Rotten Tomatoes zmieniło przemysł filmowy? M. Night Shyamalan o wpływie opinii internautów na decyzje hollywoodzkich studiów

stworzył. Autor " Szóstego zmysłu " ma poczucie, że, a relatywniena portalu Rotten TomatoesW wywiadzie udzielonym portalowi Yahoo!opowiedział o. Według twórcy "" w znaczący sposób wpłynęły one na ich system pracy.– powiedział reżyser.to portal założony przez dwóch studentów Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Wystartował on w sierpniu 1998 roku jako. Początkowo skupiała się ona na filmach z udziałem, którego fanem był jeden z założycieli portalu, szybko jednak otworzyła się na inne produkcje. Kolejnym znaczącym krokiem w rozwoju platformy było udostępnienie opinii użytkowników niebędących profesjonalnymi recenzentami.Udostępnienie internautom przestrzeni do wyrażania opinii może prowadzić do kampanii przeciwko jakiejś produkcji. Ostatnio spotkało to seriale "" i " Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy ", które z powodu swojej świadomości społecznej (eng.) spotkały się z ogromną krytyką ze strony publiczności. Z kolei fani Henry'ego Cavilla masowo oceniali "" na 1, aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu odejścia aktora z "".