Rockstar odkrywa karty! Znamy cenę "Grand Theft Auto VI"

Ile zapłacimy za "Grand Theft Auto VI"?

Zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"

Ceny gry są zgodne z tym, czego się wszyscy spodziewali. A to oznacza, że. Dostępna jest też wersja, którą wyceniono naPrzedsprzedaż gry ruszy 25 czerwca. Osoby, które zakupią grę do 20 listopada, otrzymają darmowy miesiąc GTA+ orazW jego skład wchodzą:Vapid Stanier ’55 i garaż w Shore Court Przemierzaj Shore Drive w klasycznym Vapidzie Stanierze ’55, pięknej legendzie Vice City. Przechowuj go we własnym garażu, który znajduje się rzut beretem od lśniącego piasku Ocean Beach. Jak każdy osobisty garaż w Leonidzie, ten obiekt także zawiera schowek na broń, gdzie można personalizować swoje wyposażenie, oraz bezpieczne miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż.Stroje i fryzury: Ubieraj się z przepychem, sięgając po luksusową odzież rodem z Vice City dla Jasona i Lucii:Jason: Załóż ociekający stylem klasycznie pastelowy garnitur lniany, który dopełnia fryzura z dekady dekadencji.Lucia: Pokaż wszystkim, że świat należy do ciebie, czerwoną sukienką mini z cekinami i fryzurą z lokami.Ekskluzywny wzór broni: Zainspiruj się legendarnym bossem z Vice City, Tommym Vercettim, i okraś większość modeli broni charakterystycznym tropikalnym wzorem z liśćmi palmy.. Są to:Vapid Dominator Buggy ’67 oraz garaż Paradise: Ten potwór z Motoklubu Błotnego oferuje imponujące możliwości terenowe, które świetnie sprawdzą się na bezdrożach Góry Kalaga i nie tylko. Pojazd można wygodnie przechować w garażu Paradise w Watson Bay, gdzie znajduje się też schowek na broń oraz miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż.Grotti Cheetah ’95: Grotti Cheetah ’95 to legendarny samochód sportowy Grotti z połowy lat 90., który jest hołdem dla Shore Drive i wspaniale urozmaici akcję w dalszej części gry. Całości dopełnia minimalistyczne, retrofuturystyczne oznaczenie.Pojazdy i Vapid Ganado z konfiguracją retro w kryjówce Jasona: Wrzuć wyższy bieg i rozkoszuj się słońcem na motocyklu Dinka Enduro w wojskowych barwach lub w kajaku Crest. Sięgnij też po ekskluzywne modyfikacje – spojler, anteny czy specjalne oznaczenie – i tchnij nieco werwy oraz klasycznej stylistyki w wysłużonego pickupa Vapid Ganado Jasona.Warsztaty tuningowe: Dwa świetne warsztaty tuningowe dostępne wyłączenie dla posiadaczy Ultimate Edition, w których można sięgnąć po szeroki wachlarz kosmetycznych i funkcjonalnych modyfikacji pojazdów. W Rideout Customs w Vice City przekształcisz pospolite pojazdy w niesamowite dzieła sztuki za pomocą dopracowanych wnętrz, wyśmienitych felg i stylizacji donk. Równocześnie w Warsztacie Jednookiego Williego nad jeziorem Leonida dopieścisz pojazdy terenowe ręcznie malowanymi arcydziełami oraz ekskluzywnymi modyfikacjami.Kolekcja klasycznych samochodów: Wytrop różnorodne porzucone klasyczne samochody i niedokończone projekty motoryzacyjne oraz odrestauruj te maszyny do pełni ich chwały dla ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka, Wymana. Wyremontuj i przejmij na własność te pojazdy, w tym cztery dostępne wyłącznie w ramach Ultimate Edition.Shitzu Squalo: Squalo w gradientowych różowo-niebieskich barwach idealnie nadaje się do wędkowania w zatoce Gambit i łowienia ryb wszelkiej maści. Łódź czeka zacumowana w Washington Beach i została przygotowana do oceanicznych podbojów dzięki skrzyni po brzegi wypchanej materiałami wybuchowymi.Rewolwery Morgan Hawk & Little: Wraz z postępami przygód Jasona i Lucii w sklepach Ammu-Nation pojawią się dwie wersje potężnego rewolweru Morgan Hawk & Little, które można pozyskać wyłącznie z kolekcji Vercettiego, z klasyczną stylizacją Vice City dla Jasona i Lucii, w tym z wizerunkiem palmy na chwycie, grawerunkami, wyborową lunetą i spersonalizowanymi szczegółami.Spersonalizowane warianty broni: Spersonalizowana broń krótka z grawerowanymi detalami w postaci pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii.Siedziba Młodych $pluw i łupy: Młode $pluwy, jeden z najgłośniejszych i najbardziej aktywnych społecznie gangów Leonidy, swoje najlepsze uprawy prowadzi czasami w najbardziej zaskakujących miejscach. Znajdź sposób, by wykonać nalot na magazyn nielegalnych towarów Młodych $pluw w Southside w Vice City, uciec bezpiecznie i zdobyć specjalne przedmioty oraz wyjątkową kontrabandę.Style Vice City dla Jasona i Lucii: Czy przy basenie, czy obok siebie – Jason i Lucia zawsze będą wyglądać odpowiednio dzięki ekskluzywnym strojom, tatuażom i nie tylko.Gadżety Dobrej Zabawy: Kolekcja odzieży i akcesoriów inspirowanych Aligatorem Maccą, czyli bohaterem hitu telewizyjnego, który podbija Stan Dobrej Zabawy.Sklep odzieżowy Stock 305: Stock 305 to sklep z wyrafinowaną odzieżą uliczną w prestiżowej lokalizacji w Stockyard, który jest dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition. Przebieraj w wyjątkowych i ekskluzywnych stylach dla Jasona i Lucii, które doskonale będą pasować do murali, tagów i dzieł sztuki, z których słynie ta dzielnica.Fryzjer Damsko-Męski Sary: Korzystaj z usług specjalnego salonu fryzjerskiego, który oferuje wyjątkowe style dla Jasona i Lucii, w tym zarost dla Jasona oraz makijaż i paznokcie dla Lucii.Electric Fang Tattoo: Najsłynniejszy salon tatuażu w Stockyard oferujący ponad 50 ekskluzywnych i charakterystycznych wzorów tatuaży zarówno dla Jasona, jak i Lucii. Wszystkie zostały zaprojektowane przez grupę artystyczną FAILE.Ważna informacja., a jedynie kod.Na razie nie ma mowy o wcześniejszym dostępie do gry. Za to, dzięki czemu 19 listopada będzie można po prostu usiąść i zacząć grać.