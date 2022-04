Ron Gilbert pracuje nad "Return to Monkey Island"

Oto wiadomość na którą czekali fani klasycznych przygodówek point'n'click na całym świecie. Ron Gilbert i Dave Grossman ogłosil dziś, że jeszcze w tym roku pojawi się zupełnie nowa odsłona serii "Monkey Island" zatytułowana " Return to Monkey Island ", nad którą pracowali od dwóch lat. Pierwszy teaser możecie zobaczyć poniżej.Nowa ma gra być bezpośrednią kontynuacją wydarzeń przedstawionych w " Secret of Monkey Island " i " Monkey Island 2: LeChuck's Revenge ", nad którymi ponad 20 lat temu pracowali Ron Gilbert Tim Schafer (dziś szefujący Double Fine). Tym samym twórcy odcinają się od późniejszych odsłon, które dla LucasArts tworzył ktoś inny. Muzykę skomponują Michael Land Clint Bajakian (kompozytorzy muzyki do dwóch wyżej wymienionych gier), zaś głosu głównemu bohaterowi, Guybrushowi Threepwoodowi użyczy ponownie Dominic Armato Dwie pierwsze gry z serii "Monkey Island" nie odniosły początkowo ogromnego sukcesu, choć sprzedały się na tyle dobrze, by nie tylko się zwrócić, ale i coś zarobić. Ich wkład w rozwój gatunku przygodówek był jednak tak ogromny, że dziś uznawane są nie tylko za jedne z najlepszych przygodówek, ale i jedne z najlepszych gier jakie kiedykolwiek powstały. W 2009 i 2010 obie gry doczekały się remasterów na PC i ówczesną generację konsol (dzięki wstecznej kompatybilności możecie zagrać w wersje z Xboksa 360 na Xbox One lub Xbox Series X|S).Za dewelopment gry odpowiada należące do Rona Gilberta studio Terrible Toybox, wydawcą został Devolver Digital, a projekt ma oficjalne błogosławieństwo LucasFilm Games. Ostatnim projektem Gilberta było bardzo ciepło przyjęte " Thimbleweed Park ".