Russell Crowe o "Gladiatorze II". Dlaczego nie jest tak dobry jak 1. część?

"Gladiator II", czyli sequel obsypanego nagrodami filmu Ridleya Scotta z 2000 roku, spotkał się z mieszanymi opiniami. Teraz na temat filmu wypowiedział się też Russell Crowe.

Russell Crowe krytykuje "Gladiatora II"


Wygląda na to, że Russell Crowe nie jest fanem "Gladiatora II". Goszcząc w australijskiej rozgłośni Triple J, pamiętny Maximus odniósł się do sequela hitu, który przyniósł mu Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy.

Moim zdaniem niedawny sequel, którego nie musimy głośno wymieniać, to naprawdę niefortunny przykład sytuacji, w której nawet ludzie w maszynowni nie rozumieli, co czyniło pierwszą część tak wyjątkową. To nie pompa. Nie okoliczności. Nie akcja. Tym czymś był moralny rdzeń tej historii – powiedział.

Oryginalną wypowiedź znajdziecie poniżej:



Tymczasem Scott podobno zaczął już prace nad trzecią częścią. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

"Gladiator" i "Gladiator II" w podcaście Mam parę uwag


O "Gladiatorze" i "Gladiatorze II" rozmawiali też Julia Tacznowska i Jakub Popielecki. Przypominamy poświęcony dwóm filmom Ridleya Scotta odcinek podcastu Mam parę uwag: 



Zobacz zwiastun "Gladiatora II"


"Gladiator II" trafił na ekrany w listopadzie ubiegłego roku. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Paula Mescala, któremu partnerowali m.in. Pedro Pascal, Connie NielsenDenzel Washington oraz Joseph Quinn i Fred Hechinger. Przypominamy zwiastun: 


