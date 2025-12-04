Rok 2025 rokiem serialu "Heweliusz" i filmu "Dom dobry". Google podsumował, czego Polacy szukali w sieci

Dziś pojawił się doroczny raport na temat tego, czego szukali Polacy w wyszukiwarce Google. Sprawdziliśmy, jak wyglądał ten rok w wyszukiwaniach od strony filmowo-serialowej.
Polskie tytuły znów górą w wyszukiwarce Google
Nie powinno to nikogo dziwić - tak jest w końcu co roku - ale najbardziej wyszukiwanymi filmami i serialami były rodzime produkcje. Absolutną dominacją wykazał się serial "Heweliusz"
, który nie tylko zajął pierwsze miejsce wśród wyszukiwanych seriali, ale także na czwartym miejscu wśród wszystkich haseł wyszukiwanych w Google przez Polaków (tuż po haśle "wyniki wyborów").
Jak jednak wskazuje Google na swoim blogu, wyszukiwania nie ograniczały się wyłącznie do serialu "Heweliusz
". Polacy chcieli się też dowiedzieć więcej o tym, co naprawdę się wydarzyło.
Jeśli chodzi o filmy, to numerem jeden było najnowsze dzieło Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry"
. Wysoko na liście znalazł się też inny polski film - "Druga Furioza
".
10 najczęściej wyszukiwanych tytułów filmowych w Google w 2025 roku
1. "Dom dobry
"
2. "Konklawe
"
3. "Minecraft. Film
"
4. "Druga Furioza
"
5. "Bridget Jones: Szalejąc za facetem
"
6. "Nosferatu
"
7. "Frankenstein
"
8. "Babygirl
"
9. "Thunderbolts*
"
10. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
"
10 najczęściej wyszukiwanych tytułów serialowych w Google w 2025 roku
1. "Heweliusz
"
2. "Squid Game
"
3. "Wzgórze psów
"
4. "1670
"
5. "Dojrzewanie
"
6. "Ginny & Georgia
"
7. "Tylko jedno spojrzenie
"
8. "The Last of Us
"
9. "Wednesday
"
10. "Czarne stokrotki
"
Oceniamy serial "Heweliusz"