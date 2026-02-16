Newsy Filmy Inne W jaki sposób AI ułatwiło życie współautorowi scenariusza "Pulp Fiction"?
źródło: Getty Images
Laureat Oscara i współscenarzysta "Pulp Fiction", Roger Avary, przekonuje, że rozwój sztucznej inteligencji realnie pomógł mu w realizacji nowych projektów. Filmowiec, znany także jako współprowadzący podcastu Quentina Tarantino, przyznał w rozmowie z Joe Roganem, że tradycyjny system finansowania w Hollywood stał się dla niego praktycznie niedostępny.

AI zbawieniem dla Avary'ego



GettyImages-1180525324.jpg Getty Images © Amanda Edwards


Avary zadebiutował jako reżyser w 1993 roku filmem "Napad" Od tego czasu zrealizował zaledwie cztery tytuły, w tym adaptację prozy Breta Eastona Ellisa – "Żyć szybko, umierać młodo". Jako scenarzysta współtworzył także "Silent Hill" i animowanego "Beowulfa".

Avary stwierdził, że wcześniej próbował wychodzić z propozycją nowych projektów, ale ich realizacja okazała się nieskuteczna. Sytuacja zmieniła się dopiero po uruchomieniu przez niego studia produkcyjnego General Cinema Dynamics, które stawia na rozwiązania oparte na AI. Jak twierdzi reżyser, samo określenie firmy jako technologicznej i opierającej działania na sztucznej inteligencji natychmiast przyciągnęło inwestorów. Nagle pieniądze zaczęły się pojawiać. Wystarczyło dodać "AI". 

Obecnie Avary szykuje trzy filmy: familijną opowieść świąteczną planowana na tegoroczny sezon bożonarodzeniowy, projekt związany z wiarą przygotowywany z myślą o Wielkanocy oraz wysokobudżetowy romantyczny epos wojenny.

O sztucznej inteligencji w kinie w ostatnich dniach mówiło się wiele w związku z narzędziem Seedance 2.0, za pomocą którego stworzono viralową walkę Toma Cruise'a z Bradem Pittem (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj). Avary nie jest jedynym twórcą, który pracuje z użyciem AI - przykładowo Darren Aronofsky wyprodukował animowany serial internetowy "On This Day… 1776" we współpracy ze studiem AI Primordial Soup.

Najlepsze filmy, które ostrzegały przed AI



