Rodzina Fockerów powraca! Ben Stiller, Robert De Niro w zwiastunie "Focker-in-Law"

W środę na CinemaConie swoją prezentację miała wytwórnia Universal Pictures. Jednym z punktów programu był zwiastun komedii "Focker-in-Law". Na szczęście w tym przypadku nie musimy opierać się wyłącznie na opisach. Studio pokazało zwiastun także w sieci.
Poznaj twoich teściów "Focker-in-Law"
to czwarta część popularnego na początku tego wieku cyklu komediowego rozpoczętego filmem "Poznaj mojego tatę
" w 2000 roku. Jednak od ostatniej części minie w tym roku 16 lat. Czy po takiej przerwie nowa część będzie w stanie bawić? Pierwszy zwiastun daje na to pytanie przynajmniej częściową odpowiedź.
W "Focker-in-Law"
historia zatacza pełne koło. Tym razem jednak to Ben Stiller
będzie grał podejrzliwego potencjalnego teścia. Głównym bohaterem jest bowiem syn granego przez niego bohatera. Młody Focker poznał właśnie kobietę i jest zakochany po uszy. Ale reszta rodziny nie podziela jego entuzjazmu.
W filmie pojawią się wszystkie znajome twarze cyklu: Ben Stiller
, Robert De Niro
, Teri Polo
, Blythe Danner
i Owen Wilson
. Nowymi nabytkami są z kolei Ariana Grande
, Skyler Gisondo
i Beanie Feldstein
.
Premiera filmu planowana jest na listopad.
Zwiastun komedii "Focker-in-Law"