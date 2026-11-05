Russell Brand uznany za winnego gwałtu i napaści seksualnych. Aktor trafił do aresztu

Russell Brand został uznany przez londyńską ławę przysięgłych za winnego gwałtu i trzech przypadków napaści seksualnej. Wyrok zapadł po trwającym cztery tygodnie procesie przed sądem Southwark Crown Court. Aktor i komik, znany między innymi z filmów "Chłopaki też płaczą" i "Idol z piekła rodem", nie przyznał się do winy i stanowczo zaprzeczał stawianym mu zarzutom.
Wymiar kary poznamy w poniedziałek
Ława przysięgłych uznała Branda za winnego jednego zarzutu gwałtu oraz trzech zarzutów napaści seksualnej. Uniewinniła go natomiast od dwóch pozostałych zarzutów gwałtu i zarzutu usiłowania napaści na tle seksualnym. Getty Images © Alberto Pezzali
Sędzia Bennathan wymagał jednomyślności co do wszystkich siedmiu zarzutów. Po ogłoszeniu wyroku Brand
został tymczasowo aresztowany. Wymiar kary ma zostać ogłoszony w poniedziałek.
W trakcie procesu zeznawało sześć kobiet, których tożsamości nie ujawniono. Zarzuty dotyczyły zdarzeń z lat 1999-2009. Jedna z kobiet twierdziła, że Brand
zgwałcił ją w hotelowym pokoju w Bournemouth po konferencji Partii Pracy w 1999 roku. Inna oskarżyła go o gwałt oralny w toalecie baru w londyńskim Soho w 2004 roku. Kolejna zeznała, że w 2009 roku aktor zgwałcił ją analnie w swoim domu w Hampstead, po wcześniejszym dobrowolnym stosunku waginalnym. Wśród pozostałych zarzutów znalazły się między innymi napaść seksualna oraz obnażenie się przed kobietą podczas wspólnej podróży samochodem. Ława przysięgłych uniewinniła aktora od zarzutów dotyczących zdarzeń w hotelu w Bournemouth w 1999 roku oraz w toalecie baru w Soho, a także od zarzutu usiłowania napaści na tle seksualnym na współpracowniczkę w biurze MTV w 2001 roku. Brand
zeznawał przed sądem i utrzymywał, że zawsze rozumiał znaczenie odmowy oraz że zgoda jest fundamentalną kwestią w relacjach seksualnych. Jego obrona argumentowała, że oskarżenia pojawiły się w następstwie publikacji dziennikarskiego śledztwa Channel 4 i "The Sunday Times" z 2023 roku, które zapoczątkowało policyjne dochodzenie. Prawnicy twierdzili również, że zachowanie aktora w trakcie i po opisywanych zdarzeniach wskazywało, iż uważał kontakty za dobrowolne.
Prokuratura przedstawiała natomiast Branda
jako osobę, która ignorowała brak zgody kobiet. W mowie końcowej oskarżycielka Riel Karmy-Jones podkreślała, że pokrzywdzone nie szukały rozgłosu, a ich wystąpienie przed sądem mogło przynieść im przede wszystkim poczucie zamknięcia trudnego rozdziału.