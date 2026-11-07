Nowi kandydaci do roli Jamesa Bonda! Wśród nich gwiazdor "Batmana"

Takiego obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał. Robert Pattinson i Nicholas Hoult dołączyli do wyścigu o rolę Jamesa Bonda. W weekend 24-25 października w Londynie obaj aktorzy przeszli próby kamerowe.
Kto zostanie nowym Jamesem Bondem?
Dotychczas przy obsadzaniu roli agenta 007 stawiano raczej na aktorów, którzy nie byli jeszcze wielkimi hollywoodzkimi gwiazdami. Kandydatury Pattinsona
i Houlta
pokazują jednak, że studio Amazon MGM może mieć inne podejście w tej kwestii niż poprzedni właściciel serii, firma EON Productions. Przypomnijmy: Pattinson wciela się obecnie w Batmana
, a wcześniej zdobył popularność dzięki serii "Zmierzch
". Z kolei Hoult
w widowiskach DC gra Leksa Luthora
, zaś w przeszłości był członkiem obsady serii "X-Men
".
Getty Images © Lia Toby Pattinson Getty Images © Kristina Bumphrey
przebywa obecnie w Londynie, gdzie pracuje na planie "The Batman Part II
". Chwilowa przerwa w zdjęciach związana z nieobecnością reżysera Matta Reevesa
miała stworzyć okazję do udziału w próbach do Bonda. Aktora zaprosił na nie Denis Villeneuve
, z którym niedawno pracował przy "Diunie: Części trzeciej"
. To właśnie Villeneuve
stanie za kamerą 26. filmu o agencie 007
.
Za scenariusz nowej odsłony serii odpowiada Steven Knight
, twórca "Peaky Blinders
". Producentami są Amy Pascal
i David Heyman
.
Wśród pozostałych aktorów łączonych z rolą Bonda wymienia się Calluma Turnera
, Jacka Lowdena
i Josha O'Connora
. Już wkrótce dowiemy się, który z nich zostanie następcą Daniela Craiga
jako najlepszego szpiega jego królewskiej mości.
Zwiastun filmu "Nie czas umierać"