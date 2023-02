Robert Zemeckis cyfrowo odmłodzi Toma Hanksa w nowym filmie

Robert Zemeckis skorzysta z najnowszych technologii

O czym opowie nowy film twórców Forresta Gumpa?

Niemal rok temu pojawiła się informacja o kolejnym filmowym spotkaniu twórców " Forresta Gumpa ". Reżyser Robert Zemeckis , scenarzysta Eric Roth oraz aktorzy Tom Hanks Robin Wright są zaangażowani w adaptację powieści graficznej "Here". Jak dowiedzieliśmy się teraz, abstrakcyjna opowieść będzie wymagała użycia wielu nowinek technicznych, w tym cyfrowego odmłodzenia odtwórców głównych ról, a także zmieniania ich twarzy za pomocą sztucznej inteligencji.Reżyser znany ze swojego zamiłowania do technologii zmieniających sposób tworzenia filmów skorzysta z najnowszych osiągnięć technicznych w tej dziedzinie. Wszystko za sprawą umowy, którą podpisał Miramax (producent "Here"), hollywoodzka agencja CAA (reprezentująca wielu twórców z branży filmowej) oraz Metaphysic, firma zajmująca się wykorzystaniem sztucznej inteligencji w przemyśle rozrywkowym. "Here" ma być pierwszym projektem, w którym zostaną wykorzystane nowe narzędzia znajdujące zastosowanie w innych filmach, serialach, programach telewizyjnych czy branży gier wideo., przekazał w oświadczeniu Zemeckis , stwierdził reżyser.Technologia po raz pierwszy zastosowana w "Here" nosi nazwę Metaphysics Live. Narzędzie w czasie rzeczywistym ma tworzyć maski odmładzające aktorów bądź zupełnie zmieniające ich twarz. Jego zaletą ma być także użyteczność, ponieważ po nagraniu obrazu ten nie będzie wymagał obróbek ani dopracowywania efektami specjalnymi. Próbki możliwości swojego sprzętu firma pokazała w programie " America’s Got Talent ", gdzie na scenie u boku wygenerowanych komputerowo jurorów zaśpiewał sam Elvis Presley "Here" to eksperymentalna opowieść, której bohaterem jest róg pokoju we współczesnym domu. Autor Richard McGuire podróżuje w czasie, aby pokazać tę samą lokalizację, począwszy od okresu sprzed ponad 3 milionów lat aż do 22 175 roku.Adaptacja ma być pełną wzruszeń wysokobudżetową produkcją skierowaną do masowej publiczności. Hanks Wright zagrają jedne z głównych ról, zaś Zemeckis stanie za kamerą i napisze scenariusz do spółki z Rothem . W obsadzie znaleźli się także Paul Bettany Poniżej przypominamy zwiastun ostatniego filmu Zemeckisa , " Pinokia ". W rolę Dżepetta wcielił się Tom Hanks