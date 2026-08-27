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Ruper Grint wraca do roli Rona Weasleya. Tym razem zagra go na Broadwayu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ruper+Grint+wraca+do+roli+Rona+Weasleya.+Zagra+go+w+sztuce+%22Harry+Potter+i+przekl%C4%99te+dziecko%22-168252
Ruper Grint wraca do roli Rona Weasleya. Tym razem zagra go na Broadwayu
źródło: Getty Images
autor: Dave J Hogan
Rupert Grint ponownie wcieli się w najlepszego przyjaciela Harry'ego Pottera. Aktor, który wystąpił we wszystkich ośmiu filmach cyklu o młodym czarodzieju z lat 2001-2011, wróci do roli Rona Weasleya - jednak nie na ekranie, a na deskach Broadwayu.

Grint idzie śladami Toma Feltona




Grint dołączy do obsady sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko", wystawianej w Lyric Theatre. Aktor zagra dorosłego Rona podczas 17-tygodniowej serii spektakli, które będą wystawiane od 2 lutego do 30 maja 2027 roku. Fabuła przedstawienia koncentruje się na kolejnym pokoleniu uczniów Hogwartu.

Grint stwierdził: Ron Weasley jest częścią mnie od czasu, gdy miałem 11 lat, i nie mogę się doczekać, żeby spotkać go ponownie na tym etapie życia. Jest coś wyjątkowego w ponownym wcieleniu się w Rona teraz, kiedy obaj jesteśmy ojcami. To jednocześnie bardzo znajome i zupełnie nowe doświadczenie.

Powrót Grinta do świata Harry'ego Pottera następuje po sukcesie odniesionym na Broadwayu przez Toma Feltona. Odtwórca roli Malfoya z filmowej serii występuje w "Przeklętym dziecku" jako dorosły Draco. Jego angaż został właśnie przedłużony do 3 stycznia, a obecność aktora przełożyła się na znaczący wzrost zainteresowania spektaklem i wyników kasowych.

Przedsprzedaż biletów na spektakle z udziałem Grinta rozpocznie się 1 września.

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