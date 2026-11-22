Robert Eggers przez lata wypracował sobie bardzo charakterystyczny styl. Ciemne obrazy, obsesyjna dbałość o szczegóły epoki, bohaterowie balansujący na granicy szaleństwa i gęsta, mroczna atmosfera. Reżyser uznał, że zaczyna kręcić się w kółko, zapowiedział bowiem przerwę od horrorów.
Podczas spotkania z publicznością w Meksyku twórca "Czarownicy
" przyznał, że po premierze "Werwulf
" chciałby zrobić sobie przerwę od kina, które przez ostatnią dekadę stało się jego znakiem rozpoznawczym. Chcę przestać celowo tworzyć Dom Horroru Roberta Eggersa. Nie muszę robić "Mumii" ani "Opery". Nie twierdzę, że tego nie zrobię, ale myślę, że potrzebuję przerwy.
W swoich dotychczasowych filmach Eggers
zdążył zabrać widzów do Nowej Anglii pełnej czarów, na odciętą od świata latarnię morską, do świata wikingów i wampirów. "Werwulf
" dorzuca do tego zestawu wilkołaka. Gdyby kolejnym przystankiem rzeczywiście została "Mumia", filmografia reżysera zaczęłaby przypominać bardzo autorską wersję katalogu potworów.
"Nosferatu"
Eggers postanowił jednak zrobić krok w bok. Już we wrześniu podczas Beyond Fest zdradził, że po "Werwulf
" rozpoczął pracę nad kolejnym horrorem. Projekt okazał się jednak tak mroczny, że reżyser uznał, iż potrzebuje odpoczynku od tego gatunku.
Właśnie dlatego jego następnym filmem ma być "Romeo i Julia". Projekt trafił do Focus Features po rywalizacji studia z A24, Sony i Warner Bros. Wszystkie te firmy były zainteresowane nowym filmem Eggersa
, niezależnie od tego, w jakim gatunku miałby się tym razem poruszać.
Sam reżyser żartował, że ekranizacja dramatu Williama Szekspira będzie dla niego czymś znacznie lżejszym. W końcu to tylko historia "o dwójce nastolatków popełniających samobójstwo".
"Romeo i Julia" może też trafić do kin wcześniej niż inne projekty, nad którymi twórca pracował w ostatnim czasie. Wśród nich znajdują się "Opowieść wigilijna" oraz sequel "Labiryntu".
Najpierw widzowie dostaną jednak "Werwulf
". Eggers
zapowiada go jako "najmroczniejszą rzecz, jaką kiedykolwiek napisałem".
Zobacz zapowiedź filmu "Werwulf"