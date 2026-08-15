"Avengers: Doomsday" z nowym zwiastunem. A w nim Doktor Doom w pełnej krasie

W piątek rozpoczęła się tegoroczna edycja D23 - imprezy, na której Disney chwali się swoimi projektami filmowymi i serialowymi. Nie mogło oczywiście zabraknąć nowości związanej z wielkim widowiskiem "Avengers: Doomsday". Tak, jak spodziewali się tego fani, Marvel pokazał światu nowy zwiastun.
Materiał z SDCC wreszcie w sieci.
Nowy materiał jest w zasadzie tym, co zostało w lipcu pokazane w San Diego na Comic-Conie. Teraz jednak zwiastun trafił do sieci i jest dostępny dla wszystkich.
Głównym bohaterem tego materiału wideo jest Victor von Doom
, w którego wciela się Robert Downey Jr
. Widzimy, jak złamany utratą żony i syna Doom
wkracza na mroczną ścieżkę, która zagrozi istnieniu całego multiwersum.
Zwiastun filmu "Avengeres: Doomsday"
Ten materiał wideo nie był jedynym łącznikiem prezentacji "Avengers: Doomsday"
na D23 z tym, co odbyło się w San Diego. Na Comic-Conie pojawił się Ryan Reynolds
w kostiumie Deadpoola
. Tu pokazano klip, w którym Hugh Jackman
"pyta się", czy znajdzie się dla niego miejsce w nowym widowisku. W tle słychać Deadpoola
podpowiadającego mu, co ma mówić.
Klip znajdziecie poniżej:
Nowy zwiastun pojawił się nie tylko dlatego, że odbywa się D23, ale również przez fakt rozpoczęcia przedsprzedaży biletów na normalne pokazy widowiska "Avengers: Doomsday"
.
Obraz trafi do kin w grudniu.