Robert De Niro również odrzucił rolę w "Batmanie 2"?
Deadline
Kulisy widowiska "The Batman Part II" robią się coraz ciekawsze. Chodzi oczywiście o felerną rolę drugoplanową, którą odrzucają kolejni aktorzy. Jeśli wierzyć najnowszej pogłosce, do listy aktorów, którzy nie chcieli zagrać w filmie Matta Reevesa, dołączył również Robert De Niro. Tymczasem Viggo Mortensen (na razie!) jeszcze nie odrzucił roli.
   

Przypomnijmy: sprawa kręci się wokół roli Christophera Denta, ojca Harveya Denta (Dwóch Twarzy), w któreg owcili się Sebastian Stan. Do tej pory zagrania jej odmówili Brad Pitt, Stellan Skarsgård i Daniel Craig.

Teraz reporter Jeff Sneider donosi, że, z tego co słyszał, Robert De Niro również dostał propozycję zagrania Christophera Denta i – rzecz powoli robi się bardzo przewidywalna – również ją odrzucił.


Tymczasem Jordan Ruimy ze strony World of Reel potwierdza, że – jak pisaliśmy wcześniej – Viggo Mortensen faktycznie spotkał się z producentami w sprawie felernej roli. Na chwilę obecną wygląda na to, że na razie jest on najbliżej wcielenia się w tę postać. Czy ostatecznie to zrobi? Czekamy na oficjalne potwierdzenie.
  
De Niro ostatnio wystąpił w serialu "Dzień zero" i filmie "The Alto Knights".

Serial "Dzień zero" stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy - jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny albo i wyobrażenia napędzają te niszczycielskie siły?

