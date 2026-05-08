Influencerzy gwiazdami przyszłości? Robert Downey Jr. uważa, że to bzdura

Robert Downey Jr. pojawił się w podcaście Conversations for our Daughter, gdzie sceptycznie odniósł się do przekonania, że influencerzy są "gwiazdami przyszłości". Gwiazda MCU zasugerowała, że współcześnie popularnosć w sieci często opiera się bardziej na autopromocji niż na tworzeniu czegoś wartościowego.
Downey Jr. o influencerach
Laureat Oscara
za rolę w "Oppenheimerze
" zestawił dzisiejszych influencerów z osobami, które naprawdę chcą coś zbudować i rozwijać własne umiejętności. Stwierdził, że o ile kiedyś trzeba było włożyć sporo wysiłku w stworzenie czegoś znaczącego, dziś celebrytą może zostać ktoś, kto tylko kieruje na siebie telefon. Downey Jr.
zaznaczył jednak, że nie traktuje tego wyłącznie negatywnie. Jego zdaniem współczesny świat po prostu stawia większe wyzwania przed osobami próbującymi wypracować własną indywidualność.
Najmocniejsze słowa padły jednak później, gdy aktor odniósł się do popularnej opinii o influencerach jako przyszłych gwiazdach popkultury. Kiedy słyszę ludzi mówiących, że to influencerzy są gwiazdami przyszłości, odpowiadam: "Nie wiem, w jakim świecie żyjecie, ale to kompletna bzdura.
Aktor opowiedział także o własnych doświadczeniach związanych z mediami społecznościowymi i wpływem internetowej kultury na młodych ludzi. Przyznał, że jego 13-letni syn mocno zainteresował się światem influencerów i streamingiem gier. Downey Jr.
porównał część internetowych twórców do "ewangelicznych handlarzy ery informacji", choć jednocześnie zaznaczył, że poznał również wielu influencerów, których uważa za rozsądnych i utalentowanych ludzi. Aktor podkreślił też, że sam stara się zachować dystans wobec mediów społecznościowych mimo ogromnej popularności online (jego konto na Instagramie obserwuje ponad 58 milionów osób). W tym roku Downey Jr. pojawi się w "Avengers: Doomsday". Widowisko trafi na ekrany 18 grudnia.
