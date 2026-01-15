Newsy Filmy Inne Robert Downey Jr. zalicza Timothée Chalameta do wielkich kina. I czeka na "Dunesday"
Inne / Filmy

Robert Downey Jr. zalicza Timothée Chalameta do wielkich kina. I czeka na "Dunesday"

Robert Downey Jr. zalicza Timothée Chalameta do wielkich kina. I czeka na &quot;Dunesday&quot;
Timothée Chalamet zyskał właśnie wielkie wsparcie w swojej walce o Oscara. Na pokazie "Wielkiego Marty'ego" pojawił się na scenie w towarzystwie Roberta Downeya Jr., który nie szczędził młodemu aktorowi ciepłych słów.

Robert Downey Jr. i Timothée Chalamet w sesji Q&A



Panowie byli gośćmi pokazu "Wielki Marty", którego gwiazdą jest Timothée Chalamet. Pokazowi towarzyszyła sesja pytań i odpowiedzi, którą moderował Downey Jr. W jej trakcie młody aktor usłyszał same pochwały ze strony swojego starszego kolegi.

Downey Jr. wspomniał w rozmowie swoje spotkanie z legendarny reżyserem Normanem Jewisonem, kiedy sam był w wieku Chalameta. Podczas prac nad wspólnym filmem Downey Jr. podszedł do niego i powiedział mu, że uważa się za jednego z wielkich aktorów kina i spytał się, czy Jewison się z nim zgadza. Ten odparł, że "to się dopiero okaże". Gwiazdor skwitował tę anegdotę stwierdzeniem, że po "Wielkim Martym" okazało się, że Timothée Chalamet należy do największych aktorów w historii kina.



W czasie rozmowy Downey Jr. przypomniał widowni, że w tym roku on i Chalamet będą mieli premiery ich filmów tego samego dnia. Chodzi mu oczywiście o "Avengers: Doomsday" oraz "Diunę: część trzecią", które w Ameryce trafią do kin 18 grudnia. Aktor ujawnił, że razem z Chalametem postanowili to wydarzenie nazwać "Dunesday". I dodał, że ciekaw jest, czy wtedy wciąż będą przyjaciółmi.

Dunesday to oczywiście nawiązanie do Barbenheimera, czyli równoczesnej premiery "Barbie" i "Oppenheimera". Było to kinowe wydarzenie 2023 roku, a oba filmy okazały się oszałamiającymi sukcesami. Od tamtej pory próbowano ten fenomen powtórzyć, ale dotąd tylko Glicked, czyli premiera "Gladiatora II" i "Wicked" okazała się sukcesem, choć nie na miarę Barbenheimera.

Zwiastun filmu "Wielki Marty"




