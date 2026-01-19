Newsy Filmy Inne Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem "Króla Lwa"
Filmy / Inne

Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem "Króla Lwa"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Roger+Allers+zmar%C5%82+w+wieku+76+lat.+Wsp%C3%B3%C5%82tworzy%C5%82+animacje+%22Kr%C3%B3l+Lew%22%2C+%22Sezon+ma+misia%22-164781
Nie żyje Roger Allers. Był współreżyserem &quot;Króla Lwa&quot;
źródło: Getty Images
autor: Eric Charbonneau
Nie żyje Roger Allers, reżyser filmów animowanych, nominowany do Oscara i Tony, najbardziej znany jako współtwórca kultowego "Króla Lwa" z 1994 roku. Twórca zmarł w sobotę w wieku 76 lat. Jak poinformował rzecznik Disney Animation w rozmowie z The Hollywood Reporter, Allers odszedł nagle w swoim domu w Santa Monica po krótkiej chorobie.

Dokonania Allersa



GettyImages-454779154.jpg Getty Images © Jonathan Leibson

Roger Allers urodził się 29 czerwca 1949 roku w Rye w stanie Nowy Jork. Pasję do animacji odkrył już w młodym wieku, a następnie ukończył studia artystyczne na Arizona State University. Jego debiutem reżyserskim był właśnie "Król Lew" wyreżyserowany z Robem Minkoffem. Film okazał się gigantycznym sukcesem kasowym – w kinach zarobił niemal 979 milionów dolarów, stając się najbardziej dochodową produkcją 1994 roku. Wcześniej Allers pracował przy tworzeniu innych klasyków Disneya, m.in. "Aladyna", "Pięknej i Bestii" czy "Małej Syrenki", a także filmu "Tron".

Allers współtworzył także scenariusz musicalowej wersji "Króla Lwa", za co w 1998 roku otrzymał nominację do nagrody Tony. W 2006 roku współreżyserował animację "Sezon na misia" dla Sony Pictures, a w 2014 roku napisał i wyreżyserował animowaną adaptację "ProrokaKahlila Gibrana. Był również nominowany do Oscara za krótkometrażowy film animowany "Dziewczynka z zapałkami".

W oficjalnym oświadczeniu dyrektor generalny Disneya Bob Iger podkreślił, że Allers był wizjonerem, który doskonale rozumiał siłę opowiadania historii i potrafił łączyć niezapomnianych bohaterów, emocje i muzykę w dzieła ponadczasowe.

"Król Lew" - zwiastun




Powiązane artykuły Roger Allers

Zobacz wszystkie artykuły

Król Lew  (1994)

 Król Lew

Król Lew II: Czas Simby  (1998)

 Król Lew II: Czas Simby

Król Lew 3: Hakuna Matata  (2004)

 Król Lew 3: Hakuna Matata

Lwia straż: Powrót  (2015)

 Lwia straż: Powrót

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" nadal niepokonany

Seriale

"Rycerz Siedmiu Królestw" już dziś w HBO Max i na kanale HBO

Seriale Multimedia

"The Madison": zwiastun i data premiery nowego spin-offu "Yellowstone"

2 komentarze
Filmy

"Mamma Mia!": Reżyser "Pomocy domowej" wskrzesi hitową serię

13 komentarzy
Filmy

Nowego Bonda poznamy już w te wakacje?

34 komentarze
Filmy

"Lalka": TVN koproducentem kinowej ekranizacji

VOD Filmy

Damon: Netflix każe po kilka razy powtarzać fabułę filmu. Powód? Telefony

94 komentarze