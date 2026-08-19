Newsy Robin Williams wraca na Instagram. "Bezpieczne miejsce, gdzie możemy dzielić się radością"
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Robin Williams wraca na Instagram. "Bezpieczne miejsce, gdzie możemy dzielić się radością"

Deadline / autor: /
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Robin Williams wraca na Instagram. &quot;Bezpieczne miejsce, gdzie możemy dzielić się radością&quot;
źródło: Getty Images
autor: Robin Marchant
Rodzina Robina Williamsa ma dość generowanych przez AI materiałów z jego udziałem. Aby chronić dziedzictwo ojca, jego dzieci zdecydowały się reaktywować jego konto na Instagramie. Chcą, by była to bezpieczna przestrzeń i sposób na upamiętnienie zmarłego w 2014 roku aktora. 

Robin Williams wraca na Instagram


Rodzina Robina Williamsa zdecydowała się reaktywować jego konto na Instagramie. W oświadczeniu podpisanym przez dzieci zmarłego w 2014 roku aktora – Zaka, Zeldę i Cody'ego – czytamy:  

Nasz tata obchodziłby w tym roku 75 urodziny. Jesteśmy wdzięczni, że nowe pokolenia odkrywają jego twórczość, a wieloletni fani nadal cieszą się radością, jaką wniósł do ich życia. Jako że technologia ewoluuje, chcemy, aby to konto było bezpieczną, zaufaną przestrzenią, gdzie dzielimy się historiami, zdjęciami, filmikami i wspomnieniami, które odzwierciedlają jego dziedzictwo z autentycznością, ciepłem i troską. Chcemy podzielić się ze światem jego unikatowym talentem i poczuciem humoru, a także chwilami, które przyniosły radość tak wielu z was. To nasz sposób na upamiętnienie niezwykłego życia i pracy naszego Taty, który wciąż inspiruje i zachwyca ludzi na całym świecie.

Oryginalny wpis, który został udostępniony także na innych platformach społecznościowych, znajdziecie poniżej: 



Zelda Williams (na zdjęciu niżej) już w zeszłym roku ostro sprzeciwiała się generowaniu przez AI materiałów z udziałem jej ojca. W wydanym wówczas oświadczeniu napisała: 

Jeśli macie choć odrobinę przyzwoitości, przestańcie robić to jemu, mnie i wszystkim innym. Kropka. To głupota, to strata czasu i energii i wierzcie mi, on by tego NIE chciał.

GettyImages-1981170059.jpg Getty Images © Variety

Najważniejsze filmy Robina Williamsa


Robin Williams (1951–2014) to amerykański aktor, laureat Oscara za drugoplanową rolę w dramacie "Buntownik z wyboru". Publiczność kochała go przede wszystkim za role w komediach i komediodramatach ("Good Morning, Vietnam", "Fisher King", "Hook", "Pani Doubtfire", "Jumanji", "Patch Adams", cykl "Noc w muzeum"), ale w swoim dorobku miał też cenione występy w dramatach (kultowe "Stowarzyszenie Umarłych Poetów", "Przebudzenia", "Między piekłem a niebem", "Kamerdyner") czy thrillerach ("Zdjęcie w godzinę", "Bezsenność"). Jego filmografię zamyka komedia sci-fi "Czego dusza zapragnie", w której użyczył głosu psu Dennisowi. 

Zobacz zwiastun "Pani Doubtfire"


Jedną z najbardziej kochanych ról Robina Williamsa jest Daniel Hillard – mężczyzna, który w trakcie rozwodu przybiera tożsamość tytułowej Pani Doubtfire i zatrudnia się jako opiekunka swoich dzieci. Film został nagrodzony Oscarem za najlepszą charakteryzację, a Williams zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Przypominamy zwiastun: 

 

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