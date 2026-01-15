Robert Downey Jr. zalicza Timothée Chalameta do wielkich kina. I czeka na "Dunesday"

Timothée Chalamet zyskał właśnie wielkie wsparcie w swojej walce o Oscara. Na pokazie "Wielkiego Marty'ego" pojawił się na scenie w towarzystwie Roberta Downeya Jr., który nie szczędził młodemu aktorowi ciepłych słów.
Robert Downey Jr. i Timothée Chalamet w sesji Q&A
Panowie byli gośćmi pokazu "Wielki Marty"
, którego gwiazdą jest Timothée Chalamet
. Pokazowi towarzyszyła sesja pytań i odpowiedzi, którą moderował Downey Jr.
W jej trakcie młody aktor usłyszał same pochwały ze strony swojego starszego kolegi. Downey Jr.
wspomniał w rozmowie swoje spotkanie z legendarny reżyserem Normanem Jewisonem
, kiedy sam był w wieku Chalameta
. Podczas prac nad wspólnym filmem Downey Jr.
podszedł do niego i powiedział mu, że uważa się za jednego z wielkich aktorów kina i spytał się, czy Jewison się z nim zgadza. Ten odparł, że "to się dopiero okaże". Gwiazdor skwitował tę anegdotę stwierdzeniem, że po "Wielkim Martym
" okazało się, że Timothée Chalamet
należy do największych aktorów w historii kina.
W czasie rozmowy Downey Jr.
przypomniał widowni, że w tym roku on i Chalamet
będą mieli premiery ich filmów tego samego dnia. Chodzi mu oczywiście o "Avengers: Doomsday"
oraz "Diunę: część trzecią"
, które w Ameryce trafią do kin 18 grudnia. Aktor ujawnił, że razem z Chalametem
postanowili to wydarzenie nazwać "Dunesday"
. I dodał, że ciekaw jest, czy wtedy wciąż będą przyjaciółmi.
Dunesday to oczywiście nawiązanie do Barbenheimera
, czyli równoczesnej premiery "Barbie
" i "Oppenheimera
". Było to kinowe wydarzenie 2023 roku, a oba filmy okazały się oszałamiającymi sukcesami. Od tamtej pory próbowano ten fenomen powtórzyć, ale dotąd tylko Glicked
, czyli premiera "Gladiatora II
" i "Wicked
" okazała się sukcesem, choć nie na miarę Barbenheimera.
Zwiastun filmu "Wielki Marty"