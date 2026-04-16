Newsy Filmy Rodzina Fockerów powraca! Ben Stiller, Robert De Niro w zwiastunie "Focker-in-Law"
Rodzina Fockerów powraca! Ben Stiller, Robert De Niro w zwiastunie "Focker-in-Law"

Rodzina Fockerów powraca! Ben Stiller, Robert De Niro w zwiastunie &quot;Focker-in-Law&quot;
W środę na CinemaConie swoją prezentację miała wytwórnia Universal Pictures. Jednym z punktów programu był zwiastun komedii "Focker-in-Law". Na szczęście w tym przypadku nie musimy opierać się wyłącznie na opisach. Studio pokazało zwiastun także w sieci.

"Focker-in-Law" to czwarta część popularnego na początku tego wieku cyklu komediowego rozpoczętego filmem "Poznaj mojego tatę" w 2000 roku. Jednak od ostatniej części minie w tym roku 16 lat. Czy po takiej przerwie nowa część będzie w stanie bawić? Pierwszy zwiastun daje na to pytanie przynajmniej częściową odpowiedź.


W "Focker-in-Law" historia zatacza pełne koło. Tym razem jednak to Ben Stiller będzie grał podejrzliwego potencjalnego teścia. Głównym bohaterem jest bowiem syn granego przez niego bohatera. Młody Focker poznał właśnie kobietę i jest zakochany po uszy. Ale reszta rodziny nie podziela jego entuzjazmu.

W filmie pojawią się wszystkie znajome twarze cyklu: Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner i Owen Wilson. Nowymi nabytkami są z kolei Ariana Grande, Skyler Gisondo i Beanie Feldstein

Premiera filmu planowana jest na listopad.

Focker-in-Law  (2026)

 Focker-in-Law

Poznaj moich rodziców  (2004)

 Poznaj moich rodziców

Poznaj mojego tatę  (2000)

 Poznaj mojego tatę

Poznaj naszą rodzinkę  (2010)

 Poznaj naszą rodzinkę

