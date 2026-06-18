Newsy Gry Rockstar pokazało okładkę "GTA VI". Wiemy, kiedy rusza przedsprzedaż
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Rockstar pokazało okładkę "GTA VI". Wiemy, kiedy rusza przedsprzedaż

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rockstar+pokaza%C5%82o+ok%C5%82adk%C4%99+%22GTA+VI%22.+Wiemy%2C+kiedy+rusza+przedsprzeda%C5%BC-167163
Rockstar pokazało okładkę &quot;GTA VI&quot;. Wiemy, kiedy rusza przedsprzedaż
Po miesiącach wyczekiwania na nowe informacje i trzeci zapowiedziany zwiastun "GTA 6" Rockstar Games wreszcie ujawniło oficjalną okładkę gry. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów: studio potwierdziło również, że przedsprzedaż jednej z najbardziej wyczekiwanych gier dekady wystartuje już 25 czerwca.

Informacja pojawiła się na oficjalnych kanałach Rockstar Games, gdzie gracze mogą już pobrać grafikę z nowej odsłony serii dostępną TUTAJ

"Grand Theft Auto 6" – okładka gry





Ile będzie kosztowało "Grand Theft Auto 6"? Czekamy



Choć data startu pre-orderów jest już znana, wciąż nie ujawniono ceny gry. Od miesięcy branża żyje plotką, że "GTA 6" może zostać pierwszym tytułem kosztującym 100 dolarów w standardowej edycji. Na razie Rockstar i Take-Two nie potwierdzają tych doniesień.

Poniżej możecie zobaczyć teaser ujawniający okładkę gry. 


Wśród fanów pojawiają się też spekulacje, że wraz ze startem przedsprzedaży Rockstar może zaprezentować trzeci zwiastun "GTA 6". Jak dotąd nie podano jednak na ten temat sprawdzonych informacji. 

źródło: Rockstar

Oficjalna premiera "Grand Theft Auto 6" została zaplanowana na 19 listopada 2026 roku. Najpierw dostępne będą wersje na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nie podano jeszcze daty premiery gry na PC.

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