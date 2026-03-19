Robert De Niro również odrzucił rolę w "Batmanie 2"?

Kulisy widowiska "The Batman Part II" robią się coraz ciekawsze. Chodzi oczywiście o felerną rolę drugoplanową, którą odrzucają kolejni aktorzy. Jeśli wierzyć najnowszej pogłosce, do listy aktorów, którzy nie chcieli zagrać w filmie Matta Reevesa, dołączył również Robert De Niro. Tymczasem Viggo Mortensen (na razie!) jeszcze nie odrzucił roli.
De Niro i Batman? Nie tym razem
Getty Images © Andreas Rentz
Przypomnijmy: sprawa kręci się wokół roli Christophera Denta
, ojca Harveya Denta (Dwóch Twarzy
), w któreg owcili się Sebastian Stan
. Do tej pory zagrania jej odmówili Brad Pitt, Stellan Skarsgård i Daniel Craig
.
Teraz reporter Jeff Sneider donosi, że, z tego co słyszał, Robert De Niro również dostał propozycję zagrania Christophera Denta i – rzecz powoli robi się bardzo przewidywalna – również ją odrzucił.
Tymczasem Jordan Ruimy ze strony World of Reel potwierdza, że – jak pisaliśmy wcześniej – Viggo Mortensen
faktycznie spotkał się z producentami w sprawie felernej roli. Na chwilę obecną wygląda na to, że na razie jest on najbliżej wcielenia się w tę postać. Czy ostatecznie to zrobi? Czekamy na oficjalne potwierdzenie. De Niro
ostatnio wystąpił w serialu "Dzień zero
" i filmie "The Alto Knights
".
"Dzień zero" – zwiastun
Serial "Dzień zero
" stawia pytanie, które zadajemy sobie wszyscy - jak odnaleźć prawdę w świecie, który pogrąża się w kryzysie, rozdzierany na kawałki przez siły poza naszą kontrolą? A może w epoce wszechobecnych forteli i teorii spiskowych to nasze własne czyny albo i wyobrażenia napędzają te niszczycielskie siły?