowały dwa kolejne filmy z jego udziałem: po pierwsze, "Palestine 36" poruszający temat arabskiego powstania w Palestynie. Po drugie, wspomniany już "I Swear" gdzie wcielił się w szkockiego aktywistę z zespołem Tourette'a: Johna Davidsona. Film koncentruje się na życiu Davidsona po emisji telewizyjnego dokumentu "John’s Not Mad" z 1989 roku, w czasach, gdy jego schorzenie było jeszcze słabo rozpoznawalne i rozumiane. Za występy w obu produkcjach Aramayo otrzymał także nagrodę Breakthrough Performer of the Year przyznawaną przez London Film Critics Circle.

Poniżej obejrzycie przemówienie aktora po otrzymaniu nagrody, w którym zwrócił się bezpośrednio do jednego z innych nominowanych w jego kategorii - Ethana Hawke'a

Przemówienie Roberta Aramayo na BAFTA



