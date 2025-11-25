Listomania! Rupert Grint napisał list do nowego odtwórcy Rona Weasleya

Raptem w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Daniel Radcliffe, odtwórca głównej roli w filmowych przygodach Harry'ego Pottera, napisał list do Dominica McLaughlina – młodego aktora, który również podejmie się tej roli (PRZECZYTACIE O TYM TUTAJ). Jak się dziś okazuje, pomysł ten – nawiązujący do drogi komunikacji pomiędzy Hogwartem a przyszłymi czarodziejami – spodobał się także Rupertowi Grintowi. Według dziennikarzy The Hollywood Reporter aktor napisał list do Alastaira Stouta, przekazując mu tym samym symbolicznie rolę najlepszego przyjaciela Harry'ego, Rona Weasleya.
List Ruperta Grinta – co napisał do nowego Rona?
W opublikowanym w miniony weekend wywiadzie dla BBC Rupert Grint
przyznał, że wysłał list do Alastaira Stouta
, by dodać młodemu aktorowi otuchy i życzyć mu wszystkiego najlepszego przed startem zdjęć do serialu. Świadomość startu produkcji "Harry'ego Pottera
" po raz kolejny "przeniosła go z powrotem" do momentu, gdy on sam, u boku Emmy Watson
i Daniela Radcliffe'a
, zaczynał przygodę ze Światem Magii i Czarodziejstwa. Napisałem do niego list, zanim zaczęli zdjęcia — chodziło o takie symboliczne przekazanie pałeczki. Chciałem po prostu życzyć mu wszystkiego najlepszego. Ja miałem mnóstwo frajdy wchodząc do tego świata i mam nadzieję, że on przeżyje to samo
– powiedział Grint
, obsadzony w roli Rona Weasleya
, gdy sam miał 11 lat. Dosyć dziwnie jest znów obserwować ten cykl. Jestem naprawdę ciekaw, jak to będzie wyglądać [...] Ta seria ma bardzo duże znaczenie dla wielu ludzi z mojego pokolenia, a jeszcze większe dla tych, którzy odkrywają ten świat teraz. Napawa mnie to dumą. To było coś ogromnego. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek całkowicie wyszedł z cienia Rona, ale, mówiąc szczerze, nie przeszkadza mi to
– dodał Grint
.
Nawet jeśli w rzeczywistości aktor nie może wyjść z cienia tej jednej roli, o czymś przeciwnym świadczą niedawne występy, które Grint
pieczołowicie sobie dobiera. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go na pierwszym planie serialu Apple TV+ "Servant
", a także w horrorze M. Night Shyamalana
, "Pukając do drzwi
".
Co wiemy o serialu "Harry Potter"?
Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling
"Harry Potter i kamień filozoficzny".
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin
. W obsadzie są m.in. Alastair Stout
(Ron Weasley
), Arabella Stanton
(Hermiona Granger
), John Lithgow
(Albus Dumbledore
), Janet McTeer
(Minerwa McGonagall
) oraz Paapa Essiedu
(Severus Snape
). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner
. Za kamerą stoi Mark Mylod
.
