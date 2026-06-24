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Rockstar odkrywa karty! Znamy cenę "Grand Theft Auto VI"

Informacja nadesłana: CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rockstar+odkrywa+karty+Znamy+cen%C4%99+%22Grand+Theft+Auto+VI%22-167255
Rockstar odkrywa karty! Znamy cenę &quot;Grand Theft Auto VI&quot;
Wszystko jasne. 25 czerwca Rockstar rusza z przedsprzedażą gry "Grand Theft Auto VI". A dziś wreszcie poznaliśmy cenę. Tanio nie jest. Ale mogło być drożej.

Ile zapłacimy za "Grand Theft Auto VI"?



Ceny gry są zgodne z tym, czego się wszyscy spodziewali. A to oznacza, że za podstawową wersję gry zapłacimy 79,99 dolarów. Dostępna jest też wersja Ultimate Edition, którą wyceniono na 99,99 dolarów.

Przedsprzedaż gry ruszy 25 czerwca. Osoby, które zakupią grę do 20 listopada, otrzymają darmowy miesiąc GTA+ oraz pakiet Vintage Vice City. W jego skład wchodzą:

* Vapid Stanier ’55 i garaż w Shore Court Przemierzaj Shore Drive w klasycznym Vapidzie Stanierze ’55, pięknej legendzie Vice City. Przechowuj go we własnym garażu, który znajduje się rzut beretem od lśniącego piasku Ocean Beach. Jak każdy osobisty garaż w Leonidzie, ten obiekt także zawiera schowek na broń, gdzie można personalizować swoje wyposażenie, oraz bezpieczne miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż.
* Stroje i fryzury: Ubieraj się z przepychem, sięgając po luksusową odzież rodem z Vice City dla Jasona i Lucii:
o Jason: Załóż ociekający stylem klasycznie pastelowy garnitur lniany, który dopełnia fryzura z dekady dekadencji. 
o Lucia: Pokaż wszystkim, że świat należy do ciebie, czerwoną sukienką mini z cekinami i fryzurą z lokami.
* Ekskluzywny wzór broni: Zainspiruj się legendarnym bossem z Vice City, Tommym Vercettim, i okraś większość modeli broni charakterystycznym tropikalnym wzorem z liśćmi palmy.


Znamy też wszystkie dodatki, jakie oferuje wersja Unlimited. Są to:

* Vapid Dominator Buggy ’67 oraz garaż Paradise: Ten potwór z Motoklubu Błotnego oferuje imponujące możliwości terenowe, które świetnie sprawdzą się na bezdrożach Góry Kalaga i nie tylko. Pojazd można wygodnie przechować w garażu Paradise w Watson Bay, gdzie znajduje się też schowek na broń oraz miejsce do przechowywania kradzionego towaru na sprzedaż. 

* Grotti Cheetah ’95: Grotti Cheetah ’95 to legendarny samochód sportowy Grotti z połowy lat 90., który jest hołdem dla Shore Drive i wspaniale urozmaici akcję w dalszej części gry. Całości dopełnia minimalistyczne, retrofuturystyczne oznaczenie.

* Pojazdy i Vapid Ganado z konfiguracją retro w kryjówce Jasona: Wrzuć wyższy bieg i rozkoszuj się słońcem na motocyklu Dinka Enduro w wojskowych barwach lub w kajaku Crest. Sięgnij też po ekskluzywne modyfikacje – spojler, anteny czy specjalne oznaczenie – i tchnij nieco werwy oraz klasycznej stylistyki w wysłużonego pickupa Vapid Ganado Jasona.

* Warsztaty tuningowe: Dwa świetne warsztaty tuningowe dostępne wyłączenie dla posiadaczy Ultimate Edition, w których można sięgnąć po szeroki wachlarz kosmetycznych i funkcjonalnych modyfikacji pojazdów. W Rideout Customs w Vice City przekształcisz pospolite pojazdy w niesamowite dzieła sztuki za pomocą dopracowanych wnętrz, wyśmienitych felg i stylizacji donk. Równocześnie w Warsztacie Jednookiego Williego nad jeziorem Leonida dopieścisz pojazdy terenowe ręcznie malowanymi arcydziełami oraz ekskluzywnymi modyfikacjami.

