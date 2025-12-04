Newsy Filmy Rok 2025 rokiem serialu "Heweliusz" i filmu "Dom dobry". Google podsumował, czego Polacy szukali w sieci
Rok 2025 rokiem serialu "Heweliusz" i filmu "Dom dobry". Google podsumował, czego Polacy szukali w sieci

Dziś pojawił się doroczny raport na temat tego, czego szukali Polacy w wyszukiwarce Google. Sprawdziliśmy, jak wyglądał ten rok w wyszukiwaniach od strony filmowo-serialowej.

Polskie tytuły znów górą w wyszukiwarce Google



Nie powinno to nikogo dziwić - tak jest w końcu co roku - ale najbardziej wyszukiwanymi filmami i serialami były rodzime produkcje. Absolutną dominacją wykazał się serial "Heweliusz", który nie tylko zajął pierwsze miejsce wśród wyszukiwanych seriali, ale także na czwartym miejscu wśród wszystkich haseł wyszukiwanych w Google przez Polaków (tuż po haśle "wyniki wyborów").

Jak jednak wskazuje Google na swoim blogu, wyszukiwania nie ograniczały się wyłącznie do serialu "Heweliusz". Polacy chcieli się też dowiedzieć więcej o tym, co naprawdę się wydarzyło.

Jeśli chodzi o filmy, to numerem jeden było najnowsze dzieło Wojciecha Smarzowskiego "Dom dobry". Wysoko na liście znalazł się też inny polski film - "Druga Furioza".


10 najczęściej wyszukiwanych tytułów filmowych w Google w 2025 roku



1. "Dom dobry"
2. "Konklawe"
3. "Minecraft. Film"
4. "Druga Furioza"
5. "Bridget Jones: Szalejąc za facetem"
6. "Nosferatu"
7. "Frankenstein"
8. "Babygirl"
9. "Thunderbolts*"
10. "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie"

10 najczęściej wyszukiwanych tytułów serialowych w Google w 2025 roku



1. "Heweliusz"
2. "Squid Game"
3. "Wzgórze psów"
4. "1670"
5. "Dojrzewanie"
6. "Ginny & Georgia"
7. "Tylko jedno spojrzenie"
8. "The Last of Us"
9. "Wednesday"
10. "Czarne stokrotki"

Oceniamy serial "Heweliusz"




