Robert Eggers pokazał zwiastun filmu "Werwulf". Padają porównania do "Czarownicy" i "Nosferatu"

CinemaCon w Las Vegas stał się miejscem premiery zwiastun nowego filmu Roberta Eggersa. Projekt nosi tytuł "Werwulf" i do amerykańskich kin trafi w Boże Narodzenie.
Najbardziej przerażający film Eggersa?
Prezentacji zwiastuna towarzyszyła zapowiedź, że "Werwulf"
będzie najbardziej przerażającym filmem w karierze Roberta Eggersa
. Sam materiał wideo przywoływał wśród widzów nawiązania do innych jego filmów, jak "Czarownica
" czy "Nosferatu
". Film został zrealizowany w formacie 4:3. Większość zdjęć jest czarno-biała. Dialogi są wypowiadane w języku staroangielskim.
Zwiastun zaczyna się od intensywnej sekwencji tańca mieszkańców wsi wokół ogniska. Potem pojawiają się główni bohaterowie. Następnie mamy serię szybko następujących po sobie scen. Zwiastun kończy scena z Aaronem Taylorem-Johnsonem
w stodole w trakcie transformacji. Jednak sama bestia nie została pokazana.
Gwiazdami filmu "Werwulf"
są: Aaron Taylor-Johnson
, Lily-Rose Depp
, Willem Dafoe
, Ralph Ineson
i Bodhi Rae Breathnach
. Całość powstała dla należącego do Universal Pictures studia Focus Features.
