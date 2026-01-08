Nadchodzi tiktokizacja kina? Disney + wprowadza pionowe wideo na platformę

Jak donosi portal Deadline, Disney + wymyślił nowy sposób na wyprzedzenie swojej streamingowej konkurencji. Już za niedługo od Netfliksa czy HBO Max będzie różnić go nie tylko skład biblioteki treści, ale i ich zupełnie inna forma. Krótkie, trwające poniżej minuty pionowe wideo trafią na platformę, adaptując rozwiązania Instagrama i TikToka do potrzeb serwisu streamingowego. Getty Images © Nur Photos
TikTok na streamingu? Taki kierunek proponuje Disney +
Swoje nowe rozwiązanie przedstawiciele platformy ogłosili w trakcie targów CES w Las Vegas, na których odbyło się wydarzenie nazwane "Tech + Data Showcase". Pionowe wideo zostało tam przedstawione jako nowe narzędzie dla reklamodawców, które będzie mogło być wykorzystywane także jako forma dla generowanych treści AI powstających we współpracy z firmą OpenAI (przeczytasz o tym TUTAJ
). Z czasem będziemy rozwijać to doświadczenie. Naszym celem jest zbadanie jego zastosowania na różne sposoby, w różnych kategoriach i typach treści, w ramach spersonalizowanego i dynamicznego feedu. Planujemy rozszerzyć to doświadczenie na obszary wiadomości i rozrywki, przekształcając Disney+ w codzienny punkt obowiązkowy dla naszych użytkowników
– napisano na temat nowej funkcji w oficjalnym komunikacje Disneya.
Disney podkreśla, że w tym momencie myśli o swojej nowej funkcjonalności maksymalnie szeroko, niemal niczym nie ograniczając jej potencjału. W formie pionowych rolek na platformie możemy spodziewać się zarówno oryginalnych treści, jak i kontentu generowanego przez AI, przerobionych klipów zaciągniętych z social mediów, a także fragmentów scen z seriali i filmów pełnometrażowych. Pionowe wideo świetnie sprawdza się jako element codziennych nawyków – to krótkie, łatwe do przyswojenia, "przekąskowe" doświadczenie
– skomentowała Erin Teague, wiceprezes wykonawcza ds. zarządzania produktami w Disney Entertainment. Kobieta w przeszłości była związana z serwisem YouTube, gdzie obserwowała dynamiczny rozwój YouTube Shorts. Co ważne, pionowe wideo zostało już zainkroporowane do mechanizmów należącej do Disneya aplikacji sportowej ESPN. Gigant rynkowy, gromadzący 33% całej światowej oglądalności sportu na żywo, pozytywnie zweryfikował funkcjonalność odpowiedzialną za dodatkowy ruch na platformie.
