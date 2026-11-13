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Robert Pattinson coraz bliżej roli agenta 007? Według doniesień jest faworytem

The Guardian / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Robert+Pattinson+coraz+bli%C5%BCej+roli+agenta+007+Wed%C5%82ug+doniesie%C5%84+jest+faworytem-169653
Robert Pattinson coraz bliżej roli agenta 007? Według doniesień jest faworytem
źródło: Getty Images
autor: Karwai Tang
Czy to Robert Pattinson przejmie rolę Jamesa Bonda po Danielu Craigu? Jak donosi "The Guardian", powołując się na informacje z branży filmowej, aktor wyrósł na faworyta wyścigu o angaż. Wskazywać mają na to szczególnie korzystne warunki umowy, jakie zaproponowało mu Amazon MGM. Nie oznacza to jednak, że decyzja o obsadzie agenta 007 już zapadła.

Studio jest gotowe zapłacić więcej?



pattinson-bfi.jpg Getty Images © Lia Toby

Sprawę opisał Matthew Belloni z serwisu Puck. Według jego ustaleń pozostali aktorzy z krótkiej listy kandydatów mieli zobowiązać się do występu w czterech filmach o Bondzie, podczas gdy w przypadku Pattinsona mowa o trzech częściach. Co więcej, gwiazdor miałby otrzymać znacznie wyższe wynagrodzenie, choć jego konkretnej wysokości nie ujawniono. Zdaniem Belloniego może to świadczyć o tym, że studio jest gotowe ponieść dodatkowe koszty, by obsadzić w głównej roli rozpoznawalną gwiazdę.

W ostatnich tygodniach wśród kandydatów wymieniano Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Josha O’Connora. Później do tego grona dołączyli Pattinson oraz Nicholas Hoult, którzy również mieli przejść testy. Belloni sugeruje, że rozszerzenie listy o bardziej znane nazwiska mogło wynikać z tego, że producenci nie byli w pełni przekonani do pierwotnej trójki.

Pattinson ma na koncie występy w popularnych franczyzach, takich jak "Zmierzch", "Harry Potter", "Batman" i "Diuna", a także role w docenionych filmach. Jest najbardziej rozpoznawalnym aktorem spośród wymienianych kandydatów. Jak zauważa Belloni, jeszcze za czasów producentów z Eon mogłoby to działać na jego niekorzyść. Ich podejście zakładało bowiem, że James Bond powinien być większą gwiazdą niż aktor wcielający się w tę postać. Dziś, w realiach rynku, na którym nawet największe filmowe marki nie mogą być pewne sukcesu, znane nazwisko może być dla studia dodatkowym atutem.

Nowy film o Bondzie będzie pierwszą odsłoną serii realizowaną pod pełną kontrolą kreatywną Amazon MGM, które przejęło ją od Eon w 2025 roku. Za produkcję odpowiadają David Heyman i Amy Pascal, reżyserią zajmie się Denis Villeneuve (z którym Pattinson pracował już przy trzeciej "Diunie"), a scenariusz pisze Steven Knight

"Diuna: Część trzecia" - zwiastun



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