Robert Pattinson fizycznie zmęczony scenami akcji w nowym "Batmanie". "Czuję swój wiek" – mówi aktor

O nadchodzącym "The Batman Part II" wciąż niewiele wiadomo: do tej pory ujawniono jedynie krótkie fragmenty wideo budujące atmosferę filmowego Gotham. Z tego właśnie względu amerykańscy dziennikarze tak chętnie próbują wydobyć choć skrawek informacji z wypowiedzi twórców i aktorów zamieszanych w projekt. W niedawnej rozmowie Robert Pattinson podzielił się na przykład zupełnie przyziemnymi problemami, które zauważył ponownie wcielając się w rolę Batmana. 40-letni aktor wskazał, że filmowe sceny akcji boleśnie zderzyły go z upływającym czasem.
Robert Pattinson zmęczony scenami akcji w "Batmanie 2"?
Jak zaznacza aktor, sekwencje akcji w "The Batman: Part II
" wydają mu się wyraźnie trudniejsze od tych, które realizował przy okazji pierwszej odsłony filmu. Pattinson
poddaje zarazem pod wątpliwość, że podstawowym powodem są same wymagające sceny – więcej w jego optyce może znaczyć 40 lat, które dźwiga na swoim karku. Jest dobrze. Zdecydowanie odczuwam swój wiek, kiedy dużo się biję. Dosłownie myślę sobie: "Niech to szlag, to jest dużo trudniejsze niż kiedyś". Ale to naprawdę świetna zabawa. I myślę, że film będzie doskonały. Ma naprawdę, naprawdę świetną obsadę
– powiedział aktor.
W trakcie tej samej rozmowy Pattinson
rzucił też trochę światła na terminarz produkcyjny "The Batman Part 2
". Jestem tutaj w Londynie do końca roku, robiąc sequel "Batmana"
– powiedział magazynowi GQ. Za sprawą niedawno zmienionej daty premiery filmu, kolejna część historii Batmana
trafi na ekrany 18 lutego 2028 roku.
W "The Batman Part II
" oprócz Pattinsona wystąpią: Jeffrey Wright
(Jim Gordon
), Andy Serkis
(Alfred Pennyworth
), Colin Farrell
(Oz Cobblepot/Pingwin
), Jayme Lawson
(Bella Réal), Gil Perez-Abraham
(funkcjonariusz Martinez).
Do obsady dołączyli też niedawno Sebastian Stan
, Scarlett Johansson
i Charles Dance
. Mówi się, że pierwszy z nich wcieli się w Harveya Denta
– role Johansson
i Dance'a
również nie zostały jeszcze potwierdzone, choć spekuluje się, że będą one blisko związane z bohaterem Stana
.
W międzyczasie Roberta Pattinsona
będzie można zobaczyć w filmie "Primetime
". Oto zwiastun tej produkcji:
"Primetime" – zwiastun