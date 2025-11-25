Newsy Seriale Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya
Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya

Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya
Raptem w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Daniel Radcliffe, odtwórca głównej roli w filmowych przygodach Harry'ego Pottera, napisał list do Dominica McLaughlina – młodego aktora, który również podejmie się tej roli (PRZECZYTACIE O TYM TUTAJ). Jak się dziś okazuje, pomysł ten – nawiązujący do drogi komunikacji pomiędzy Hogwartem a przyszłymi czarodziejami – spodobał się także Rupertowi Grintowi. Według dziennikarzy The Hollywood Reporter aktor napisał list do Alastaira Stouta, przekazując mu tym samym symbolicznie rolę najlepszego przyjaciela Harry'ego, Rona Weasleya.



List Ruperta Grinta – co napisał do nowego Rona?



W opublikowanym w miniony weekend wywiadzie dla BBC Rupert Grint przyznał, że wysłał list do Alastaira Stouta, by dodać młodemu aktorowi otuchy i życzyć mu wszystkiego najlepszego przed startem zdjęć do serialu. Świadomość startu produkcji "Harry'ego Pottera" po raz kolejny "przeniosła go z powrotem" do momentu, gdy on sam, u boku Emmy Watson i Daniela Radcliffe'a, zaczynał przygodę ze Światem Magii i Czarodziejstwa.

Napisałem do niego list, zanim zaczęli zdjęcia — chodziło o takie symboliczne przekazanie pałeczki. Chciałem po prostu życzyć mu wszystkiego najlepszego. Ja miałem mnóstwo frajdy wchodząc do tego świata i mam nadzieję, że on przeżyje to samo – powiedział Grint, obsadzony w roli Rona Weasleya, gdy sam miał 11 lat.

Dosyć dziwnie jest znów obserwować ten cykl. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądać [...] Ta seria ma bardzo duże znaczenie dla wielu ludzi z mojego pokolenia, a jeszcze większe dla tych, którzy odkrywają ten świat teraz. Napawa mnie to dumą. To było coś ogromnego. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek całkowicie wyszedł z cienia Rona, ale, mówiąc szczerze, nie przeszkadza mi to – dodał Grint.

Nawet jeśli w rzeczywistości aktor nie może wyjść z cienia tej jednej roli, o czymś przeciwnym świadczą niedawne występy, które Grint pieczołowicie sobie dobiera. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go na pierwszym planie serialu Apple TV+ "Servant", a także w horrorze M. Night Shyamalana, "Pukając do drzwi".



Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.
    

NA SKRÓTY: Przypominamy film "Harry Potter i więzień Azkabanu"


 

