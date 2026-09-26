Robert Eggers powraca! Klimat i groza w zwiastunie filmu "Werwulf"

Fani reżysera Roberta Eggersa mają powody do radości. Dziś do sieci trafił nowy zwiastun kostiumowego horroru "Werwulf".
Nie tylko zwiastun. Fani Eggersa mogą wziąć udział w grze
Oficjalnie wciąż niewiele wiemy na temat nowego filmu grozy Eggersa
. Akcja "Werwulf
" rozgrywa się w XIII-wiecznej Anglii. Focus Features nazywa film "opowieścią o oddaniu, potępieniu i drzemiącym w nas diable".
W głównych rolach wystąpili Aaron Taylor-Johnson
i Lily-Rose Depp
, którzy zagrali wcześniej w "Nosferatu
" Eggersa
, Willem Dafoe
(który współpracował już z reżyserem nie tylko przy "Nosferatu
", ale też przy wcześniejszych "Lighthouse
" i "Wikingu
") oraz Ralph Ineson
(który współpracował już z reżyserem przy "Czarownicy. Bajce ludowej z Nowej Anglii
").
Premiera filmu zaplanowana jest na grudzień (w Polsce zobaczymy go 8 stycznia), jednak Focus już teraz ma dla fanów niespodziankę - grę. Od teraz do listopada, podczas każdej pełni Księżyca, gracze muszą odnaleźć ukryty "znak" w różnych zakątkach cyfrowego świata. Następnie muszą go rozszyfrować i przesłać odpowiedź za pośrednictwem strony internetowej gry
. Jest jednak pewien haczyk: każdy znak znika po 24 godzinach.
Każdy, kto chce ukończyć grę, będzie musiał odnaleźć wrześniową wskazówkę, zanim upłynie wyznaczony na nią czas, a następnie powrócić podczas dwóch kolejnych pełni Księżyca. Focus zapowiada, że gracze, którym uda się ukończyć wszystkie trzy etapy, otrzymają tajemniczą nagrodę, choć na razie nie ujawniono, czym ona będzie.
Nowy zwiastun filmu "Werwulf"