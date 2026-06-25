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Rusza 19. edycja festiwalu LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane

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Rusza 19. edycja festiwalu LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane
źródło: materialy promocyjne
1 lipca rusza 19. edycja LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane – najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego w Polsce. Na widzów czeka ponad 150 bezpłatnych projekcji i spotkania z twórcami w wyjątkowych plenerach – nad morzem, w górach i na Mazurach. Do festiwalu po raz pierwszy dołączy Warszawa.

LOTTO Kino Letnie Sopot–Zakopane to jedno z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń filmowych polskiego lata. W ramach tegorocznej edycji, przez cały lipiec i sierpień, odbędzie się ponad 150 bezpłatnych pokazów filmowych. Codzienne seanse tradycyjnie odbywać się będą w Sopocie i Zakopanem. W wakacyjne poniedziałki i wtorki Festiwal zaprasza do Giżycka, do jedynego w Europie kina jachtowego. Z kolei w wybrane środy i czwartki swoje podwoje, na pokazy w formule kina samochodowego, otworzy warszawski Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Wstęp na wszystkie festiwalowe projekcje jest bezpłatny.


Wyjątkowe inauguracje festiwalu


Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce wystartuje 1 lipca – jednocześnie w Sopocie, Zakopanem i Warszawie. Z okazji Roku Andrzeja Wajdy, w Sopocie i Zakopanem zostanie zaprezentowany, z odrestaurowanej cyfrowo kopii, "Pan Tadeusz" – jedna z najbardziej znanych ekranizacji w dorobku mistrza. Film przypomni również pamiętny debiut ekranowy Alicji Bachledy-Curuś. Aktorka, na stałe mieszkająca w Hollywood, będzie gościem specjalnym uroczystej inauguracji festiwalu w Zakopanem.

Także 1 lipca, w Warszawie, na Torze Wyścigów Konnych Służewiec widzowie zobaczą "Wielką Warszawską" w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka z udziałem m.in: Tomasza Ziętka, Tomasza Kota, Marcina Bosaka i Agnieszki Żulewskiej. Akcja filmu rozgrywa się właśnie na Torze Służewiec, a w wydarzeniu wezmą udział twórcy i aktorzy tej wyjątkowej produkcji. Kino samochodowe nadawać będzie na częstotliwości 94,9 Mhz.

6 lipca do festiwalowych lokalizacji dołączy Giżycko z pierwszym w tym roku pokazem w ramach Kina Jachtowego. W ramach cyklu "Kino Familijne" zostanie zaprezentowany film "Oskar, Patka i Złoto Bałtyku” z udziałem Piotra Głowackiego – aktor uświetni uroczystą inaugurację Festiwalu w Ekomarinie. Projekcje w Giżycku odbywać się będą we wszystkie poniedziałki i wtorki wakacji. Filmy będzie można oglądać zarówno bezpośrednio z zacumowanych jachtów, jak i z lądu – w strefie leżaków rozstawionych nad brzegiem jeziora Niegocin. Odbiór dźwięku dla kina jachtowego na częstotliwości 87,7 MHz. 

Diamentowy Klaps Filmowy


15 lipca na Molo w Sopocie zostanie wręczona festiwalowa nagroda – Diamentowy Klaps Filmowy. Wyróżnienie to przyznawane jest od 2011 roku naprzemiennie aktorowi lub aktorce, za wyjątkową osobowość artystyczną, która wnosi do kina emocje, wrażliwość i pozytywne przesłanie. Laureatami nagrody są m.in. Adam Woronowicz, Izabela Kuna, Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Tomasz Kot, Magdalena Boczarska i Anna Przybylska.


