Robert Pattinson coraz bliżej roli agenta 007? Według doniesień jest faworytem

Czy to Robert Pattinson przejmie rolę Jamesa Bonda po Danielu Craigu? Jak donosi "The Guardian", powołując się na informacje z branży filmowej, aktor wyrósł na faworyta wyścigu o angaż. Wskazywać mają na to szczególnie korzystne warunki umowy, jakie zaproponowało mu Amazon MGM. Nie oznacza to jednak, że decyzja o obsadzie agenta 007 już zapadła.
Studio jest gotowe zapłacić więcej?
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Sprawę opisał Matthew Belloni z serwisu Puck. Według jego ustaleń pozostali aktorzy z krótkiej listy kandydatów mieli zobowiązać się do występu w czterech filmach o Bondzie
, podczas gdy w przypadku Pattinsona
mowa o trzech częściach. Co więcej, gwiazdor miałby otrzymać znacznie wyższe wynagrodzenie, choć jego konkretnej wysokości nie ujawniono. Zdaniem Belloniego może to świadczyć o tym, że studio jest gotowe ponieść dodatkowe koszty, by obsadzić w głównej roli rozpoznawalną gwiazdę. W ostatnich tygodniach wśród kandydatów wymieniano Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Josha O’Connora. Później do tego grona dołączyli Pattinson oraz Nicholas Hoult, którzy również mieli przejść testy.
Belloni sugeruje, że rozszerzenie listy o bardziej znane nazwiska mogło wynikać z tego, że producenci nie byli w pełni przekonani do pierwotnej trójki. Pattinson
ma na koncie występy w popularnych franczyzach, takich jak "Zmierzch
", "Harry Potter
", "Batman
" i "Diuna
", a także role w docenionych filmach. Jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem spośród wymienianych kandydatów. Jak zauważa Belloni, jeszcze za czasów producentów z Eon mogłoby to działać na jego niekorzyść. Ich podejście zakładało bowiem, że James Bond
powinien być większą gwiazdą niż aktor wcielający się w tę postać. Dziś, w realiach rynku, na którym nawet największe filmowe marki nie mogą być pewne sukcesu, znane nazwisko może być dla studia dodatkowym atutem.
Nowy film o Bondzie
będzie pierwszą odsłoną serii realizowaną pod pełną kontrolą kreatywną Amazon MGM, które przejęło ją od Eon w 2025 roku. Za produkcję odpowiadają David Heyman
i Amy Pascal
, reżyserią zajmie się Denis Villeneuve
(z którym Pattinson
pracował już przy trzeciej "Diunie
"), a scenariusz pisze Steven Knight
.
"Diuna: Część trzecia" - zwiastun