"Clickbait". Russell Crowe odpowiada na krytykę po spięciu z fanami
Russell Crowe znalazł się ostatnio w centrum internetowej dyskusji. Powodem jest nagranie pokazujące jego spięcie z łowcami autografów w Paryżu.

Crowe - który już nieraz był uznawany za opryskliwego - opuszczał hotel, by wyruszyć na lotnisko, gdy otoczyła go grupa fanów proszących o zdjęcia i podpisy. Aktor szybko stracił cierpliwość, gdy tłum zaczął napierać.

Słuchacie mnie? Stańcie tam, gdzie stoicie, nie pchajcie się do mnie, a podejdę do każdego z was. Dajcie wszystkim trochę przestrzeni. Jak tylko ktoś zacznie zachowywać się jak dupek, wychodzę. Jasne? Zrozumiano?


Mimo napiętej atmosfery aktor rozdawał autografy, podpisując m.in. zdjęcia z "Gladiatora". W pewnym momencie jeden z fanów poprosił go jednak, by dopisał do podpisu imię Maximusa - bohatera, którego Crowe zagrał w filmie Ridleya Scotta. Aktor odmówił i przeszedł do kolejnych osób.

Nagranie szybko obiegło media społecznościowe po publikacji przez TMZ, które opisało sytuację jako moment, w którym Crowe absolutnie nie miał ochoty na kontakt z fanami. Sam aktor odpowiedział jednak na krytykę w serwisie X, pisząc: Clickbait. Wszyscy dostali autograf i selfie, przejście do hotelu pozostało wolne dla gości, a ja i tak zdążyłem na lotnisko. Jeden człowiek, bez ochrony. Załatwione. Jaki macie problem? Od tamtej pory oryginalny wpis TMZ został już usunięty.



W przyszłości Crowe'a zobaczymy na ekranie m.in. w reboocie "Nieśmiertelnego", w którym główną rolę gra Henry Cavill.

