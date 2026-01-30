Ruben Östlund pokaże "The Entertainment System Is Down" dopiero w Cannes 2027?

Szwedzki reżyser Ruben Östlund, znany m.in. z "The Square" i "W trójkącie", nie spieszy się z premierą swojego nowego filmu "The Entertainment System Is Down". Choć fani liczyli na tegoroczny pokaz w Cannes, twórca zapowiada, że być może poczeka z jego premierą aż do 2027 roku. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJJesteśmy w trakcie montażu, to zawsze szaleństwo. Pod koniec lutego zdecydujemy, czy pokażemy go w Cannes w tym roku, czy w 2027
– powiedział Östlund podczas Festiwalu Filmowego w Göteborgu. Film, który kręcono przez 76 dni w Budapeszcie, nadal przechodzi intensywną postprodukcję.
Östlund postawił na nietypowy plan – kupił wycofanego z użytku Boeinga 747, który posłużył za plan zdjęciowy. Akcja filmu dzieje się podczas długiego lotu, gdy wszystkie formy rozrywki nagle przestają działać, a pasażerowie muszą zmierzyć się z nudą i własnymi myślami.
Reżyser zapowiada, że "The Entertainment System Is Down"
będzie eksperymentem w czasie rzeczywistym. Östlund planuje scenę, w której chłopiec prosi o pożyczenie iPada starszego brata i słyszy, że musi poczekać pięć minut. I w tym momencie chcę rzucić wyzwanie widzom
– zapowiada reżyser. Pozostajemy z dzieckiem w czasie rzeczywistym. On przegląda katalog, odkłada, a niepokój narasta. Pyta matkę: Ile jeszcze? A ona mówi: Cóż, teraz zostały cztery minuty i 45 sekund, musisz się uspokoić
. Kiedy widzowie zorientują się, że to czas rzeczywisty, wielu będzie sfrustrowanych. Chcę stworzyć historię
– mówi Östlund.
Twórca nie ukrywa też, że liczy na rekordową liczbę wyjść z pokazu w Cannes. Jak twierdzi, film będzie "bardziej prowokujący niż jakakolwiek przemoc czy niepokojące treści".
W obsadzie znalazły się gwiazdy takie jak Kirsten Dunst
, Daniel Brühl
i Keanu Reeves
.
Daniel Brühl, Ruben Östlund i Kirsten Dunst
