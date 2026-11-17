Okazuje się, że Robert Pattinson od dawna widział siebie w roli Jamesa Bonda. Czternaście lat przed oficjalnym angażem do roli agenta 007 aktor przyznał w wywiadzie, że chętnie wcieliłby się w słynnego szpiega. Zastrzegał jednak, że nie powinien być zbyt młody, by przejąć tę postać po Danielu Craigu.
Co Pattinson mówił 14 lat temu?
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Wypowiedź padła latem 2012 roku w rozmowie z brytyjskim serwisem "Shortlist
". Pattinson
kończył wówczas przygodę z sagą "Zmierzch
", a do kin zmierzał trzeci film z Craigiem
w roli Bonda, "Skyfall
". Zapytany o możliwość zagrania agenta 007, aktor odpowiedział: Tak, zdecydowanie, ale raczej za jakieś 20 lat. Myślę, że nie byłoby nic gorszego niż założenie: "Weźmy młodego, świeżo wyglądającego Bonda!". To byłby najgorszy pomysł na świecie. Po Danielu Craigu jego następca musi mieć już za sobą pewne doświadczenia. Niedorzeczne byłoby przedstawienie go jako jakiegoś młodego elegancika. A jeśli już miałby być młody, to musiałbym zostać porządnie poturbowany już na początku. W pierwszym filmie musiałbym chyba wystąpić z jedną ręką albo coś w tym rodzaju.
Od wczoraj wiemy, że Pattinson
nie musiał czekać jeszcze kolejnych sześciu lat. Aktor będzie pierwszym Bondem
wybranym przez nowego właściciela franczyzy, Amazon MGM Studios. W finałowym etapie castingu miał pokonać między innymi Jacka Lowdena
, Calluma Turnera
, Josha O’Connora
i Nicholasa Houlta
.
Za kamerą nowego filmu stanie Denis Villeneuve
, który pracował z Pattinsonem
przy "Diunie: Części trzeciej
". Scenariusz przygotowuje Steven Knight
, twórca "Peaky Blinders
".
Po ogłoszeniu angażu Pattinson
nazwał możliwość zagrania Bonda
zaszczytem życia i przyznał, że spełnia się jego marzenie.
"Skyfall" - zwiastun