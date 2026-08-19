Robin Williams wraca na Instagram. "Bezpieczne miejsce, gdzie możemy dzielić się radością"

Rodzina Robina Williamsa ma dość generowanych przez AI materiałów z jego udziałem. Aby chronić dziedzictwo ojca, jego dzieci zdecydowały się reaktywować jego konto na Instagramie. Chcą, by była to bezpieczna przestrzeń i sposób na upamiętnienie zmarłego w 2014 roku aktora.
Robin Williams wraca na Instagram
Rodzina Robina Williamsa zdecydowała się reaktywować jego konto na Instagramie. W oświadczeniu podpisanym przez dzieci zmarłego w 2014 roku aktora – Zaka, Zeldę i Cody'ego – czytamy:
Nasz tata obchodziłby w tym roku 75 urodziny. Jesteśmy wdzięczni, że nowe pokolenia odkrywają jego twórczość, a wieloletni fani nadal cieszą się radością, jaką wniósł do ich życia. Jako że technologia ewoluuje, chcemy, aby to konto było bezpieczną, zaufaną przestrzenią, gdzie dzielimy się historiami, zdjęciami, filmikami i wspomnieniami, które odzwierciedlają jego dziedzictwo z autentycznością, ciepłem i troską. Chcemy podzielić się ze światem jego unikatowym talentem i poczuciem humoru, a także chwilami, które przyniosły radość tak wielu z was. To nasz sposób na upamiętnienie niezwykłego życia i pracy naszego Taty, który wciąż inspiruje i zachwyca ludzi na całym świecie.
Oryginalny wpis, który został udostępniony także na innych platformach społecznościowych, znajdziecie poniżej:
Jedną z najbardziej kochanych ról Robina Williamsa jest Daniel Hillard – mężczyzna, który w trakcie rozwodu przybiera tożsamość tytułowej Pani Doubtfire i zatrudnia się jako opiekunka swoich dzieci. Film został nagrodzony Oscarem za najlepszą charakteryzację, a Williams zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Przypominamy zwiastun:
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