* Kolekcja klasycznych samochodów: Wytrop różnorodne porzucone klasyczne samochody i niedokończone projekty motoryzacyjne oraz odrestauruj te maszyny do pełni ich chwały dla ekscentrycznego kolekcjonera i lokalnego cwaniaka, Wymana. Wyremontuj i przejmij na własność te pojazdy, w tym cztery dostępne wyłącznie w ramach Ultimate Edition.

* Shitzu Squalo: Squalo w gradientowych różowo-niebieskich barwach idealnie nadaje się do wędkowania w zatoce Gambit i łowienia ryb wszelkiej maści. Łódź czeka zacumowana w Washington Beach i została przygotowana do oceanicznych podbojów dzięki skrzyni po brzegi wypchanej materiałami wybuchowymi.

* Rewolwery Morgan Hawk & Little: Wraz z postępami przygód Jasona i Lucii w sklepach Ammu-Nation pojawią się dwie wersje potężnego rewolweru Morgan Hawk & Little, które można pozyskać wyłącznie z kolekcji Vercettiego, z klasyczną stylizacją Vice City dla Jasona i Lucii, w tym z wizerunkiem palmy na chwycie, grawerunkami, wyborową lunetą i spersonalizowanymi szczegółami. 

* Spersonalizowane warianty broni: Spersonalizowana broń krótka z grawerowanymi detalami w postaci pistoletów Girardi ES9 Jasona i Klose K17 Lucii.

* Siedziba Młodych $pluw i łupy: Młode $pluwy, jeden z najgłośniejszych i najbardziej aktywnych społecznie gangów Leonidy, swoje najlepsze uprawy prowadzi czasami w najbardziej zaskakujących miejscach. Znajdź sposób, by wykonać nalot na magazyn nielegalnych towarów Młodych $pluw w Southside w Vice City, uciec bezpiecznie i zdobyć specjalne przedmioty oraz wyjątkową kontrabandę.

* Style Vice City dla Jasona i Lucii: Czy przy basenie, czy obok siebie – Jason i Lucia zawsze będą wyglądać odpowiednio dzięki ekskluzywnym strojom, tatuażom i nie tylko.

* Gadżety Dobrej Zabawy: Kolekcja odzieży i akcesoriów inspirowanych Aligatorem Maccą, czyli bohaterem hitu telewizyjnego, który podbija Stan Dobrej Zabawy.

* Sklep odzieżowy Stock 305: Stock 305 to sklep z wyrafinowaną odzieżą uliczną w prestiżowej lokalizacji w Stockyard, który jest dostępny tylko dla posiadaczy Ultimate Edition. Przebieraj w wyjątkowych i ekskluzywnych stylach dla Jasona i Lucii, które doskonale będą pasować do murali, tagów i dzieł sztuki, z których słynie ta dzielnica.

* Fryzjer Damsko-Męski Sary: Korzystaj z usług specjalnego salonu fryzjerskiego, który oferuje wyjątkowe style dla Jasona i Lucii, w tym zarost dla Jasona oraz makijaż i paznokcie dla Lucii.

* Electric Fang Tattoo: Najsłynniejszy salon tatuażu w Stockyard oferujący ponad 50 ekskluzywnych i charakterystycznych wzorów tatuaży zarówno dla Jasona, jak i Lucii. Wszystkie zostały zaprojektowane przez grupę artystyczną FAILE.

Ważna informacja. Pudełkowa wersja "Grand Theft Auto VI" nie będzie zawierać fizycznie gry, a jedynie kod.

Na razie nie ma mowy o wcześniejszym dostępie do gry. Za to grę można będzie pobrać już od 12 listopada, dzięki czemu 19 listopada będzie można po prostu usiąść i zacząć grać.

Zwiastun gry "Grand Theft Auto VI"




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