Russell Brand stanie przed sądem. O co oskarżono aktora?

Russell Brand oskarżony o gwałt i napaść seksualną

Getty Images © Leon Neal



"Prawo stało się bronią wymierzoną w ludzi" – Russell Brand broni się

Przypomnijmy, że policja metropolitalna rozpoczęła śledztwo przeciwko Brandowi w 2023 roku po tym, jak w mediach pojawiły się doniesienia na temat jego zachowania w stosunku do kobiet. Śledztwo to dobiegło końca. Na jego podstawieSą to:(dotyczy wydarzeń z 1999 roku w Bournemouth),(dotyczy wydarzeń z 2001 roku w Westminster),(dotyczy wydarzeń z 2004 roku w Westminster) oraz(dotyczy wydarzeń pomiędzy 2005-6 rokiem w Westminster). Russell Brand , który w trakcie śledztwa wielokrotnie twierdził, że jest niewinny, już opublikował swoją reakcję na stawiane mu zarzuty.Gwiazda takich komedii jak " Idol z piekła rodem " i " Arthur " po raz kolejny powiedział: Brand dodał, że: cieszy się, że oskarżenia te pojawiły się właśnie teraz, kiedy poziom zaufania do władz jest znikomy. Aktor twierdzi, że dziś prawo wymierzone jest w ludzi, którzy nie chcą zaakceptować olbrzymiego poziomu korupcji.Aktor dodał także:Cały jego post znajdziecie poniżej: