Newsy Filmy Inne Ruby Rose nazywa Sydney Sweeney "kretynką" i oskarża ją o zniszczenie filmu "Christy"
Filmy / Inne

Ruby Rose nazywa Sydney Sweeney "kretynką" i oskarża ją o zniszczenie filmu "Christy"

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruby+Rose+reaguje+na+komercyjne+fiasko+filmu+%22Christy%22.+Atakuje+gwiazd%C4%99+filmu+Sydney+Sweeney-163896
Ruby Rose nazywa Sydney Sweeney &quot;kretynką&quot; i oskarża ją o zniszczenie filmu &quot;Christy&quot;
źródło: Getty Images
autor: Variety
Gwiazda serialu "Batwoman" Ruby Rose nie jest fanką Sydney Sweeney. Aktorka ostatnio bardzo ostro wypowiedziała się na temat swojej koleżanki po fachu na platformie społecznościowej Threads. Poszło o film "Christy".

Klapa "Christy" to wina homofobki Sydney Sweeney?



"Christy" to dramat biograficzny, którego bohaterką jest bokserka Christy Martin. W jednej z wcześniejszych wersji scenariusza była w nim rola, którą miała zagrać Ruby Rose. W swoim wpisie aktorka twierdzi, że scenariusz filmu był fantastyczny, zmieniający życie, szczególnie dla osób homoseksualnych (do których zaliczają się i Rose, i Martin).


Film jednak okazał się box-office'ową katastrofą. W weekend otwarcia obraz zarobił tylko 1,3 mln dolarów, co jest jednym z najgorszych debiutów tego roku dla filmów pokazywanych w co najmniej dwóch tysiącach kin.

Sweeney zareagowała na ten wynik, mówiąc, że ten film nie powstał z myślą o zysku, lecz ze względu na ludzi i ich historie. Na to coś pękło w Ruby Rose, bo odpowiedziała bez ogródek, że "nikt nie chce oglądać filmu, w którym osoba, która cię nienawidzi, udaje, że jest jedną z nas". W dalszej części nazywa Sweeney kretynką i to ją obarcza winą za "zniszczenie" filmu.

Kiedy Ruby Rose pisze o tym, że Sweeney nienawidzi ludzi takich jak ona, to z całą pewnością ma na myśli reklamę dżinsów American Eagle, która zdaniem wielu promuje białą supremację.

Cały wpis Rose znajdziecie TUTAJ.

Powiązane artykuły Sydney Sweeney

Zobacz wszystkie artykuły

Christy  (2025)

 Christy

Najnowsze Newsy

Gry

Uwaga fani serii "Horizon". Nadchodzi MMORPG

"The Office PL" sezon 5.: Recenzja. Miłość rządzi | CANAL+

Seriale

Gwiazda "Białego Lotosu" i twórca "Deadpoola & Wolverine'a" o hokeju dla Netflixa

Rankingi Filmy

Co obejrzeć po "Frankensteinie"? 15 filmów o potworach

4 komentarze
Filmy

"Przetrwać w Nowym Jorku" z Leonardo DiCaprio w Iluzjonie 26.11 o godz. 20:00

Filmy

Dexter zostanie szpiegiem? W obsadzie Noomi Rapace i Teo Yoo

2 komentarze
Seriale

"Monarch: Dziedzictwo potworów": Kurt Russell potwierdza swój powrót