Russell Crowe o "Gladiatorze II". Dlaczego nie jest tak dobry jak 1. część?

"Gladiator II", czyli sequel obsypanego nagrodami filmu Ridleya Scotta z 2000 roku, spotkał się z mieszanymi opiniami. Teraz na temat filmu wypowiedział się też Russell Crowe.
Russell Crowe krytykuje "Gladiatora II"
Wygląda na to, że Russell Crowe
nie jest fanem "Gladiatora II
". Goszcząc w australijskiej rozgłośni Triple J, pamiętny Maximus odniósł się do sequela hitu, który przyniósł mu Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy.
Getty Images © Frazer Harrison
Russell Crowe na premierze "Norymbergi"Moim zdaniem niedawny sequel, którego nie musimy głośno wymieniać, to naprawdę niefortunny przykład sytuacji, w której nawet ludzie w maszynowni nie rozumieli, co czyniło pierwszą część tak wyjątkową. To nie pompa. Nie okoliczności. Nie akcja. Tym czymś był moralny rdzeń tej historii
– powiedział.
Oryginalną wypowiedź znajdziecie poniżej:
Tymczasem Scott
podobno zaczął już prace nad trzecią częścią. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ
.
"Gladiator" i "Gladiator II" w podcaście Mam parę uwag
O "Gladiatorze
" i "Gladiatorze II
" rozmawiali też Julia Tacznowska i Jakub Popielecki. Przypominamy poświęcony dwóm filmom Ridleya Scotta
odcinek podcastu Mam parę uwag:
Zobacz zwiastun "Gladiatora II"
"Gladiator II
" trafił na ekrany w listopadzie ubiegłego roku. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Paula Mescala
, któremu partnerowali m.in. Pedro Pascal
, Connie Nielsen
, Denzel Washington
oraz Joseph Quinn
i Fred Hechinger
. Przypominamy zwiastun: