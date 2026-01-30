Newsy Filmy Ruben Östlund pokaże "The Entertainment System Is Down" dopiero w Cannes 2027?
Ruben Östlund pokaże "The Entertainment System Is Down" dopiero w Cannes 2027?

World of Reel / autor: /
Ruben Östlund pokaże &quot;The Entertainment System Is Down&quot; dopiero w Cannes 2027?
źródło: Getty Images
autor: Gisela Schober
Szwedzki reżyser Ruben Östlund, znany m.in. z "The Square" i "W trójkącie", nie spieszy się z premierą swojego nowego filmu "The Entertainment System Is Down". Choć fani liczyli na tegoroczny pokaz w Cannes, twórca zapowiada, że być może poczeka z jego premierą aż do 2027 roku.

"The Entertainment System Is Down" – Östlund odkłada film na później 


Jesteśmy w trakcie montażu, to zawsze szaleństwo. Pod koniec lutego zdecydujemy, czy pokażemy go w Cannes w tym roku, czy w 2027 – powiedział Östlund podczas Festiwalu Filmowego w Göteborgu. Film, który kręcono przez 76 dni w Budapeszcie, nadal przechodzi intensywną postprodukcję.

Östlund postawił na nietypowy plan – kupił wycofanego z użytku Boeinga 747, który posłużył za plan zdjęciowy. Akcja filmu dzieje się podczas długiego lotu, gdy wszystkie formy rozrywki nagle przestają działać, a pasażerowie muszą zmierzyć się z nudą i własnymi myślami.

Reżyser zapowiada, że "The Entertainment System Is Down" będzie eksperymentem w czasie rzeczywistym. Östlund planuje scenę, w której chłopiec prosi o pożyczenie iPada starszego brata i słyszy, że musi poczekać pięć minut. I w tym momencie chcę rzucić wyzwanie widzom – zapowiada reżyser. Pozostajemy z dzieckiem w czasie rzeczywistym. On przegląda katalog, odkłada, a niepokój narasta. Pyta matkę: Ile jeszcze? A ona mówi: Cóż, teraz zostały cztery minuty i 45 sekund, musisz się uspokoić.

Kiedy widzowie zorientują się, że to czas rzeczywisty, wielu będzie sfrustrowanych. Chcę stworzyć historię – mówi Östlund.

Twórca nie ukrywa też, że liczy na rekordową liczbę wyjść z pokazu w Cannes. Jak twierdzi, film będzie "bardziej prowokujący niż jakakolwiek przemoc czy niepokojące treści".

W obsadzie znalazły się gwiazdy takie jak Kirsten Dunst, Daniel Brühl i Keanu Reeves

GettyImages-2153509604.jpg Getty Images © Cindy Ord
Daniel Brühl, Ruben Östlund i Kirsten Dunst

