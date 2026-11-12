Russell Brand stracił konto na Instagramie. Działania podjęto po wyroku za gwałt

Kilka dni temu Russell Brand został skazany na 10,5 roku więzienia. Wczoraj zaś na jego koncie w serwisie X pojawiła się informacja, że konto Branda na Instagramie zostało usunięte przez Metę. Do wpisu dołączono zrzut ekranu z komunikatem informującym o zablokowaniu profilu z powodu naruszenia zasad serwisu. Decyzję firmy potwierdził jej rzecznik w rozmowie z TMZ.
"Dzięki Bogu za Elona Muska"
W poście na X napisano: Według Mety Russell Brand nigdy nie istniał. Dzięki Bogu za Elona Muska. Bądźcie na bieżąco.
Konto Branda
na X, obserwowane przez około 10 milionów użytkowników, pozostaje aktywne.
W londyńskim procesie Brand
został uznany za winnego jednego gwałtu i trzech napaści seksualnych. Podczas ogłaszania wyroku sędzia określił Branda
mianem "seksualnego drapieżnika". Zwrócił uwagę na jego "oszałamiającą arogancję" w traktowaniu kobiet i stwierdził, że popularność chroniła go przed konsekwencjami jego zachowania aż do 2023 roku. To właśnie wtedy Channel 4 i "The Times" opublikowały doniesienia dotyczące oskarżeń pod jego adresem. Brand
był oskarżany o niewłaściwe zachowania seksualne już wcześniej, a w 2025 roku postawiono mu zarzuty. Po tym, jak jego kariera komediowa i filmowa zaczęła wyhamowywać, rozwinął działalność na YouTube. W czasie pandemii COVID-19 jego kanał coraz mocniej koncentrował się na teoriach spiskowych. W 2023 roku platforma zawiesiła możliwość zarabiania na publikowanych przez niego materiałach.
Sprawa może mieć dalszy ciąg. Londyńska policja prowadzi dochodzenie dotyczące kolejnych zarzutów gwałtu, które wysunęły wobec Branda
dwie inne kobiety.