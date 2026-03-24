Rozszerzenie Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego – 10 nowych tytułów

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny ogłasza dziesięć nowych tytułów, które wzbogacą ogłoszoną w październiku 2025 roku Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego. Nowa dziesiątka wpisuje się w ideę Listy traktującej kino jako przestrzeń pamięci zbiorowej, świadectwo historii i część wspólnego dziedzictwa kulturowego. Reprezentuje ona pełne spektrum audiowizualnej różnorodności – są tu fabuły, dokumenty i animacje, kanoniczne klasyki i materiały archiwalne wybrane w głosowaniu publiczności i przez zespół kuratorski LPDF FINA. Ze względu na zainteresowanie i aktywny udział publiczności, która zgłosiła za pośrednictwem ankiety aż 277 różnych filmów, na Listę trafił nie jeden, a aż trzy tytuły, które otrzymały największą liczę głosów – "Noce i dnie", "Ziemia obiecana" i "Pociąg". Pozostałe siedem filmów zostało wyłonione przez zespół kuratorski LPDF FINA. Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego (LPDF)
, zainicjowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w październiku 2025 roku, to unikatowe przedsięwzięcie służące identyfikowaniu, ochronie i upowszechnianiu dzieł kluczowych dla historii oraz rozwoju polskiego kina i twórczości audiowizualnej. Obejmuje zarówno uznane arcydzieła, jak i filmy pionierskie, społecznie znaczące oraz formalnie i technologicznie przełomowe, które wywarły trwały wpływ na język filmu i kulturę filmową. LPDF nie ustanawia hierarchii ocen, ale porządkuje i aktualizuje wspólną pamięć filmową. Jej celem jest ukazanie kina jako istotnej części dziedzictwa kulturowego oraz ponowne włączanie cennych dzieł w obieg kultury, edukacji i refleksji historycznej.
Na Liście ogłoszonej jesienią ubiegłego roku, jubileuszowego dla FINA, znalazło się 70 pierwszych filmów – zgodnie z zapowiedzią corocznie jest ona uzupełniana o kolejną dziesiątkę, a swój udział w procesie selekcji ma publiczność, co podkreśla społeczny wymiar projektu.
W marcu 2026 roku Lista Polskiego Dziedzictwa Filmowego
zostaje rozszerzona o 10 produkcji audiowizualnych powstałych przed 2006 rokiem. Chronologicznie tę dziesiątkę otwiera "Znachor" (1937) Michała Waszyńskiego
– jeden z najlepszych i najpopularniejszych przedwojennych melodramatów, pierwsza adaptacja słynnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza
ze znakomitym Kazimierzem Junoszą-Stępowskim
w roli tytułowej. Film w 2025 roku został zrekonstruowany i odrestaurowany cyfrowo przez zespół FINA.
Dalej znalazły się w niej – historycznie bezcenne – materiały filmowe z czasów Powstania Warszawskiego
, jeden z najważniejszych (a zarazem stanowiących największe wyzwanie) zbiorów w archiwum Filmoteki. Obok tych – niemych, niezmontowanych – zapisów dokumentalnych wydarzeń roku 1944, na Liście pojawiła się pierwsza fabuła im poświęcona, symbolicznie przy tym otwierająca kino polskiej szkoły filmowej, czyli arcydzielny "Kanał" (1956) Andrzeja Wajdy
, patrona 2026 roku. Klasykiem – choć innego rodzaju – jest też "Kabaret Starszych Panów"
(1958-1966), efekt twórczej współpracy Jeremiego Przybory
i Jerzego Wasowskiego
. Obecność na LPDF tego legendarnego programu telewizyjnego to sygnał podkreślający wagę telewizji jako medium kulturotwórczego, stanowiącego część wspólnego dziedzictwa audiowizualnego.
W filmowy kanon wpisuje się łączący melodramat z thrillerem "Pociąg" (1959)
, świadectwo stylistycznego kunsztu reżysera Jerzego Kawalerowicza
, jeden z trzech – spośród 277 ogółem zgłoszonych – tytułów, które w styczniu zdobyły najwięcej głosów publiczności. Polską Szkołę Animacji na Liście reprezentuje znakomite "Czerwone i czarne" (1963) Witolda Giersza
, mistrza i nestora tego nurtu, od początku idącego własną artystyczną drogą. W podobną, autorską twórczość, na gruncie fabuły wpisuje się "Jak daleko stąd, jak blisko" (1971)
– wyjątkowy, prekursorski filmowy esej autobiograficzny Tadeusza Konwickiego
, którego setną rocznicę urodzin także w tym roku świętujemy. W nowej dziesiątce, decyzją widzów, znalazły się też dwa inne filmy z tej dekady, realizowane z rozmachem, cenione przez krytykę i kochane przez publiczność adaptacje literackiej klasyki: "Ziemia obiecana" (1974) Andrzeja Wajdy
oraz "Noce i dnie" (1975) Jerzego Antczaka
. Zestaw zamyka najmłodszy tytuł, czyli "Bara Bara" (1996)
, dokument, którego autorzy Maria Zmarz-Koczanowicz i Michał Arabudzki
przyglądają się kulturze masowej lat 90. i fenomenowi disco polo jako zjawisku społecznemu, symptomowi głębszych zmian po przełomie politycznym 1989 roku.
Ogłoszenie 10 tytułów, które wzbogacą w 2026 roku Listę Polskiego Dziedzictwa Filmowego
, wiąże się – wzorem ubiegłego roku – z licznymi działaniami wokół niej, na czele z pokazami w kinie Iluzjon i na stronie Ninateki. Zapraszamy też na stronę LPDF, gdzie m.in. dostępna jest pełna Lista, a także eseje ekspertek i ekspertów FINA poświęcone wszystkim 80 produkcjom. W 2027 roku Lista zostanie rozszerzona – także przy współudziale publiczności – o kolejną dziesiątkę. Więcej na stronie Listy Polskiego Dziedzictwa Filmowego