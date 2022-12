Rodzinne koneksje przeszkadzały Kate Hudson w karierze? Gwiazda "Na noże" dołącza do dyskusji o nepotyzmie

Getty Images © David Crotty

Kurt Russell, Goldie Hawn i Kate Hudson na premierze filmu "Babskie wakacje"

Kate Hudson o nepotyzmie wśród gwiazd

Zwiastun "Glass Onion", najnowszego filmu Kate Hudson

Temat numeru najnowszego "New York Magazine" odbił się szerokim echem wśród gwiazd filmowych. Jego autorka okrzyknęła mijający rok rokiem nepo-dzieci, czyli potomków gwiazd, którzy wykorzystują znane nazwiska, by zrobić karierę. Takie działanie zarzucono m.in. Lily-Rose Depp Mai Hawke . Do artykułu odniosła się już Jamie Lee Curtis . W szczerym wpisie na Instagramie opowiedziała o swoich doświadczeniach, stwierdziła też, że celem dyskusji o nepo-dzieciach jest "umniejszanie, oczernianie i ranienie". Teraz głos w dyskusji zabrała Kate Hudson , córka Goldie Hawn i muzyka Billa Hudsona, pasierbica Kurta Russella Kate Hudson miała okazję odnieść się do tematu nepotyzmu wśród gwiazd w rozmowie z portalem Independent. Aktorka reprezentuje pogląd, że jeśli ktoś ma talent i umiejętności, rodzinne koneksje nie są istotne. Jej zdaniem nepotyzm wśród gwiazd filmowych wcale nie jest tak powszechny jak się niektórym wydaje.– zastanawiała się. Hudson dodała, że kiedy zaczęła karierę, unikała rozmów o sławnej mamie i ojczymie ( Kurt Russell Goldie Hawn zostali parą, kiedy Hudson miała trzy lata).– powiedziała.