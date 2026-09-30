Rok po "Obsesji" fani Curry'ego Barkera zobaczą jego nowy film. Znamy datę "Anything But Ghosts"

Fani reżysera "Obsesji" Curry'ego Barkera mają powody do radości. Wygląda na to, że na jego nowy film nie będą musieli długo czekać. Focus Features właśnie ogłosiło datę premiery.
Kiedy wrócimy do świata "Obsesji"?
Projekt nosi tytuł "Anything But Ghosts"
. Amerykańska data premiery została wyznaczona na 7 maja 2027 roku
. Poprzedni film Barkera
– "Obsesja
" – trafił do amerykańskich kin 13 maja 2026 roku. Szefowie Focus Features najwyraźniej są przesądni i uznają, że połączenie Barker
+ maj da filmowi największe szanse na sukces.
"Anything But Ghosts
" opowie historię dwójki oszustów udających łowców duchów, którzy niespodziewanie trafiają na prawdziwą nadnaturalną istotę. Co ciekawe, reżyser w jednym z wywiadów zdradził, że akcja filmu rozgrywa się w tym samym świecie co "Obsesja", po wydarzeniach znanych z oryginału. Curry Barker
tym razem nie tylko ponownie stanie za kamerą, lecz także pojawi się na ekranie. W obsadzie znaleźli się również Aaron Paul
, Bryce Dallas Howard
oraz Violet McGraw
.
Zwiastun filmu "Obsesja"