Robert Eggers pokazał zwiastun filmu "Werwulf". Padają porównania do "Czarownicy" i "Nosferatu"

The Washington Post
autor: The Washington Post
CinemaCon w Las Vegas stał się miejscem premiery zwiastun nowego filmu Roberta Eggersa. Projekt nosi tytuł "Werwulf" i do amerykańskich kin trafi w Boże Narodzenie.

Najbardziej przerażający film Eggersa?



Prezentacji zwiastuna towarzyszyła zapowiedź, że "Werwulf" będzie najbardziej przerażającym filmem w karierze Roberta Eggersa. Sam materiał wideo przywoływał wśród widzów nawiązania do innych jego filmów, jak "Czarownica" czy "Nosferatu".


Film został zrealizowany w formacie 4:3. Większość zdjęć jest czarno-biała. Dialogi są wypowiadane w języku staroangielskim.

Zwiastun zaczyna się od intensywnej sekwencji tańca mieszkańców wsi wokół ogniska. Potem pojawiają się główni bohaterowie. Następnie mamy serię szybko następujących po sobie scen. Zwiastun kończy scena z Aaronem Taylorem-Johnsonem w stodole w trakcie transformacji. Jednak sama bestia nie została pokazana.

Gwiazdami filmu "Werwulf" są: Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Ralph Ineson i Bodhi Rae Breathnach. Całość powstała dla należącego do Universal Pictures studia Focus Features.

Zwiastun filmu "Nosferatu"

Powiązane artykuły Werwulf

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Dzięki AI filmy będą dużo tańsze? Twórca "Road House" potwierdza

3 komentarze
Inne Filmy

"Dzika noc 2": Pani Mikołajowa wkracza do akcji. Kto ją gra?

1 komentarz
Seriale

"Morfeusz": SkyShowtime ujawnia datę premiery serialu

1 komentarz
Filmy

Nicholas Hoult i Anna Sawai jako Robin Hoodowie z YouTube'a

1 komentarz
Filmy

Johnson kontra Hathaway. Zapowiedź ekranizacji bestsellera

Filmy

Demi Moore i Charlize Theron w gastronomicznym "Wilku z Wall Street"

1 komentarz
Filmy

"Minionki i straszydła" zapowiadają chaos w Hollywood