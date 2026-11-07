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Nowi kandydaci do roli Jamesa Bonda! Wśród nich gwiazdor "Batmana"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Robert+Pattinson+jako+James+Bond+Gwiazdor+%22Batmana%22+przeszed%C5%82+pr%C3%B3by+do+roli+agenta+007-169553
Nowi kandydaci do roli Jamesa Bonda! Wśród nich gwiazdor &quot;Batmana&quot;
Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Robert Pattinson i Nicholas Hoult dołączyli do wyścigu o rolę Jamesa Bonda. W weekend 24-25 października w Londynie obaj aktorzy przeszli próby kamerowe. 

Kto zostanie nowym Jamesem Bondem?



Dotychczas przy obsadzaniu roli agenta 007 stawiano raczej na aktorów, którzy nie byli jeszcze wielkimi hollywoodzkimi gwiazdami. Kandydatury Pattinsona i Houlta pokazują jednak, że studio Amazon MGM może mieć inne podejście w tej kwestii niż poprzedni właściciel serii, firma EON Productions. Przypomnijmy: Pattinson wciela się obecnie w Batmana, a wcześniej zdobył popularność dzięki serii "Zmierzch". Z kolei Hoult w widowiskach DC gra Leksa Luthora, zaś w przeszłości był członkiem obsady serii "X-Men".  

pattinson-1.jpg Getty Images © Lia Toby

01.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey


Pattinson przebywa obecnie w Londynie, gdzie pracuje na planie "The Batman Part II". Chwilowa przerwa w zdjęciach związana z nieobecnością reżysera Matta Reevesa miała stworzyć okazję do udziału w próbach do Bonda. Aktora zaprosił na nie Denis Villeneuve, z którym niedawno pracował przy "Diunie: Części trzeciej". To właśnie Villeneuve stanie za kamerą 26. filmu o agencie 007.

Za scenariusz nowej odsłony serii odpowiada Steven Knight, twórca "Peaky Blinders". Producentami są Amy Pascal i David Heyman

Wśród pozostałych aktorów łączonych z rolą Bonda wymienia się Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Josha O'Connora. Już wkrótce dowiemy się, który z nich zostanie następcą Daniela Craiga jako najlepszego szpiega jego królewskiej mości.

Zwiastun filmu "Nie czas umierać"



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