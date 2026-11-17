W poniedziałek, po wielu miesiącach domysłów i spekulacji, producenci nowego filmu o Jamesie Bondzie potwierdzili, że w roli agenta 007 zobaczymy Roberta Pattinsona. Do obsadzenia pozostaje jednak kilka kluczowych ról: głównego złoczyńcy, M, Q, Moneypenny, a wreszcie partnerki Bonda. Na przestrzeni dekad tę ostatnią postać, na stałe wpisaną w historię kina i popkultury, grały m.in. Eva Green, Halle Berry, Sophie Marceau, Michelle Yeoh, Diana Rigg, Ursula Andress i oczywiście Izabella Scorupco. Zapytaliśmy członków redakcji Filmwebu, kogo najchętniej zobaczyliby u boku nowego Bonda.
Typujemy, która aktorka wcieli się w partnerkę Bonda Jakub Popielecki: Kristen Stewart
Mam jedną obawę związaną z faktem, że za kamerą nowego "Bonda" stoi Denis Villeneuve
: facet jest ciut za poważny. Wydaje mi się bowiem, że przygody agenta 007
powinny mieć w sobie odrobinę figla. Na szczęście na odtwórcę roli głównej wybrano aktora, który też ma w sobie figla. Liczę, że Pattinson
zrobi z ekskluzywną powagą Villeneuve'a to, co zrobił z ekskluzywną powagą Nolana
w "Tenet
": dyskretnie przekłuje jej balonik. Odrobinę powietrza do filmu mogłaby też wpuścić odpowiednia dziewczyna Bonda. Dlatego dołączam się do wnioskodawców petycji o zatrudnienie Kristen Stewart
. Udział aktorki oczywiście ładnie wbiłby szpilę w utwardzane przez bondowską serię stereotypy dotyczące tego, co jest, a co nie jest "hot". Bo wyobraźcie sobie agenta 007 nie u boku mainstreamowej Kristen z "Aniołków Charliego
", tylko Kristen zadziornej – powiedzmy z "Love Lies Bleeding
". Oczywiście, sama obecność Stewart byłaby już niezłym figlem. Trudno przecież o większe metatekstualne mrugnięcie do widza, niż powrót duetu ze "Zmierzchu
", tym razem na usługach Jej Królewskiej Mości: krew już pili, pora na martini. A piosenkę do filmu niech nagra FKA Twigs
.
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Kristen Stewart Łukasz Muszyński: Florence Pugh
We wrześniu informowaliśmy Was, że Florence Pugh
może zagrać główną rolę w serialu o przygodach Moneypenny. Wczoraj aktorka miała z kolei zaproponować Denisowi Villeneuve’owi
swoją kandydaturę do roli przeciwniczki agenta 007. Ja jednak najchętniej zobaczyłbym ją u boku Jamesa Bonda
. Talent, inteligencja, ekranowy wdzięk i doświadczenie w scenach akcji zdobyte na planach widowisk Marvela – Pugh
ma wszystkie atuty, by stworzyć wyrazistą, charakterną bohaterkę na miarę Vesper Lynd z "Casino Royale
". Jestem święcie przekonany, że jej duet z Robertem Pattinsonem
miałby w sobie więcej chemii niż tablica Mendelejewa.
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Florence Pugh
Julia Taczanowska: Hunter Schafer Hunter Schafer
ma wszystko, co potrzeba, by partnerować 007. W "Euforii
" zachwyciła widzów i krytyków talentem aktorskim. Na czerwonym dywanie łaczy niewymuszaną elegancję z awangardowym stylem. Niedługo zobaczymy ją, jak kopie tyłki u boku Michelle Yeoh
w serialowej wersji "Łowcy androidów". Czego chcieć więcej?
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Hunter Schafer
Dorota Kostrzewa: Margaret Qualley
Moje redakcyjne koleżanki i moi redakcyjni koledzy rzucają kolejne typy na dziewczynę Bonda, ale nie ma wątpliwości, że zwyciężczyni może być tylko jedna – i będzie nią Margaret Qualley
. Wyobraźcie sobie tylko ten duet: Qualley
i Pattinson
to taki sam strzał w dziesiątkę jak Zendaya
i Tom Holland
. Ale jest w nich coś, co w filmach o Bondzie jest niezbędne – nieoczywista perfekcja. Qualley
już tak wiele razy udowadniała, że sama jej obecność na ekranie hipnotyzuje (pamiętacie niewinną scenę na ulicy, gdy łapie stopa w "Pewnego razu... w Hollywood
"?). To aktorka, która potrafi być jednocześnie onieśmielająca, zabawna, krucha i nieprzewidywalna, czyli dokładnie taka, jakiej potrzebuje współczesne kino szpiegowskie. Zamiast kolejnej dziewczyny Bonda dostalibyśmy kobietę, przed którą nawet agent 007 musiałby się mieć na baczności, bo spokojnie mogłaby go wyprowadzić w pole. Ryzyko jest tylko jedno – obsadzając Qualley
w roli dziewczyny Bonda, twórcy muszą się liczyć z tym, że to nie ona będzie dziewczyną Bonda, tylko to Bond będzie nazywany jej chłopakiem.
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Margaret Qualley
Marcin Tarkowski: Monica Barbaro
Pójdę tropem nieco mniej oczywistym, ale myślę, że przyznacie mi rację, jeśli powiem, że całkiem sensownym. Monica Barbaro
świetnie sprawdziłaby się jako nowa dziewczyna Bonda
! Przyjrzyjmy się części jej dotychczasowego dorobku. W "Kompletnie nieznanym
" udowodniła, że obecność wielkiej gwiazdy u jej boku (Timothée Chalamet
) wcale nie musi jej przyćmić, a ona sama wciąż może przyciągać spojrzenia widzów. Była również świetną ekranową partnerką, a właściwie – w tym przypadku – córką Arnolda Schwarzeneggera
w serialowym akcyjniaku "FUBAR
". A skoro mowa o filmach akcji, to tych w jej emploi
absolutnie nie brakuje. Wystarczy wspomnieć "Crime 101
", a przede wszystkim "Top Gun: Maverick
", który jednocześnie udowadnia, że Barbaro potrafi świetnie odnaleźć się w ramach znanej franczyzy. Nie zapominajmy też, że "moja kandydatka" zdążyła już skraść serce pewnego dostojnego Brytyjczyka – od jakiegoś czasu wiemy przecież, że spotyka się z Andrew Garfieldem
. Monica Barbaro
jako nowa dziewczyna Bonda? Ja to widzę!
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Monica Barbaro Ewelina Leszczyńska: Mia Goth
Aktorką, która z pewnością dotrzymałaby kroku Pattinsonowi
, jest Mia Goth
. Wielokrotnie udowodniła, że nie boi się odważnych projektów (trylogia "X
" Ti Westa
, "Infinity Pool
" Brandona Cronenberga
), a nawet jeśli zostaje obsadzona w roli drugoplanowej, kradnie sceny ("Suspiria
" Luki Guadagnino
, "Frankenstein
" Guillermo del Toro
). Jako dziewczyna Bonda
z pewnością nie dałaby się zamknąć w szufladce klasycznej damy w opałach lub trophy girl
– pytanie tylko, czy twórcy "Bonda 26
" są gotowi na tak mocną kobiecą postać. Niemniej gdyby wybrali właśnie Goth
, byłabym wstrząśnięta, ale nie zmieszana.
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Mia Goth