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Roman Gutek z Nagrodą im. Jenő Janovicsa

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W ostatnią sobotę zakończyła się 25. edycja Transilvania International Film Festival, podczas którego Roman Gutek otrzymał pierwszą w historii festiwalu nagrodę im. Jenő Janovicsa.

fot. Chris Nemes

Nowe wyróżnienie, ustanowione z okazji jubileuszowej edycji festiwalu, przyznawane jest osobom, które dzięki wizji, pionierskiemu podejściu i odwadze wywierają trwały wpływ na świat filmu oraz otwierają nowe drogi rozwoju dla branży. Roman Gutek – założyciel Gutek Film oraz Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, pomysłodawca m.in. festiwali American Film Festival oraz Timeless Film Festival Warsaw – od ponad trzech dekad należy do najważniejszych postaci polskiego życia filmowego jako dystrybutor i twórca wydarzeń filmowych. Dzięki jego działalności polscy widzowie poznali twórczość takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Wim Wenders, Jim Jarmusch czy Lars von Trier.

Nagroda, której pierwszym laureatem został Roman Gutek, nosi imię Jenő Janovicsa (1872–1945) – człowieka, który stworzył to, co bywa określane mianem „Hollywood Transylwanii”. Był reżyserem teatralnym i dyrektorem węgierskiego teatru w rumuńskim Klużu. Już na początku drugiej dekady XX wieku, gdy kino pozostawało jeszcze objazdową ciekawostką, przekształcił Kluż w znaczący ośrodek produkcji filmowej, zanim większość europejskich miast zaczęła myśleć o filmie w podobnych kategoriach.

Podczas minionej edycji TIFF.25. Roman Gutek nie tylko otrzymał wyjątkową Nagrodę im. Jenő Janovicsa, ale również zasiadał w gronie jury Konkursu Głównego.

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