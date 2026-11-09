Russell Brand skazany na ponad 10 lat więzienia. Sąd ogłosił wyrok

Do sieci trafiła informacja, że Russell Brand został skazany na 10 lat i 6 miesięcy więzienia za gwałt i napaści na tle seksualnym. Wyrok zapadł w poniedziałek w londyńskim sądzie, po tym, jak w zeszłym tygodniu ława przysięgłych uznała aktora i komika za winnego czterech przestępstw.
Brand utrzymywał, że jest niewinny
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Przypomnijmy: Brand
został uznany za winnego zgwałcenia analnego kobiety w 2009 roku. Odpowiadał również za trzy napaści na tle seksualnym. Dwie z nich dotyczyły zdarzeń z 2004 i 2009 roku: w pierwszym przypadku chodziło o dotykanie piersi byłej pracowniczki MTV, w drugim - o przyłożenie głowy do krocza byłej pracowniczki stacji Channel 4. Brand
od początku utrzymywał, że jest niewinny. W trakcie procesu przekonywał ławę przysięgłych, że zgoda na współżycie jest fundamentalna i niezbędna. Ostatecznie został uniewinniony od trzech innych zarzutów: gwałtu na kobiecie w 1999 roku, usiłowania nieprzyzwoitej napaści w 2001 roku oraz zgwałcenia oralnego kobiety w 2004 roku.
Podczas ogłaszania wyroku sędzia określił Branda
mianem "seksualnego drapieżnika". Zwrócił uwagę na jego "oszałamiającą arogancję" w traktowaniu kobiet i stwierdził, że popularność chroniła go przed konsekwencjami jego zachowania aż do 2023 roku. To właśnie wtedy Channel 4 i "The Times" opublikowały doniesienia dotyczące oskarżeń pod jego adresem.
Przed ogłoszeniem wyroku obrońca aktora, Ian Winter, prosił sąd o łagodniejsze potraktowanie klienta. Argumentował, że Brand
cieszył się dotąd dobrą opinią, a wieloletnia kara więzienia będzie miała katastrofalne skutki dla jego rodziny. Pod sądem nie brakowało osób wspierających aktora, trzymających banner z napisem: "Jesteśmy z tobą. Chrystusa ukrzyżowano za mówienie prawdy. Russell jest prawdą".
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spędził weekend w więzieniu Wandsworth. Po uznaniu go za winnego został bowiem tymczasowo aresztowany, a sąd odmówił mu zwolnienia za kaucją. Sędzia uzasadnił tę decyzję obawą, że oskarżony, dysponujący znacznymi środkami finansowymi, mógłby ostatecznie nie stawić się na ogłoszeniu wyroku.