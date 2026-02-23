Robert Aramayo pokonał Chalameta i DiCaprio na BAFTA. Skąd go znamy?

Wielką niespodzianką tegorocznego rozdania nagród BAFTA był wybór zwycięzcy w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego - statuetkę odebrał bowiem nie Timothée Chalamet czy Leonardo DiCaprio, lecz Robert Aramayo za występ w filmie "I Swear". To nie wszystko - Aramayo zdobył też nagrodę publiczności przyznawaną dla wschodzącej gwiazdy. Na ekranie pojawia się jednak już od dekady. Przybliżmy jego sylwetkę.
Edukacja i role Roberta Aramayo
Aramayo urodził się 6 listopada 1992 roku. Aktorstwem zainteresował się już jako siedmiolatek, gdy zagrał w szkolnej inscenizacji "Bugsy Malone
". Występował w Hull Truck Youth Theatre, z którym był związany przez kilka lat. Ukończył Wyke College w Hull, a w 2011 roku dostał się do prestiżowej Juilliard School w Nowym Jorku. Rola Alexa w scenicznej adaptacji „Mechanicznej pomarańczy
” otworzyła mu drogę do filmu "Lato we Florencji
", który zadebiutował w 2017 roku.
Na ekranie mogliśmy go jednak zobaczyć już rok wcześniej i to przy kilku okazjach. To właśnie on zagrał rolę młodego Eddarda Starka
w kilku odcinkach "Gry o tron
" (w scenach retrospekcji), a do tego pojawił się w filmie "Zwierzęta nocy
" Toma Forda
oraz w miniserialu "Harley and the Davidsons
".
W kolejnych latach zagrał m.in. w serialach "Co kryją jej oczy
" i "Mindhunter
" oraz filmach "Pusty człowiek
" i "King’s Man: Pierwsza misja
". "Gra o tron
" nie była jego jedyną przygodą z fantasy - od 2022 roku wciela się w rolę Elronda
w serialu Prime Video pt. "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
" opowiadającym o wydarzeniach z Drugiej Ery Śródziemia.
W zeszłym roku debiutowały dwa kolejne filmy z jego udziałem: po pierwsze, "Palestine 36
" poruszający temat arabskiego powstania w Palestynie. Po drugie, wspomniany już "I Swear
" gdzie wcielił się w szkockiego aktywistę z zespołem Tourette'a: Johna Davidsona. Film koncentruje się na życiu Davidsona po emisji telewizyjnego dokumentu "John’s Not Mad
" z 1989 roku, w czasach, gdy jego schorzenie było jeszcze słabo rozpoznawalne i rozumiane. Za występy w obu produkcjach Aramayo
otrzymał także nagrodę Breakthrough Performer of the Year przyznawaną przez London Film Critics Circle.
Poniżej obejrzycie przemówienie aktora po otrzymaniu nagrody, w którym zwrócił się bezpośrednio do jednego z innych nominowanych w jego kategorii - Ethana Hawke'a
.
Przemówienie Roberta Aramayo na BAFTA