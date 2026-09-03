Newsy Filmy Robert Pattinson fizycznie zmęczony scenami akcji w nowym "Batmanie". "Czuję swój wiek" – mówi aktor
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Robert Pattinson fizycznie zmęczony scenami akcji w nowym "Batmanie". "Czuję swój wiek" – mówi aktor

Deadline / autor: /
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Robert Pattinson fizycznie zmęczony scenami akcji w nowym &quot;Batmanie&quot;. &quot;Czuję swój wiek&quot; – mówi aktor
źródło: materialy promocyjne
O nadchodzącym "The Batman Part II" wciąż niewiele wiadomo: do tej pory ujawniono jedynie krótkie fragmenty wideo budujące atmosferę filmowego Gotham. Z tego właśnie względu amerykańscy dziennikarze tak chętnie próbują wydobyć choć skrawek informacji z wypowiedzi twórców i aktorów zamieszanych w projekt. W niedawnej rozmowie Robert Pattinson podzielił się na przykład zupełnie przyziemnymi problemami, które zauważył ponownie wcielając się w rolę Batmana. 40-letni aktor wskazał, że filmowe sceny akcji boleśnie zderzyły go z upływającym czasem.

Robert Pattinson zmęczony scenami akcji w "Batmanie 2"?



Jak zaznacza aktor, sekwencje akcji w "The Batman: Part II" wydają mu się wyraźnie trudniejsze od tych, które realizował przy okazji pierwszej odsłony filmu. Pattinson poddaje zarazem pod wątpliwość, że podstawowym powodem są same wymagające sceny – więcej w jego optyce może znaczyć 40 lat, które dźwiga na swoim karku. 

Jest dobrze. Zdecydowanie odczuwam swój wiek, kiedy dużo się biję. Dosłownie myślę sobie: "Niech to szlag, to jest dużo trudniejsze niż kiedyś". Ale to naprawdę świetna zabawa. I myślę, że film będzie doskonały. Ma naprawdę, naprawdę świetną obsadę – powiedział aktor.



W trakcie tej samej rozmowy Pattinson rzucił też trochę światła na terminarz produkcyjny "The Batman Part 2". Jestem tutaj w Londynie do końca roku, robiąc sequel "Batmana" – powiedział magazynowi GQ. Za sprawą niedawno zmienionej daty premiery filmu, kolejna część historii Batmana trafi na ekrany 18 lutego 2028 roku.

W "The Batman Part II" oprócz Pattinsona wystąpią:  Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oz Cobblepot/Pingwin), Jayme Lawson (Bella Réal), Gil Perez-Abraham (funkcjonariusz Martinez). 

Do obsady dołączyli też niedawno Sebastian Stan, Scarlett Johansson i Charles Dance. Mówi się, że pierwszy z nich wcieli się w Harveya Denta – role Johansson i Dance'a również nie zostały jeszcze potwierdzone, choć spekuluje się, że będą one blisko związane z bohaterem Stana.

W międzyczasie Roberta Pattinsona będzie można zobaczyć w filmie "Primetime". Oto zwiastun tej produkcji:  

"Primetime" – zwiastun




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