Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem "Króla Lwa"

Nie żyje Roger Allers, reżyser filmów animowanych, nominowany do Oscara i Tony, najbardziej znany jako współtwórca kultowego "Króla Lwa" z 1994 roku. Twórca zmarł w sobotę w wieku 76 lat. Jak poinformował rzecznik Disney Animation w rozmowie z The Hollywood Reporter, Allers odszedł nagle w swoim domu w Santa Monica po krótkiej chorobie.
Dokonania Allersa
Roger Allers Getty Images © Jonathan Leibson
urodził się 29 czerwca 1949 roku w Rye w stanie Nowy Jork. Pasję do animacji odkrył już w młodym wieku, a następnie ukończył studia artystyczne na Arizona State University. Jego debiutem reżyserskim był właśnie "Król Lew
" wyreżyserowany z Robem Minkoffem
. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym – w kinach zarobił niemal 979 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodową produkcją 1994 roku. Wcześniej Allers
pracował przy tworzeniu innych klasyków Disneya, m.in. "Aladyna
", "Pięknej i Bestii
" czy "Małej Syrenki
", a także filmu "Tron
". Allers
współtworzył także scenariusz musicalowej wersji "Króla Lwa
", za co w 1998 roku otrzymał nominację do nagrody Tony. W 2006 roku współreżyserował animację "Sezon na misia
" dla Sony Pictures, a w 2014 roku napisał i wyreżyserował animowaną adaptację "Proroka
" Kahlila Gibrana
. Był również nominowany do Oscara za krótkometrażowy film animowany "Dziewczynka z zapałkami
".
W oficjalnym oświadczeniu dyrektor generalny Disneya Bob Iger
podkreślił, że Allers
był wizjonerem, który doskonale rozumiał siłę opowiadania historii i potrafił łączyć niezapomnianych bohaterów, emocje i muzykę w dzieła ponadczasowe.
"Król Lew" - zwiastun