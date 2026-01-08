Newsy Filmy Nadchodzi tiktokizacja kina? Disney + wprowadza pionowe wideo na platformę
Seriale / Filmy

Nadchodzi tiktokizacja kina? Disney + wprowadza pionowe wideo na platformę

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rolki+i+reelsy+na+Disney%2B.+Streaming+wprowadza+now%C4%85%C2%A0funkcjonalno%C5%9B%C4%87-164626
Nadchodzi tiktokizacja kina? Disney + wprowadza pionowe wideo na platformę
źródło: Getty Images
autor: Peter Dazeley
Jak donosi portal Deadline, Disney + wymyślił nowy sposób na wyprzedzenie swojej streamingowej konkurencji. Już za niedługo od Netfliksa czy HBO Max będzie różnić go nie tylko skład biblioteki treści, ale i ich zupełnie inna forma. Krótkie, trwające poniżej minuty pionowe wideo trafią na platformę, adaptując rozwiązania Instagrama i TikToka do potrzeb serwisu streamingowego.

GettyImages-2253211926.jpg Getty Images © Nur Photos


TikTok na streamingu? Taki kierunek proponuje Disney +



Swoje nowe rozwiązanie przedstawiciele platformy ogłosili w trakcie targów CES w Las Vegas, na których odbyło się wydarzenie nazwane "Tech + Data Showcase". Pionowe wideo zostało tam przedstawione jako nowe narzędzie dla reklamodawców, które będzie mogło być wykorzystywane także jako forma dla generowanych treści AI powstających we współpracy z firmą OpenAI (przeczytasz o tym TUTAJ). 

Z czasem będziemy rozwijać to doświadczenie. Naszym celem jest zbadanie jego zastosowania na różne sposoby, w różnych kategoriach i typach treści, w ramach spersonalizowanego i dynamicznego feedu. Planujemy rozszerzyć to doświadczenie na obszary wiadomości i rozrywki, przekształcając Disney+ w codzienny punkt obowiązkowy dla naszych użytkowników – napisano na temat nowej funkcji w oficjalnym komunikacje Disneya. 

GettyImages-1188914127.jpg Getty Images © Chesnot


Disney podkreśla, że w tym momencie myśli o swojej nowej funkcjonalności maksymalnie szeroko, niemal niczym nie ograniczając jej potencjału. W formie pionowych rolek na platformie możemy spodziewać się zarówno oryginalnych treści, jak i kontentu generowanego przez AI, przerobionych klipów zaciągniętych z social mediów, a także fragmentów scen z seriali i filmów pełnometrażowych. 

Pionowe wideo świetnie sprawdza się jako element codziennych nawyków – to krótkie, łatwe do przyswojenia, "przekąskowe" doświadczenie – skomentowała Erin Teague, wiceprezes wykonawcza ds. zarządzania produktami w Disney Entertainment. Kobieta w przeszłości była związana z serwisem YouTube, gdzie obserwowała dynamiczny rozwój YouTube Shorts. Co ważne, pionowe wideo zostało już zainkroporowane do mechanizmów należącej do Disneya aplikacji sportowej ESPN. Gigant rynkowy, gromadzący 33% całej światowej oglądalności sportu na żywo, pozytywnie zweryfikował funkcjonalność odpowiedzialną za dodatkowy ruch na platformie.

"Zwierzogród 2" – zwiastun filmu


Najnowsze Newsy

Seriale

Wiemy, kto zagra w nowym serialu twórcy "Heweliusza"

2 komentarze
Filmy

Gwiazda "Stranger Things" nie zagra u twórcy "Andora"

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Farciarz Gilmore 2" z nominacją od Gildii Reżyserów!

1 komentarz
Filmy

Czego dowiedziała się Sadie Sink z fanowskich teorii?

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Frankenstein", "Grzesznicy", "Fantastyczna 4" z nominacjami

1 komentarz
Filmy

Johnny Knoxville powraca! Nowy "Jackass" trafi do kin już latem

5 komentarzy
VOD Seriale

HBO Max po raz trzeci zaprosi was na SOR

1 komentarz