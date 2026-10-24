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Romansował z Alexandrem Skarsgårdem. Teraz zagra z Jennifer Lawrence. Za kamerą reżyser "Resident Evil"

The InSneider / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Romansowa%C5%82+z+Alexandrem+Skarsg%C3%A5rdem.+Teraz+zagra+z+Jennifer+Lawrence.+Za+kamer%C4%85+re%C5%BCyser+%22Resident+Evil%22-169299
Romansował z Alexandrem Skarsgårdem. Teraz zagra z Jennifer Lawrence. Za kamerą reżyser &quot;Resident Evil&quot;
źródło: Getty Images
autor: Andreas Rentz
Trwa proces obsadzania ról w nowym filmie Zacha Creggera "The Flood". Jeff Sneider, który jednak ostatnio częściej się mylił, niż miał rację, twierdzi, że wie, kto dołączył do Jennifer Lawrence.

Z gejowskiego romansu BDSM do przygody w kosmosie



Jeśli wierzyć Sneiderowi, rolę w filmie "The Flood" otrzymał angielski aktor Harry Melling. Ostatnio mogliśmy go oglądać w pikantnym romansie "Pillion", w którym jego partnerem był Alexander Skarsgård. W ostatnim czasie zagrał też w nowym filmie rosyjskiego reżysera Kantemira Bałagowa "Butterfly Jam" oraz w komediowym horrorze "Stuffed".

Akcja "The Flood" będzie rozgrywać się na odosobnionej stacji kosmicznej, której załoga odbiera sygnał z odległego świata i odkrywa obcy obiekt zakrzywiający czas i przestrzeń.

05.jpg Getty Images © Swan Gallet


Gwiazdą widowiska jest Jennifer Lawrence.

Obraz powstaje dla Warner Bros., które ustaliło już datę premiery na 11 sierpnia 2028 roku. Należy jednak pamiętać, że za te ustalenia odpowiadali Michael De Luca i Pamela Abdy, którzy nie kierują już działem filmowym WB. Po przejęciu studia przez Skydance wszystkie projekty przechodzą ponowną ocenę nowego kierownictwa.

Jest jednak mało prawdopodobne, by film Creggera nie dostał zielonego światła od nowego szefostwa. Reżyser właśnie święci triumfy za sprawą swojego nowego filmu "Resident Evil", który okazał się najbardziej kasową ekranizacją w historii cyklu "Resident Evil".

Zwiastun filmu "Pillion"




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