Nie żyje Robert Duvall. Ppłk Kilgore z "Czasu Apokalipsy" miał 95 lat

W wieku 95 lat zmarł Robert Duvall – aktor, najlepiej kojarzony z ikonicznej roli uwielbiającego zapach napalmu o poranku podpułkownika Billa Kilgora w "Czasie Apokalipsy". W swojej długoletniej karierze był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Złotą statuetkę zdobył w 1984 roku za występ w dramacie muzycznym "Pod czułą kontrolą". Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona artysty, Luciana Duvall.
Kim był Robert Duvall? Robert Duvall
urodził się 5 stycznia 1931 roku. Jego ojciec, admirał marynarki wojennej, marzył, aby syn poszedł w jego ślady. Ten sprzeciwił mu się jednak, zamiast Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wybierając aktorstwo na prywatnej uczelni. W 1953 roku uzyskał tytuł licencjata. Po wojnie w Korei odbył roczną służbę i opuścił armię ze stopniem szeregowca pierwszej klasy. Duvall
korzystając z programu wsparcia dla weteranów, w 1955 roku rozpoczął studia na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, gdzie uczył się aktorstwa pod okiem Sanforda Meisnera. Jego kolegami z roku byli m.in. Dustin Hoffman
i Gene Hackman
.
Robert Duvall – najważniejsze role Robert Duvall
zaczynał karierę na deskach teatru. Scenarzysta Horton Foote
, który znał Duvalla
z Neighborhood Playhouse, zarekomendował go do roli Arthura "Dzikiego" Radleya w oscarowym "Zabić drozda
". Występ w adaptacji głośnej powieści Harper Lee
był jego debiutem na wielkim ekranie.
Robert Duvall jako Tom Hagen w "Ojcu chrzestnym II".
W latach 60. Duvall
grał przede wszystkim role drugoplanowe. Pojawił się m.in. u boku Gregory'ego Pecka
i Tony'ego Curtisa
w komediodramacie "Kapitan Newman
". Partnerował też Steve'owi McQueenowi
w "Bullicie
" i Johnowi Wayne'owi
w "Prawdziwym męstwie
". W 1970 roku wcielił się w majora Franka Burnsa, nemezis Trapera i Sokolego Oka, w kultowym "MASH
" Roberta Altmana
.
W połowie lat 70. Robert Duvall
był już jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów charakterystycznych. Współpracował z takimi reżyserami jak George Lucas
("THX 1138
"), Sidney Lumet
("Sieć
"), John Sturges
("Orzeł wylądował
") czy Francis Ford Coppola
("Ludzie z deszczu
", "Rozmowa
"). Role Toma Hagena w "Ojcu chrzestnym
" oraz ppłk. Billa Kilgore'a w "Czasie Apokalipsy
" przyniosły mu nominacje do Oscara. Jego kwestia "Uwielbiam zapach napalmu o poranku" to dziś jeden z najsłynniejszych one-linerów w historii kina.
Rok 1984. Robert Duvall z Oscarem za pierwszoplanową rolę w filmie "Pod czułą kontrolą".
Kolejną szansę na Oscara, tym razem za rolę pierwszoplanową, Robert Duvall
miał w 1981 roku, kiedy to został nominowany za występ w dramacie "Wielki Santini
". Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej przyniosła mu rola w dramacie muzycznym "Pod czułą kontrolą
". Wcielił się w nim w trzeźwiejącego muzyka country, który chce zacząć nowe życie. Nominacje do Oscara przyniosły mu też występy w wyreżyserowanym przez siebie "Apostole
", "Adwokacie
", w którym partnerował Johnowi Travolcie
i "Sędzim
" z Robertem Downeyem Jr.
i Verą Farmigą
. Robert Duvall
nie powrócił do roli Toma Hagena w "Ojcu chrzestnym III
" Francisa Forda Coppoli
. Powodem miała być zbyt niska gaża, jaką zaproponowali mu producenci, ale aktor miał także poczucie, że nie zależy im na jego udziale. W latach 90. Duvall
nie zwalniał tempa, kręcąc czasem trzy lub nawet cztery filmy rocznie. Pojawił się m.in. w "Szybkim jak błyskawica
" Tony'ego Scotta
, "Opowieści podręcznej
" Volkera Schlöndorffa
, "Upadku
" Joela Schumachera
czy "60 sekundach" z Nicolasem Cage'em
i Angeliną Jolie
.
Robert Duvall w filmie "Wdowy" w reżyserii Steve'a McQueena.Robert Duvall
do późnej starości był aktywny zawodowo. Na uwagę zasługują jego kreacje w "Szalonym sercu
", "Drodze
", czyli adaptacji powieści Cormaca McCarthy'ego
czy "Wdowach
" Steve'a McQueena
. Jednym z jego ostatnich występów była rola Masona Hawka, mentora drużyny futbolowej w dramacie "Potężne sierotki
", oraz Jean-Pepe w "Bielmie
".
Robert Duvall – nagrody
Robert Duvall
to nie tylko laureat Oscara. Rola w "Pod czułą kontrolą
" przyniosła mu także Złoty Glob oraz nagrody od stowarzyszeń krytyków z Nowego Jorku i Los Angeles. Za rolę ppłk. Billa Kilgora w "Czasie Apokalipsy
" otrzymał nagrodę BAFTA oraz Złoty Glob. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej doceniło także jego występy w miniserialu "Na południe od Brazos
" i dramacie biograficznym "Stalin
". Rola w miniserialu "Przerwany szlak
". Rola w miniserialu "Przerwany szlak" przyniosła mu z kolei nagrodę Emmy.