Tematyczne wieczory pod gwiazdami


Tegoroczny repertuar festiwalu obejmuje ponad 50 wyjątkowych tytułów, podzielonych – zgodnie z festiwalową tradycją – na dni tematyczne:

Poniedziałki – "Kino Familijne" – m.in. "Mały Książę", "Sing" oraz "Minecraft: Film".
Wtorki – "Super Hity" – m.in. m.in. "Pszczelarz" z Jasonem Stathamem, "Elvis" z Austinem Butlerem i Tomem Hanksem oraz "Pomoc domowa" z Amandą Seyfried.
Środy – "Made in Poland by LOTTO" – m.in. autorski przegląd najciekawszych polskich produkcji, m.in. "Kamerdyner", "Drogówka" i "Dalej jazda! 2".
"KULtowe Czwartki z LOTTO" – klasyka kina i filmy, które na stałe zapisały się w historii popkultury, m.in. "Casablanca", "La La Land" i "Notting Hill".
"Oscarowe Piątki" – nagradzane światowe produkcje, m.in. "Tenet", "Grzesznicy" i "Wartość sentymentalna".
Soboty – "Jest akcja!" – m.in. "Anioł stróż”, "Mission: Impossible – Rogue Nation" i "Wilk z Wall Street".
"Sportowe Niedziele" – m.in. m.in. "Wielki Marty", "King Richard: Zwycięska rodzina" i "Najlepszy".

Środy, czwartki i niedziele odbywają się pod patronatem marki LOTTO należącej do Totalizatora Sportowego.

Kino samochodowe na Torze Służewiec w Warszawie


Nowym punktem na festiwalowej mapie jest Tor Wyścigów Konnych Służewiec. To propozycja nie tylko dla zmotoryzowanych widzów - na seanse można wygodnie dotrzeć również komunikacją miejską lub rowerem, a dla osób preferujących oglądanie filmów pod gołym niebem przygotowane zostaną leżaki. Widzowie oglądający filmy z samochodów dźwięk odbiorą w swoim aucie na częstotliwości 94,9 MHz. Miłośnicy elektromobilności skorzystają natomiast z możliwości bezpłatnego ładowania samochodów elektrycznych podczas seansów dzięki partnerowi festiwalu – aplikacji Elocity.


Kawiarnia festiwalowa na Molo w Sopocie


LOTTO Kino Letnie Sopot-Zakopane to nie tylko wieczorne seanse pod gwiazdami, ale również wiele dodatkowych atrakcji. W wakacje działać będzie festiwalowa kawiarnia Koło Molo w Sopocie – miejsce spotkań filmowych gwiazd, widzów, turystów i miłośników kina. W menu znajdą się m.in.: kultowe Lody Jak Dawniej od marki Bracia Koral, autorskie koktajle inspirowane wakacyjnym klimatem festiwalu, takie jak "Viva! Wakacje", "Sopockie Party" czy "Wizażowe Love", a także herbata "Chillizet – Nastaw się na relaks". Na specjalne rabaty i festiwalowe benefity mogą liczyć również rowerzyści oraz użytkownicy aplikacji LOTTO i Elocity.

O której do kina?


Wszystkie seanse LOTTO Kino Letnie Sopot-Zakopane rozpoczynać się będą tuż po zachodzie słońca:

– Sopot – 22:00 (lipiec), 21:30 (sierpień)

– Warszawa – 21:30 (lipiec), 20:30 (sierpień)

– Zakopane i Giżycko – 21:00 (lipiec), 20:30 (sierpień)

Partnerem tytularnym Festiwalu LOTTO Kino Letnie Sopot-Zakopanem jest marka LOTTO należąca do Totalizatora Sportowego – największego mecenasa sportu i kultury w Polsce.

Pełny repertuar, harmonogram projekcji oraz zwiastuny filmów dostępne są na stronie kinoletnie.pl.

Aktualności, relacje i festiwalowe ciekawostki można śledzić w mediach społecznościowych Festiwalu na Facebooku, Instagramie i TikToku (@FestiwalKinoLetnie).

Festiwal wraz z wydarzeniami towarzyszącymi odbywa się pod honorowymi patronatami: Prezydentki Sopotu Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, Burmistrza Miasta Zakopane Łukasza Filipowicza, Burmistrz Giżycka Ewy Ostrowskiej.

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