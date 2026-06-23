Roman Gutek z Nagrodą im. Jenő Janovicsa

W ostatnią sobotę zakończyła się 25. edycja Transilvania International Film Festival, podczas którego Roman Gutek otrzymał pierwszą w historii festiwalu nagrodę im. Jenő Janovicsa.
fot. Chris Nemes
Nowe wyróżnienie, ustanowione z okazji jubileuszowej edycji festiwalu, przyznawane jest osobom, które dzięki wizji, pionierskiemu podejściu i odwadze wywierają trwały wpływ na świat filmu oraz otwierają nowe drogi rozwoju dla branży. Roman Gutek
– założyciel Gutek Film oraz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, pomysłodawca m.in. festiwali American Film Festival oraz Timeless Film Festival Warsaw – od ponad trzech dekad należy do najważniejszych postaci polskiego życia filmowego jako dystrybutor i twórca wydarzeń filmowych. Dzięki jego działalności polscy widzowie poznali twórczość takich reżyserów jak Pedro Almodóvar
, Wim Wenders
, Jim Jarmusch
czy Lars von Trier
.
Nagroda, której pierwszym laureatem został Roman Gutek, nosi imię Jenő Janovicsa (1872–1945) – człowieka, który stworzył to, co bywa określane mianem „Hollywood Transylwanii”. Był reżyserem teatralnym i dyrektorem węgierskiego teatru w rumuńskim Klużu. Już na początku drugiej dekady XX wieku, gdy kino pozostawało jeszcze objazdową ciekawostką, przekształcił Kluż w znaczący ośrodek produkcji filmowej, zanim większość europejskich miast zaczęła myśleć o filmie w podobnych kategoriach.
Podczas minionej edycji TIFF.25. Roman Gutek nie tylko otrzymał wyjątkową Nagrodę im. Jenő Janovicsa, ale również zasiadał w gronie jury Konkursu Głównego.