"The Batman Part II" nie trafi do kin w przyszłym roku. Matt Reeves ma wideo na pocieszenie

Mamy złą wiadomość dla fanów "Batmana" Matta Reevesa. Warner Bros. właśnie zaktualizował kalendarz premier i okazuje się, że kontynuacja nie trafi do kin w przyszłym roku.
Kiedy trafi do kin "The Batman Part II"
Przypomnijmy, że po wielu opóźnieniach Warner wyznaczył premierę "The Batman Part II"
na koniec września 2027 roku. Dziś już wiemy, że film wtedy do kin nie trafi. Nowa amerykańska data premiery to 18 lutego 2028 roku
. W USA będzie to początek długiego weekendu związanego z Dniem Prezydenta.
Dla niecierpliwych fanów będzie to kolejny cios w samo serce. Matt Reeves
zdaje sobie z tego sprawę i dlatego wrzucił na osłodę nowy materiał wideo. To kolejny materiał z testów kamerowych. Tym razem widzimy na nim logo filmu oraz Roberta Pattinsona
w kostiumie Batmana
.
Logo filmu wygląda tak:
W "The Batman Part II
" oprócz Pattinsona wystąpią: Jeffrey Wright
(Jim Gordon
), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth
), Colin Farrell
(Oz Cobblepot/Pingwin
), Jayme Lawson
(Bella Réal) i Gil Perez-Abraham
(funkcjonariusz Martinez).
Jest też sporo nowych twarzy, w tym Sebastian Stan
, Scarlett Johansson
i Charles Dance
. Oficjalnie nie wiemy kogo grają. W sieci można jednak znaleźć sporo spekulacji na ten temat.
Zobacz nieoficjalny teaser "The Batman Part II" w postaci testów kamerowych