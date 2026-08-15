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"Avengers: Doomsday" z nowym zwiastunem. A w nim Doktor Doom w pełnej krasie

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Robert+Downey+Jr.+jako+Doktor+Doom+w+nowym+zwiastunie+widowiska+Marvela+%22Avengers%3A+Doomsday%22-168066
&quot;Avengers: Doomsday&quot; z nowym zwiastunem. A w nim Doktor Doom w pełnej krasie
W piątek rozpoczęła się tegoroczna edycja D23 - imprezy, na której Disney chwali się swoimi projektami filmowymi i serialowymi. Nie mogło oczywiście zabraknąć nowości związanej z wielkim widowiskiem "Avengers: Doomsday". Tak, jak spodziewali się tego fani, Marvel pokazał światu nowy zwiastun.

Materiał z SDCC wreszcie w sieci.



Nowy materiał jest w zasadzie tym, co zostało w lipcu pokazane w San Diego na Comic-Conie. Teraz jednak zwiastun trafił do sieci i jest dostępny dla wszystkich.

Głównym bohaterem tego materiału wideo jest Victor von Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr. Widzimy, jak złamany utratą żony i syna Doom wkracza na mroczną ścieżkę, która zagrozi istnieniu całego multiwersum.

Zwiastun filmu "Avengeres: Doomsday"




Ten materiał wideo nie był jedynym łącznikiem prezentacji "Avengers: Doomsday" na D23 z tym, co odbyło się w San Diego. Na Comic-Conie pojawił się Ryan Reynolds w kostiumie Deadpoola. Tu pokazano klip, w którym Hugh Jackman "pyta się", czy znajdzie się dla niego miejsce w nowym widowisku. W tle słychać Deadpoola podpowiadającego mu, co ma mówić.

Klip znajdziecie poniżej:


Nowy zwiastun pojawił się nie tylko dlatego, że odbywa się D23, ale również przez fakt rozpoczęcia przedsprzedaży biletów na normalne pokazy widowiska "Avengers: Doomsday".

Obraz trafi do kin w grudniu.

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