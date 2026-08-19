Robert Lewandowski i Jesse Eisenberg promują Polskę. Ruszyła duża kampania

Robert Lewandowski i Jesse Eisenberg znaleźli się wśród twarzy nowej kampanii Polskiej Organizacji Turystycznej. Jej celem jest zainteresowanie Polską zagranicznych podróżnych. Akcja prowadzona jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz Stanach Zjednoczonych.
Lewandowski i Eisenberg zachęcają do odwiedzenia Polski
Kampania nosi nazwę "POLAND. More than you expected", co można przetłumaczyć jako "Polska. Więcej niż myślisz". Przygotowano trzy główne materiały wideo, które mają przedstawiać różne oblicza naszego kraju. Wspomniany Eisenberg
ma polskie korzenie (otrzymał też polskie obywatelstwo), a w Polsce realizował swój film "Prawdziwy ból
". W przedsięwzięciu uczestniczą ponadto Lech Wałęsa
, Anja Rubik
, Maryla Rodowicz
, Nikodem Rozbicki
oraz Radzimir Dębski
, występujący jako Jimek.
Organizatorzy chcą w ten sposób dotrzeć do osób, które mogą nie brać Polski pod uwagę przy planowaniu zagranicznego wyjazdu. Punktem wyjścia dla kampanii były badania wskazujące, że turyści po wizycie w naszym kraju często mają o nim lepsze zdanie, niż wynikałoby z ich wcześniejszych oczekiwań.
Polska promuje się w internecie
Materiały przygotowano z myślą o dystrybucji przede wszystkim w internecie. Poza głównymi, 30-sekundowymi spotami powstały również krótsze wersje przeznaczone między innymi na TikToka, YouTube, Instagram i Facebook.
Za realizację kampanii odpowiada Polska Organizacja Turystyczna, która prowadzi ją na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny budżet przedsięwzięcia to 7 mln zł.
"Prawdziwy ból" - zwiastun filmu Jesse'ego Eisenberga