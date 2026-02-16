Newsy Filmy Inne Nie żyje Robert Duvall. Ppłk Kilgore z "Czasu Apokalipsy" miał 95 lat
Filmy / Inne

Nie żyje Robert Duvall. Ppłk Kilgore z "Czasu Apokalipsy" miał 95 lat

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Robert+Duvall+nie+%C5%BCyje.+Aktor+znany+z+%22Czasu+apokalipsy%22+i+%22Ojca+chrzestnego%22+mia%C5%82+95+lat-143231
Nie żyje Robert Duvall. Ppłk Kilgore z &quot;Czasu Apokalipsy&quot; miał 95 lat
źródło: Getty Images
autor: Charley Gallay
W wieku 95 lat zmarł Robert Duvall – aktor, najlepiej kojarzony z ikonicznej roli uwielbiającego zapach napalmu o poranku podpułkownika Billa Kilgora w "Czasie Apokalipsy". W swojej długoletniej karierze był siedmiokrotnie nominowany do Oscara. Złotą statuetkę zdobył w 1984 roku za występ w dramacie muzycznym "Pod czułą kontrolą". Informację o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych żona artysty, Luciana Duvall.

Kim był Robert Duvall?



Robert Duvall urodził się 5 stycznia 1931 roku. Jego ojciec, admirał marynarki wojennej, marzył, aby syn poszedł w jego ślady. Ten sprzeciwił mu się jednak, zamiast Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wybierając aktorstwo na prywatnej uczelni. W 1953 roku uzyskał tytuł licencjata. Po wojnie w Korei odbył roczną służbę i opuścił armię ze stopniem szeregowca pierwszej klasy. Duvall korzystając z programu wsparcia dla weteranów, w 1955 roku rozpoczął studia na Neighborhood Playhouse School of the Theatre, gdzie uczył się aktorstwa pod okiem Sanforda Meisnera. Jego kolegami z roku byli m.in. Dustin Hoffman i Gene Hackman.

Robert Duvall – najważniejsze role



Robert Duvall zaczynał karierę na deskach teatru. Scenarzysta Horton Foote, który znał Duvalla z Neighborhood Playhouse, zarekomendował go do roli Arthura "Dzikiego" Radleya w oscarowym "Zabić drozda". Występ w adaptacji głośnej powieści Harper Lee był jego debiutem na wielkim ekranie. 

Robert Duvall jako Tom Hagen w "Ojcu chrzestnym II".

W latach 60. Duvall grał przede wszystkim role drugoplanowe. Pojawił się m.in. u boku Gregory'ego Pecka i Tony'ego Curtisa w komediodramacie "Kapitan Newman". Partnerował też Steve'owi McQueenowi w "Bullicie" i Johnowi Wayne'owi w "Prawdziwym męstwie". W 1970 roku wcielił się w majora Franka Burnsa, nemezis Trapera i Sokolego Oka, w kultowym "MASH" Roberta Altmana.

W połowie lat 70. Robert Duvall był już jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów charakterystycznych. Współpracował z takimi reżyserami jak George Lucas ("THX 1138"), Sidney Lumet ("Sieć"), John Sturges ("Orzeł wylądował") czy Francis Ford Coppola ("Ludzie z deszczu", "Rozmowa"). Role Toma Hagena w "Ojcu chrzestnym" oraz ppłk. Billa Kilgore'a w "Czasie Apokalipsy" przyniosły mu nominacje do Oscara. Jego kwestia "Uwielbiam zapach napalmu o poranku" to dziś jeden z najsłynniejszych one-linerów w historii kina.

GettyImages-1303595260.jpg Getty Images © Bob Riha Jr
Rok 1984. Robert Duvall z Oscarem za pierwszoplanową rolę w filmie "Pod czułą kontrolą".

Kolejną szansę na Oscara, tym razem za rolę pierwszoplanową, Robert Duvall miał w 1981 roku, kiedy to został nominowany za występ w dramacie "Wielki Santini". Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej przyniosła mu rola w dramacie muzycznym "Pod czułą kontrolą". Wcielił się w nim w trzeźwiejącego muzyka country, który chce zacząć nowe życie. Nominacje do Oscara przyniosły mu też występy w wyreżyserowanym przez siebie "Apostole", "Adwokacie", w którym partnerował Johnowi Travolcie i "Sędzim" z Robertem Downeyem Jr. i Verą Farmigą.

Robert Duvall nie powrócił do roli Toma Hagena w "Ojcu chrzestnym III" Francisa Forda Coppoli. Powodem miała być zbyt niska gaża, jaką zaproponowali mu producenci, ale aktor miał także poczucie, że nie zależy im na jego udziale. W latach 90. Duvall nie zwalniał tempa, kręcąc czasem trzy lub nawet cztery filmy rocznie. Pojawił się m.in. w "Szybkim jak błyskawica" Tony'ego Scotta, "Opowieści podręcznej" Volkera Schlöndorffa, "Upadku" Joela Schumachera czy "60 sekundach" z Nicolasem Cage'em i Angeliną Jolie

Robert Duvall w filmie "Wdowy" w reżyserii Steve'a McQueena.

Robert Duvall do późnej starości był aktywny zawodowo. Na uwagę zasługują jego kreacje w "Szalonym sercu", "Drodze", czyli adaptacji powieści Cormaca McCarthy'ego czy "Wdowach" Steve'a McQueena. Jednym z jego ostatnich występów była rola Masona Hawka, mentora drużyny futbolowej w dramacie "Potężne sierotki", oraz Jean-Pepe w "Bielmie". 

Robert Duvall – nagrody



GettyImages-462675382.jpg Getty Images © Jeff Vespa


Robert Duvall to nie tylko laureat Oscara. Rola w "Pod czułą kontrolą" przyniosła mu także Złoty Glob oraz nagrody od stowarzyszeń krytyków z Nowego Jorku i Los Angeles. Za rolę ppłk. Billa Kilgora w "Czasie Apokalipsy" otrzymał nagrodę BAFTA oraz Złoty Glob. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej doceniło także jego występy w miniserialu "Na południe od Brazos" i dramacie biograficznym "Stalin". Rola w miniserialu "Przerwany szlak" przyniosła mu z kolei nagrodę Emmy. 

Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony "Czasowi Apokalipsy", legendarnemu filmowi Francisa Forda Coppoli

Najnowsze Newsy

Inne Filmy

Burza wokół Seedance 2.0. Twórcy generatora wideo AI reagują na zarzuty

3 komentarze
Filmy Box office

"Zwierzogród 2" przyciągnął w Polsce już 3 miliony widzów. Rekordowe wpływy

Filmy Box office

"Piep*zyć Mickiewicza 3" numerem 1 w polskich kinach!

1 komentarz

Człowiek, który ożywił sny

"Krzyk 7": maratony z "Krzykiem" w całym kraju już 27 lutego!

5 komentarzy
Filmy

James Gunn ma (podobno) faworytkę do roli Wonder Woman

17 komentarzy
Filmy

"Milczenie owiec" i transfobia. Twórcy komentują zarzuty

91 komentarzy